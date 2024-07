Las memorias de Antonio Suárez: cómo se fabrica el éxito de un emigrante diferente

Antonio Suárez Gutiérrez (Oviedo, 1942) es un emigrante ultramarino diferente. No le encajan la maleta de cartón ni el viaje en barco, ni el «efecto llamada» de un familiar expatriado ni las penurias de los primeros pasos del indiano en América. Cuando se estableció en México, a los 25 años, el empresario ya llevaba en el equipaje la experiencia de un éxito precoz en los negocios en España y Alemania, así que no le lleva la necesidad, pero sí comparte el espíritu intrépido e inquieto del indiano clásico y le sirve también, tal vez sobre todo, un adjetivo que quizá nadie utilizaba todavía cuando decidió hacer camino fuera de España: «Antonio es un prototipo de lo que hoy en día consideramos, de modo difuso, un emprendedor». Eso escribe Santiago González Romero, antropólogo y director general del Archivo de Indianos y Museo de la Emigración de Colombres, en «Valor, tesón y amor de un asturmexicano», un libro que ordena los recuerdos del empresario y repasa con abundante despliegue de detalles las primeras etapas de su camino hacia el éxito. Anticipando una segunda parte, la crónica se detiene en 1980, después de sobrevolar el viaje temprano de Suárez a Alemania, la empresa de pieles finas que fundó con diecisiete años y el comienzo de la aventura mexicana tras los pasos de la que sería su esposa, la mexicana de raíces asturianas María Luisa Gutiérrez, Marusa.

Antonio Suárez, en una lancha tortuguera con Puerto Ángel al fondo / .

La narración, exhaustiva en datos, nombres y anécdotas, desgrana los avatares que llevaron al empresario a establecer una gran compañía para la pesquería de la tortuga en el estado de Oaxaca y acaba con Suárez a punto de cambiar los quelonios por el atún para empezar a poner las bases de lo que hoy es un enorme imperio empresarial de la pesca y la conserva en el país azteca y uno de los consorcios más importantes de América en su género, con unos 3.000 empleos directos. Lo que sigue es un extracto del relato que pretende ser, señala su protagonista, «un homenaje de respeto, afecto y cariño a mi tierra de origen, pero también al país que me acogió y a cuantos compartieron conmigo, entre otras cosas, la apasionante aventura de la pesca en la costa occidental de México».

El primer viaje va de Campiellos a Gijón. A Antonio Suárez le nacieron en Oviedo, «adonde, por recomendación del médico del pueblo, acudió su madre a dar a luz por cesárea». El pueblo, el de sus padres, Antonio y Celia, y el de unos ancestros que hunden aquí las raíces del árbol genealógico desde el siglo XVI, es Campiellos, «una pequeña aldea colgada en las laderas del monte en Sobrescobio» donde el futuro empresario vivió hasta los seis años, en realidad hasta que su tío José Alejandrino, retornado de Cuba y «apodado por su buena planta ‘El guayabo’, traspasó al progenitor de Antonio un negocio de venta al por mayor de alimentos elaborados ubicado en Gijón que el cabeza de familia, «invirtiendo lo obtenido de la venta de una finca de Campiellos y trabajando con mucha dedicación, supo en poco tiempo acrecentar. La situación económica de la familia, que ya era desahogada, fue en ascenso. El padre de Antonio adquiere un edificio en la céntrica calle Dindurra y se trasladan a vivir a una de sus plantas».

Antonio Suárez, llegando a las instalaciones de su empresa en Puerto Ángel / .

Un prototipo de empresario adolescente. «Con apenas dieciséis años, en un pequeño local de Gijón», el joven Antonio se hace con una fábrica de caramelos llamada «La Escocesa» y la relanza junto a un socio siete años mayor, Arturo Núñez, con el que a partir de este momento «le unirá una entrañable amistad durante gran parte de su vida». Es su primera empresa. «La marca de caramelos, denominada ‘Milady’, se la compraron a unas viejitas que, al retirarse por la edad, dejaron de fabricarlos. Se trataba de unos tofes riquísimos y muy famosos en Gijón».

El milagro alemán. Aquello duró aproximadamente un año y la venta de la fábrica proporcionó a aquel joven de diecisiete años, con arrojo e inquietudes, un pequeño capital para pensar en cotas mayores. En el café Alcázar, entre partidas de ajedrez, conoce a «un joven ingeniero que, al finalizar la carrera universitaria, se había ido a Alemania a ampliar estudios, pero regresaba ocasionalmente a Gijón acompañado de un matrimonio alemán», Rudolf e Ingrid. Ante el interés que muestran Antonio y su amigo Ignacio Bayón, «les ofrecen consejo y apoyo para que estudien y trabajen en caso de que decidiesen irse a Alemania. Desde muy joven, Antonio sentía la necesidad de salir, de buscar otros horizontes» y en octubre de 1959 se traslada con Ignacio a Duisburgo, donde consigue trabajo en Demag, «una gran fábrica de servicios y componentes industriales para la construcción de grúas y sistemas de elevación de pesos». Compatibiliza su labor como conductor de grúa con la formación profesional que facilitaba la empresa y con los estudios de alemán.

Con el negocio a flor de piel. Todavía en Alemania, «a mitad de 1961, llama su atención el anuncio de una compañía alemana que buscaba representante para España. Se dedicaba a la construcción y adaptación de granjas para la cría de visones y chinchillas destinadas a la producción peletera y venta de pieles finas». Con ayuda de un préstamo de su padre, constituye la Compañía Española de Pieles Finas (CEPFSA), «en la que Antonio ejercerá primero de director general y posteriormente como presidente». Vuelve a España y, ya en Madrid, escribe González Romero, «emancipado legalmente con apenas diecinueve años y autodidacta en los negocios, se revela como un empresario nato. Una de las primeras iniciativas al frente de la empresa es desplazarse a Portugal, estableciendo oficinas en Lisboa y asegurando para la compañía el mercado ibérico de distribución de pieles».

Antonio Suárez, de la mano de su hermana Emi en 1945. / .

Un empujoncito a la carrera de Raphael. La empresa crece y la vida social del empresario, también. «Entre los muchos amigos que Antonio trató en Madrid se encontraba Paco Gordillo, un joven e inteligente estudiante de Arquitectura. Su padre, Manuel, era un inspirado compositor de música popular conocido en los ambientes musicales de Madrid como ‘el maestro Gordillo’. Tenía una academia de canto y música en la Cuesta de Santo Domingo, cerca de las oficinas de CEPFSA, donde colaboraba un pianista y compositor, algo mayor que Paco y Antonio, que alcanzaría gran fama: Manuel Alejandro, con el que establecieron buena amistad. (…) Sentado en una pequeña recepción oía a Raphael, al que apodaban ‘El Niño’, que acompañado por Manuel Alejandro ensayaba canciones compuestas por él. Antonio se acuerda de escuchar cómo se compuso ‘Yo soy aquel’. (…) Paco, muy conocedor y acostumbrado al ambiente musical, se planteaba dejar la carrera, ya que su ilusión consistía en abrirse camino mediante la representación de artistas», y quiso implicar a Antonio, pero el empresario, «al que por su mentalidad emprendedora todo le parecía posible, en este caso se le antojó un reto difícil y arriesgado». Pasado un tiempo, eso sí, «Paco, Manuel y Raphael fueron a visitar a Antonio a su oficina. Necesitaban a alguien solvente que les avalase para obtener un crédito para financiar la operación de lanzamiento del cantante en Madrid» y Suárez garantizó la operación. Pero la música «no era su línea de negocios». Eso les contestó cuando, ya en 1963, Paco le propuso invertir 500.000 pesetas para producir un disco de «El Niño».

Éxitos, fracasos y un restaurante con camareros negros. Unas veces se gana y otras se aprende. En el ambiente de «crecimiento y cambio cultural» de la España de los sesenta, «Antonio no dejaba de pensar en nuevas iniciativas y participar en distintas propuestas que le formulaban». Conoció éxitos y fracasos, y entre los segundos se cuenta Dispol, «una empresa de venta de alimentos y bebidas en las playas de Alicante» que dio paso a un restaurante en Benidorm con «estética naval» al que su socio quiso dar «un sugerente y atractivo aire tropical y cosmopolita» contratando en exclusiva camareros negros. Eso llevó a Antonio Suárez a poner un anuncio que «hoy sería impensable»: «Empresa turística nacional precisa contratar camareros negros durante tres meses para trabajar y disfrutar en las maravillosas playas de la costa de Benidorm». Tras un tiempo de bonanza acabaron traspasando el local. Otro de los tropiezos que rememora como «un gran aprendizaje para el futuro» es un intento de incursión en la industria auxiliar del automóvil con una empresa de maquinaria para talleres –ANSUR, acrónimo de Antonio Suárez– que tampoco cuajó.

El día de su boda con María Luisa Gutiérrez "Marusa". / .

La reina de América en Asturias. 1965 es un año providencial, escribe Santiago González Romero. «En el mes de julio conoce en Madrid a la que será su esposa, María Luisa Gutiérrez, Marusa», a través de Sabino Fernández, un «amigo de origen asturiano, propietario de un garaje y taller de reparación de vehículos», que compartía veraneos en Cornellana (Salas) con la familia de Marusa. Una tarde, llamó por teléfono a Antonio «para decirle que se encontraban en Madrid unas amigas mexicanas de la familia. Se trataba de Alicia Labra, hija de un exgobernador del estado de México, a la que acompañaría el propio Sabino, y las hermanas María Elena, con su novio, y Marusa, que estaba sin pareja. Para que esta última no se sintiese incómoda, le anima a acompañarles a cenar en el Florida Park». Antonio había llegado el día anterior de los sanfermines y «contestó que no le apetecía». Sabino insistió hasta lograr que aceptase. «No se arrepentiría». Fue el comienzo de su relación con Marusa, hija de un emigrante asturiano natural de Villazón (Salas) y de Consuelo Ruiz Barboteu, hija de mexicano y francesa y perteneciente a una de las familias más distinguidas del estado de Oaxaca. En aquel verano de 1965, Marusa «tenía previsto participar en las fiestas de San Mateo. (…) Para la ocasión resultó elegida ‘Reina de América en Asturias’ y desde una deslumbrante carroza presidió el multitudinario desfile conmemorativo».

México, el viaje definitivo. En sus viajes a México para visitar a Marusa, «se entera casualmente de que una de las industrias desarrolladas en Oaxaca era la pesca de tortugas marinas», cuya piel era muy apreciada para la manufactura de bolsos, zapatos, cinturones, carteras y otros productos. El vínculo con su actividad empresarial le decide a «embarcarse en la introducción de la piel de tortuga en Europa»; otras razones, a emprender un viaje a México que sabe «que será el definitivo». «Cuando llegué», cuenta el propio Suárez en el capítulo de presentación del libro, «tenía 25 años y el ímpetu para enfrentar cualquier tarea o reto que me pusieran por delante. Dos pasiones, mi esposa Marusa y México, me llevaron a fundar una empresa pesquera que fue extendiéndose desde Puerto Ángel, en el sur de Oaxaca, hasta los confines del norte de la costa del Pacífico mexicano. Un caleidoscopio social y cultural difícil de resumir. Fueron muchas dificultades, vicisitudes, trabajos y emprendimientos vividos, pero la perseverancia ha sido un rasgo de mi carácter que me da fortaleza; otro, mirar siempre hacia delante».

«El señor de las tortugas». La estrategia de negocios, resumida muy rápidamente, receta «prudencia en la aproximación al campo de actuación, agudeza en el análisis, determinación en la ejecución de las ideas y crear confusión entre los competidores. Pura teoría de juegos, o dicho de otra manera más gráfica: pasos de buey, vista de halcón, dientes de lobo y hacerse el bobo». A mediados de 1968, continúa el relato de González Romero, «se produce un cambio importante. El gobernador de Oaxaca, al concluir su mandato, decidió poner a la venta las empresas descentralizadas y con participación estatal. Entre ellas se encontraba la Pesquera de Oaxaca», cuya producción compró Antonio en su totalidad. Ve «un campo de nuevas oportunidades» y «con determinación, quema las naves. No hay vuelta atrás. Se anima y constituye la empresa Pesquera Impulsora de Oaxaca, S. A. (PIOSA), con la que adquiere al gobierno del estado los activos de la Pesquera Industrial de Oaxaca, radicada en Puerto Ángel». Comienza una nueva etapa con «un plan de desarrollo industrial completo» para el aprovechamiento integral del recurso. Se lanza a exprimir al máximo las posibilidades de la tortuga modernizando los mataderos y diseñando las instalaciones para tratar la carne y las vísceras, producir harinas y pieles, proteger los huevos y, muy importante, cuidar las playas con la implantación de campamentos e instalaciones de investigación.

La polémica y la lucha. La boda de Antonio y Marusa se celebró en Oaxaca el 17 de mayo de 1970. El 30 de mayo de 1972 nació su hija Fernanda. Mientras tanto, la empresa avanza y se engrandece, incrementa su arraigo en la sociedad oaxaqueña y se abre paso entre algunas controversias vinculadas a los planes para la conservación de la especie. Una de las más sonadas fue la que hubo de librar el empresario asturmexicano cuando a comienzos de los años setenta la nueva dirección del Instituto Nacional de Pesca decretó la veda total e indefinida de la pesca de la tortuga. Antonio Suárez mantuvo una intensa controversia con el titular de la institución, Luis Kasuga, que se dirimió en parte en los medios y los platós de televisión. La brega y el apoyo popular dieron sus frutos y la veda acabó decayendo, al tiempo que la figura personal de Antonio Suárez adquiría «un renovado prestigio y popularidad dentro del movimiento cooperativista nacional». Se abre paso la gran expansión de PIOSA.

El empresario, cuarto por la derecha, con algunos empresarios de la fábrica de Demag, en Duisburgo / .

Un cambio de vida. El viaje de «Valor, tesón y amor de un asturmexicano» cierra el recorrido con un «continuará» en torno al año 1980, cuando «la presión del ecologismo y los sectores sociales», escribe González Romero, «obligan al Gobierno a nuevos planteamientos políticos y económicos». Suárez llega entonces a la conclusión de que «ya no era conveniente continuar con la industrialización de la tortuga en manos privadas y, por la vulnerabilidad que ésta tenía ante los medios y la gente, comenzó a negociar la venta de las plantas de PIOSA a la empresa estatal Productos Pesqueros mexicanos (PROPEMEX)». La pesca de la tortuga no desaparece, pasa a manos del Estado y el empresario decide que toca un cambio en su vida y que no volverá a dedicarse a la pesca. El destino, sin embargo, tenía otros planes para él. El secretario de Pesca le explicó entonces «la planificación del Gobierno en relación con el impulso del sector pesquero mexicano y enseguida propuso a Antonio que participe en la creación de la industria del atún. La petición del Ministro no puede ser más explícita: ‘Te necesitamos en el atún. A México le hacen falta personas como tú’». Aceptará. Empezará otra vida, pero esa ya es otra historia y material para otro libro de memorias.