Rodrigo Martín Ergoyena, el ovetense que hizo las américas y acabó de CEO de una empresa de Marketing

Rodrigo Martín Ergoyena (Oviedo, 1986), es de esos asturianos que viven en la dualidad de quienes no quieren volver a su tierra de origen pero tampoco pueden evitar sentir añoranza por lo que dejaron atrás. Después de cinco años en México, a donde llegó de la mano del un ejecutivo que había sido su jefe en Madrid, Martín está contento con su trabajo y con la vida al otro lado del charco pero reconoce que "la tierra tira" y valora la calidad de vida que tendría si trabajara en su ciudad natal: “El Principado no es una zona turística masificada ni muy desarrollada y eso es precisamente lo que permite que sea un lugar tranquilo con gran calidad de vida”, reflexiona.

Este ovetense (y oviedista) es actualmente el CEO de Elogia México, una agencia del grupo Viko. Licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, estudió previamente en el Ecole de Llanera y en el Instituto Alfonso II de Oviedo. Martín entendió desde muy joven que tenía que abandonar el campo de la información pura y dura y fue entonces cuando llegó el flechazo con el marketing. Un título de especialista en Comunicación Multimedia del Instituto Tracos acabó por impulsar sus destrezas en un área que ahora le apasiona. “En el año 2012 inicié mi periplo en cuestiones de data y de business intelligence en El Armario de la Tele, una tienda online ya extinta del grupo Atresmedia. Dos años después un ex jefe de este negocio me invitó a embarcarme en la aventura de iniciar en México las operaciones de Contversion, una agencia de marketing digital enfocada en objetivos de negocio”, relata. Para él saltar el charco “fue una de las mejores decisiones que tomé tanto a nivel personal como profesional”. No en vano además de su empresa ahora también su novia es mexicana.

Con la perspectiva que dan los casi 9.000 kilómetros que separan su despacho de su casa familiar en el parque de Invierno y con más de una década a sus espaldas haciendo las Américas, Rodrigo Martín cuenta que con los años el arraigo se va perdiendo porque muchos de sus amigos tampoco han permanecido dentro de las fronteras asturianas. “Al principio de la carrera volvía seis o siete veces al año mientras que el último curso solo volví a casa dos o tres veces”, recuerda. En Asturias aún le quedan, eso sí, dos piezas fundamentales en su vida: su madre y su hermano.

“Que Asturias sea una de las zonas más envejecidas de España no es causalidad. La posibilidad de tener un salario mejor, oportunidades fuertes de crecer o ganar experiencia profesional están más limitadas. Es curioso, aunque no me sorprende, que después de unos años, ya con hitos profesionales adquiridos y con otras prioridades, muchas personas deciden regresar porque lo estoy viendo en mi entorno”, asegura. Este ovetense de 28 años responde sin dudar a la gran pregunta que se le hace a todo inmigrante asturiano. ¿Compensa emigrar? “Yo he pedido mejorar profesionalmente fuera de Asturias a costa de renunciar a tomarme unas sidras a diez minutos de casa sin depender del coche para todo o de estar lejos de la familia. No creo que sea ni mejor ni peor, son decisiones que toma cada uno”, asegura.

Desde su experiencia Rodrigo Martín recomienda la inversión en México. Un país al que en su día emigraron muchos asturianos y que hoy vuelve a tener un gran peso económico dentro del Principado. “Es un mercado con mucho potencial porque tienen grandes compañías y se mueve mucha inversión por las similitudes existentes con un mercado como el de Estados Unidos, que está cerca y mueve mucho dinero. La moneda, aun siendo más volátil que el euro, mantiene niveles de estabilidad saludables y hay grandes oportunidades para invertir y crecer”, relata, haciendo hincapié en que, en buena medida, tener el mismo idioma ayuda a desenvolverse. Eso sí, el carácter no es el mismo. Allí “cuesta cerrar negocios o leer qué tan probable es que cierres un trato tras una reunión, la gente no es tan directa”.

Satisfecho de formar parte desde el primer día de la comunidad de Asturias Exterior de LA NUEVA ESPAÑA había otra pregunta obligada que Martín Ergoyena responde también sin dudarlo.

-¿Existe sentimiento entre asturianos ahí donde estás?

-La realidad es que sí hay mucho descendiente de asturiano aquí, sobre todo de abuelos o bisabuelos. No es nada anormal encontrarte en un evento o una fiesta alguien con abuelo de Llanes o Ribadesella. Cuando digo que soy de Oviedo, la gente ubica perfectamente donde está la mayoría de las veces y no les es ajeno. En Ciudad de México tenemos hasta Centro Asturiano… Algunas personas me han dicho que han ido a Asturias a conocer sus raíces. Es raro el que no viene enamorado de allí de sus paisajes, de lo bonito o lo pulcro que está todo. Esto es algo que valoro mucho más cuando vuelvo, lo cuidado y perfecto que está todo en general.

Por el momento esa "vuelta" a sus raíces para Martín va a ser algo temporal. No se plantea regresar definitivamente. Quiere devolver la confianza que ha depositado en él la empresa. “Mi objetivo siempre es generar un impacto positivo en las personas, tanto dentro de la agencia como en los clientes, que nos recuerden como buena agencia, honestos y buena gente en definitiva”, afirma. Un reto para el que el asturiano está más que preparado.