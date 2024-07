El Ateneo Español de México honra a la asturiana de Corao que atesoró la memoria del exilio republicano

La madre de Iberia y el exilio, "esa herida que no cicatriza"

Leonor Sarmiento Pubillones falleció el 8 de mayo 2021 en Cabo San Lucas (México) a los 96 años de edad. Nacida en Corao, Cangas de Onís, marchó al exilio con sólo 14 años. En Francia trabajó como costurera y, tras la II Guerra Mundial, en 1952, ya casada y con una hija, que se llamaba Iberia, emigra a México. Allí toma contacto con la institución de la que, al andar del tiempo, se convertirá en pieza imprescindible: el Ateneo Español, que había sido creado en 1949 por un grupo de intelectuales españoles en el exilio. Se incorpora a la directiva de una entidad que por entonces había entrado en declive. En 1998 llega al cargo de presidenta y los siguientes 17 años logra convertir al Ateneo en una institución de referencia. Logró constituir una biblioteca con 6.700 volúmenes escritos por los numerosos intelectuales que salieron de España huyendo de la dictadura. Con muchos de ellos mantuvo una estrecha relación: Claudio Sánchez Albornoz, Max Aub, León Felipe, Joaquín Díez Canedo, Francisco Giral. Su gran amigo fue Fernando Rodríguez Miaja, que fue el último oficial de la Junta de Defensa de Madrid y sobrino del General Miaja. Sarmiento logró para la institución mexicana el apoyo económico del gobierno español, que le concedió en 1999 la Orden del Mérito Civil y en 2006 la Orden de Isabel la Católica.

En 2008 visitó su localidad natal, Corao, con motivo de un acto de recuerdo a su padre Ángel Sarmiento, sindicalista agrario y presidente de la Federación Agrícola Asturiana, periodista y diputado en la II República. En esa visita, en una entrevista que le hizo el periodista asturiano Javier G. Caso, relataba su salida de España durante la Guerra Civil y cómo el padre, que estaba en el Ministerio de la Guerra, no la pudo acompañar a ella, a su madre y a una hermana de sólo siete meses, ambas muy enfermas. Esta mujer autodidacta y muy culta, que ha dejado una huella imborrable en el Ateneo Español, contó en aquella entrevista que el exiliado “está siempre en el aire, en vilo, sin poder posarse aquí o allá. Es un desgarrón que no acaba de desgarrarse, una herida que no cicatriza”.