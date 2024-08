"Asturias ya no necesita del mito de Covadonga para ser un lugar en el mundo con voz propia"

José Luis Corral, catedrático de Historia Medieval en la Universidad de Zaragoza y escritor, es el autor de "Covadonga. La batalla que nunca fue" (Ediciones B), un ensayo en el que desentraña cómo y con qué intención se construyó el mito de la Reconquista y, de paso, cuestiona algunos mitos históricos.

–La historia es el relato de lo sucedido, no lo sucedido en sí, ¿es así?

–En efecto, la Historia, con mayúscula, como disciplina académica, es lo que se ha contado, el relato de hecho de un pasado más o menos remoto. Así acaba el texto de mi ensayo "Covadonga. La batalla que nunca fue": "Porque la Historia no es lo que ocurrió, sino lo que se ha contado". Y lo que se ha contado está muy contaminado y manipulado, de manera consciente o inconsciente, por quienes lo han escrito.

–¿Quién dirige el relato? ¿Siempre los vencedores?

–En el pasado, casi siempre, pero desde el siglo XIX accedieron a la Historia las clases populares, representadas por intelectuales de la llamada "izquierda", que presentaron una nueva manera de interpretar la historia, y aquí la escribo con minúscula, no como relato, sino como pasado. Los "vencedores" han tratado de justificar su victoria en no pocas ocasiones forzando el discurso histórico o incluso falsificándolo directamente.

–¿Algún ejemplo?

–Hay ejemplos a centenares. Cuando los pancatalanistas hablan de "guerra de Secesión" al referirse a la guerra de Sucesión española, entre 1702 y 1714, que no enfrentó a Cataluña contra España, sino a los partidarios de los Austrias contra los de los Borbones, o cuando los panespañolistas dicen que la "unidad política" de España es obra de los Reyes Católicos, cuando, a la muerte de Isabel, Fernando dejó de ser rey de Castilla y León, porque aquella fue una unión dinástica, no política.

–Emilio González Ferrín, que acaba de recibir una de las Medallas de Oro del Círculo Intercultural Hispano Árabe, sostiene que no hubo invasión ni conquista islámica de la Península ibérica, ¿comparte su tesis?

–Conozco a Emilio, que es un buen arabista, y he leído algunas de sus obras, pero en este planteamiento se equivoca, porque presupone y asume como punto de partida de su tesis historiográfica que una invasión y una conquista equivalen a una violencia extrema, y no tiene por qué ser así. Claro que hubo invasión de la Península ibérica por los musulmanes, incluso aquí tanto árabes como bereberes. Con todas las prevenciones que se requiere en ese caso dada la complejidad de las fuentes, sí que hubo invasión y conquista. Emilio solo atiende a fuentes escritas, que son mendaces y parciales, pero olvida las fuentes arqueológicas y las genéticas, que demuestran sin duda alguna que hubo una invasión en el 711 y luego en varias oleadas entre los siglos VIII y XI, de varias decenas de miles de bereberes, la población norteafricana convertida al islam a lo largo del último tercio del siglo VII, y algunos miles de árabes, llegados entre los años 712 y 741, y algunos pocos más entre el 755 y el siglo IX.

–¿Fuentes genéticas?

–Así lo ratifican los recientes estudios de ADN en poblaciones peninsulares, que apenas reflejan descendientes árabes en la población actual y algo más de población bereber. Y en cuanto a la conquista, pues es más que obvia; cambió el sistema político, se impuso el islam, se modificó la estructura del poder y se alteraron las condiciones socioeconómicas, culturales y religiosas de la población, y ello fue debido a que los musulmanes conquistaron el reino de los visigodos.

–¿Qué interés tenían los musulmanes en los territorios del norte de España? ¿Y qué importancia daban a los núcleos de resistencia que aquí había?

–El islam es una religión "católica", en el sentido etimológico greco-latino, que significa "universal". Mahoma predica el islam para todo el mundo, pero no obliga a la conversión más que a los paganos y a los ateos, dejando que los monoteístas (judíos, cristianos y maniqueos) sigan practicando sus creencias, pero sometidos ("dimmi") al islam. La expansión del islam cumple el mandato de Mahoma de llevar la "verdadera religión". En esto no es nada original el Profeta, porque todas las religiones se consideran a sí mismas la verdadera, a todas partes. Por tanto, el interés de los musulmanes es llevar el dominio y el mensaje de islam a todos los rincones de la Península, y lo lograron en los primeros años. Gijón fue una ciudad islámica hasta el año 726 y Pamplona hasta el 798. Hacia el 722 los musulmanes creían controlada toda Hispania y por eso pasaron los Pirineos y siguieron avanzando hasta llegar a unos cien kilómetros al sur de París. Dada la velocidad asombrosa de la conquista y la sumisión incondicional de las poblaciones hispanas, creyeron que ya estaban sometidas; evidentemente se equivocaron por lo que respecta a los núcleos de las montañas cantábricas.

–Se refiere a Covadonga como a un "mito necesario", ¿qué quiere decir con ello?

–Los reinos, las naciones y sus pueblos necesitan mitos fundacionales para comenzar a construir su identidad colectiva. Desde la segunda mitad del siglo VIII y a lo largo del IX los cristianos astures que lograron resistir al dominio islámico, aprovechando las crisis de al-Andalus y las revueltas internas en el emirato de Córdoba, buscaron asentar una identidad política, miraron al pasado y buscaron entre sus sombras los orígenes de esa resistencia. Allí encontraron al caudillo Pelayo, que nunca fue rey, y lo erigieron como su referente mesiánico fundacional; y una vez definido el personaje, a fines del siglo IX redondearon el relato inventado la batalla de Covadonga, para lo cual no hicieron otra cosa que parafrasear episodios de la Biblia, sacados casi textualmente de varios de sus libros, sobre todo del Éxodo, Jueces, 1 Reyes y Judit.

–¿Qué cuentan las fuentes árabes sobre ese episodio?

–Nada. No hay una sola cita en las tres decenas de crónicas árabes que se refieren a la conquista de Hispania por los musulmanes. Y no es cuestión de ocultar las derrotas, porque cuando las hubo, las relataron sin problema.

–Habla de Pelayo como de un personaje controvertido y mesiánico, ¿quién era realmente?

–Ya me gustaría saberlo. Las fuentes son contradictorias y las opiniones de los historiadores sobre el origen de Pelayo difieren tanto que fluctúan desde considerarlo un noble visigodo de segundo rango que se refugia en las montañas del norte aliándose con los indígenas, que habían resistido a los visigodos y lo seguían haciendo en el 711, a un miembro de la aristocracia local que se rebela ante la exigencia de los gobernadores musulmanes de aumentar los impuestos. Todo lo que se ha dicho sobre la filiación de Pelayo navega en las procelosas aguas de la especulación.

–¿Cuándo surge el mito de Covadonga? ¿Quién lo alienta y con qué finalidad?

–La leyenda de Covadonga se concretiza hacia el año 883, poco después de que Alfonso III de Asturias, aprovechando una tremenda crisis política y territorial en el emirato omeya de Córdoba, baje al llano y decida ubicar su nueva capital en la ciudad de León, centro recientemente abandonado por los musulmanes, que conservaba buena parte de las fortificaciones romanas construidas por la Legión VII Gémina. Alfonso III se sintió con fuerza suficiente como para asentar un nuevo modelo político y, sobre todo, con una gran ambición. Soñó con una hazaña épica consistente en conquistar las tierras musulmanas del sur, y encargó una crónica que mejoró su sobrino Sebastián, al que había hecho obispo de Salamanca, y que quizás antes lo había sido de Orense. Así surgió el relato del mito fundacional, que necesitaba de un gran hito, como fue la inventada batalla de Covadonga, que nunca fue. Me da pena ver que en los últimos años han aparecido novelas "históricas" que vuelven a unos relatos rancios, caducos y desfasados sobre los orígenes de la mal llamada "Reconquista", basados en un par de libros anteriores a 1970, que intentan sentar cátedra historiográfica sin que sus autores tengan el menor conocimiento de latín ni de paleografía ni de hermenéutica ni de historiografía ni de análisis textual.

–El filólogo David Guardado afirma, en su libro "Nunca vencida", que Asturias ha construido su identidad sobre el episodio victorioso de Covadonga, como un territorio y un pueblo inexpugnables, ¿qué hacemos sin Covadonga con la idea de Asturias?

–Guardado ha demostrado un gran conocimiento del proceso de construcción ideológica del "ser asturiano" en este libro; nadie sabe más que él de esta cuestión. La Historia es un arma ideológica formidable, pero si se usa con fines pannacionalistas puede ser un problema. Asturias, y en esto creo coincidir con Guardado, si es que no lo he interpretado mal, ya no necesita del mito de Covadonga para ser un lugar en el mundo con voz propia. La batalla de Covadonga es una leyenda, sí, y la leyenda ha servido para construir identidades colectivas de manera mas eficaz que la Historia. Lo que haya que hacer con Asturias a partir de ahora es cuestión, sobre todo, de los asturianos. Y espero que esta tierra siga un camino despejado y limpio hacia el futuro, en el que las guías del viaje sean el progreso, la paz y la libertad, sin dejar de mirar atrás, eso sí, con mirada crítica, abierta y libre.