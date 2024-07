«Guaja», la canción del DJ sierense que pincha en Nueva York

Sus padres, Lalo Laruelo y María José Gómez, fundaron en 2006 una quesería en Vega de Poja, donde a su hijo Diego le tocó ordeñar alguna que otra cabra. Hoy ha seguido su propio camino, el de la música. Algo que tenía muy claro desde los 14 años, cuando su «regalo de cumpleaños» fue poder subirse a pinchar como disc-jockey (dj). Hoy tiene 33 años y después de hacer carrera nacional en España como dj con el nombre de Mr.Gómez, en 2018 empezó a pinchar en Nueva York y ahora ya está plenamente instalado a ocho minutos de Manhattan. Hace su música electrónica en los mejores clubes de la Gran Manzana, «uno de ellos es propiedad del mismo empresario que regentó el legendario Estudio 54», dice. Mr. Gómez fue recientemente el elegido para animar la presentación que General Motors hizo en Nueva York del Hummer, uno de los símbolos rodantes de la opulencia estadounidense. Además, Diego Laruelo, está empezando a publicar singles de su disco «Fénix», donde todas las canciones tienen voces generadas con inteligencia artificial. Coincidiendo con el día del Carmín salió al mercado su tema «Guaja». Es «un homenaje a la mujer asturiana» donde se mezcla el ritmo latino con la música electrónica. El videoclip está grabado delante del Blend Williamsburg. «Es mi residencia de los jueves y el único restaurante al aire libre de la ciudad, justo delante de la antigua azucarera Domino, que es un emblema del barrio de Williamsburg», explica este músico sierense.

Míster Gómez en Nueva York / .

«La primera toma de contacto con Nueva York fue en 2018. Ya había estado en Miami en 2014 y en 2015. Vine a tocar una semana en una fiesta en un barco por el río Hudson, luego volví para España. Pero luego, ya para 2019, me ofrecieron venir de nuevo. Me daban fechas separadas. Me ofrecieron ir a tocar en un halloween y para un evento solidario en el Museo de las Artes de Nueva York. Así que en octubre de 2019 me piré por aquí tres meses a explorar, a tocar esas dos fechas y a probar. Me encantó. Y eso que tienes que cambiar la mente y empezar de cero. Además, venir solo, es duro psicológicamente». Diego cuenta que no todos los de su entorno entendieron que dejase su carrera de dj en España para intentar dar el salto. Dice que ahora está donde está gracias a las veces que fracasó. «El fracaso es el mejor profesor que tuve en mi vida».

Un golpe grande se lo dió, en 2020, la pandemia de coronavirus. «Cuando llegó el covid, ha había estado en Nueva York y justo llegué a España super contento con todo lo que había crecido mi carrera aquí. Todo iba super bien, pero llego España y en tres o cuatro semanas empieza a sonar el teléfono: todos los shows cancelados, toda una empresa de eventos a la ruina, acababa de comprar un camión escenario... Todo lo que tenía en la cabeza, lo perdí. Así que no tuve más remedio que ponerme a trabajar en España como comercial, en la empresa de un amigo, para pagar los pufos».

Eso no le quitó su objetivo de la cabeza: «A mis compañeros de trabajo les decía: ‘chicos quiero ir para allá y cumplir mis sueños, la música es mi pasión, quiero ser grande y hacerlo grande’. En España ya había hecho casi todo como dj, había estado en muchos sitios».

Cuando se levantaron las limitaciones al movimiento de viajeros, Mr. Gomez hizo la maleta. Dice que siempre fue «rebelde» y «cabezón»: «Tenía ochocientos dolares en el bolso y me vine para Nueva York. Y empecé a trabajar y gracias a compañeros que había aquí en Estados Unidos, gente que conocía. Empecé a tocar, empecé a gustar y a gustar y el sueño se cumplió», explica.

Diego Laruelo, en el rodaje de un videoclip / .

«Hoy vivo a ocho minutos de Manhattan. Alquilé una casa. Hoy tengo una casa con barbacoa, pero empecé aquí durmiendo en un colchón hinchable en el salón de un amigo. Luego contacté con una compañía que se llama Blend Group y empecé a trabajar en los mejores locales. Ya toqué en casi todos los mejores clubs de la ciudad. Pero ahora cambié un poco. Dejé la vida más nocturna y estoy enfocado en el álbum que estoy preparando. Sigo tocando, pero prefiero hacer sitios más exclusivos, más pequeños pero con un poco más dinero. Toco de siete de la tarde a 11 de la noche un jueves y el viernes lo mismo. El sábado tocó un brunch que hay en el Astoria muy exclusivo», afirma.

«Ahora tengo un proyecto muy grande en la cabeza. Quiero sacar un álbum entero con voces procesadas con inteligencia artificial. La voz está creada de cero. Son procesadas totalmente por mí y por mi equipo. No canto mis canciones, no soy una persona que tiene el talento de cantar, pero sí de utilizar un ordenador y un software y crear una voz con inteligencia artificial».

«Voy a sacar un álbum que se llama ‘Fénix’. El significado es el resurgir. Llevaba muchos años sin sacar música y cuando iba a sacar mi música y a enseñar todo mi arte fue cuando llegó el covid y no pude hacerlo. Quería poner en este disco algo así como la biografía de mi vida, que cada canción sea un momento de mi vida, que cada canción sea un mensaje. Quiero ser todo lo contrario a esa música que estamos consumiendo que solo refleja materialismo, marcas de ropa, temas que solo reflejan materialismo y todo enfocado a las redes sociales. Yo quiero ser todo lo contrario. Quiero ser un artista de reguetón y de música urbana pero que haga cosas creativas, que exprese con la música las situaciones de la vida».

«En Asturias no sabemos la cultura musical que tenemos hasta que salimos. Y es, en parte gracias, a toda la influencia que tengo de todas las música de verbenas que tenemos en Asturias. En Estados Unidos la expansión de mi cerebro en cuanto a música se multiplicó por mil. Los lunes y los sábados toco en uno de los mejores lounge de música árabe, egipcia, persa, albanesa, griega. Todo música oriental, mucho afrobeat... Estoy recibiendo muchas influencias en Nueva York pero tengo la cabeza la mezcla de las cumbias del lunes del Carmín, de nuestras orquestas, que están haciendo rancheras vallenatos, bachatas, música latina... Y en Estados Unidos el sesenta por ciento ya es español. Durante muchos años me obsesionaba con crear música en inglés y me di cuenta que ahora de que hay un boom con la música latina. ¿Por qué no enfocarme en lo que es realmente es mi idioma?»

Todo es diferente desde que está en Estados Unidos. «La vida aquí es muy rápida, no tienes tiempo a nada. Es que no lo ves. Te levantas y es una vorágine, un no parar. Yo toco 8 veces a la semana, de jueves a lunes. Y luego trabajo ocho horas al día en mi casa en mi música. Me levanto a las 8 de la mañana intento dar un paseo y así voy teniendo rutinas porque me diagnosticaron que tengo un déficit de atención muy grande. Y ahora le doy sentido a toda mi vida. Yo siempre fui muy abierto pero era como un afán de llamar la atención. Mi cerebro tenía ese afán. Tengo fotos de pequeñín, bailando, haciendo coreografías con bailarines detrás. Luego crecí y eso lo apliqué al oficio de dj. Pero realmente tenía eso dentro, esa gana de expresar esa creatividad. Soy una persona me que levanto por la mañana e invento diez cosas en mi cabeza pero luego, sin embargo, se me olvidan las llaves».

Ahora Mr. Gómez tiene un visado de artista y quiere conseguir una residencia en Estados Unidos. «Todos los días te levantas con eso en la cabeza», asegura. «Estoy cumpliendo un sueño, pero es duro. En mis redes sociales y en instagram doy das una imagen, pero hay que pelear hay que estar aquí solo y empezar y encontrar una casa». Diego Laruelo se emociona al hablar de la aventura americana de Mr. Gómez. «Pero ahora está, ya está. Tengo toda la música y sé que voy a romper, que lo voy a reventar con esto que estoy componiendo».