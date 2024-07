Hablan los asturianos en Venezuela tras las elecciones: "El sentir del pueblo es de engaño total"

"En Venezuela la gente pedía cambio, y el resultado ha sentado como un jarro de agua fría, el sentir general del pueblo es de engaño total". José Barbón, un pequeño empresario venezolano nacido en Blimea y afincado en Venezuela desde hace cuatro décadas, pone voz a la indignación, la lástima y la frustración que siente una parte del pueblo venezolano en el día siguiente a las turbulentas elecciones presidenciales del domingo. Califica de "fraude gigantesco" lo sucedido tras el escrutinio y cree que "el Gobierno estaba perdido porque vio que los números no le daban por ningún lado". "Se quebrantó la ley", sigue Barbón, ya que en un gran número de colegios electorales no se permitió a los testigos acreditados recoger las actas. Su esposa, sin ir más lejos, estaba acreditada en un centro de votación de Caracas y "le negaron" el acta física del escrutinio.

Cuenta como un indicio de lo ocurrido en el país que tras juntarse un grupo de gente y armar algo de alboroto tuvo que intervenir la policía para que los representantes del Consejo Nacional Electoral (CNE) accedieran a pasarles una foto del documento, pero en ningún momento llegaron a ver el acta... "Los trabajadores del CNE actuaron bajo la coacción y las amenazas del Gobierno, y en ningún momento por voluntad propia", enlaza. En la jornada poselectoral en Caracas, cuenta Barbón, se sucedieron las caceroladas y el sonido de pitos y cornetas desde las ventanas. "Fue una muestra de indignación de un pueblo que pedía y pide el cambio en la política del país", concluyó.

"Sabíamos y esperábamos que las elecciones no serían en igualdad de condiciones ni medianamente democráticas", comenta también José Antonio Escalera Escudero, residente en el país caribeño durante 53 años. Consciente de que "la única manera de lograr un cambio democrático y en paz son las urnas", y de que el país apostó "por ellas contra viento y marea", subraya que "lo que se vive en Venezuela es insostenible". "Era la primera vez que existían posibilidades reales de cambio democrático", remata, porque "el régimen ha tocado fondo y tiene todo el desprecio de la población".

Hay en la colonia asturiana en Venezuela, por lo demás, quien se expresaría en términos similares que el emigrante blimeíno, pero prefiere guardarse en público sus opiniones por miedo a las represalias de un país donde el régimen de Nicolás Maduro "ha coartado las libertades", comenta uno de los miembros de la colonia asturiana.

Quizá lo peor es que puede que todo haya transcurrido según lo previsto. O eso dicen algunos venezolanos afincados en Asturias. Unas elecciones en las que las dos fuerzas en liza se atribuyen la victoria ya no sorprenden a la nutrida comunidad venezolana en el Principado, que ayer vivía la resaca de la jornada electoral con un ánimo oscilante entre la indignación, la inquietud y, sí, también una dosis de esperanza. Después de muchos años de espera, Indirath Coronado, veinte años de residencia en Gijón, coordinadora en Asturias del movimiento que encabeza la líder opositora María Corina Machado –"Vente Venezuela", piensa abiertamente que "esta vez va a ser la definitiva" para las ansias de cambio político que percibe en su país. Pese a la salida en trompa del chavismo anunciando la victoria de Nicolás Maduro, que era previsible, a Coronado se le antoja que va a ser imposible esconder el "notorio y abismal resultado a favor de Edmundo González", cuyo triunfo es a su juicio "evidente dentro y fuera de Venezuela".

Por la izquierda, los venezolanos Carlos León, Lina Marín, Ailid Sojo, Luis Chacón, Marta de Chacón, Indirath Coronado, Griselda Armas y Antonio Otaiza, ayer, en el puerto deportivo de Gijón. / LNE

La colonia del país caribeño en la región confía en que la presión internacional acabe reconduciendo la situación en su país, habida cuenta de que la candidatura de González tiene en sus manos "más del cuarenta por ciento de las actas de escrutinio y el mapa es azul…".

Lamentando el clima de violencia que se ha desatado en el país, y sabiendo que el estallido de un conflicto armado es algo que tristemente "puede ocurrir", Coronado y sus correligionarios en Asturias viven el momento de expectación con "sentimientos encontrados" y tratan de combatir con optimismo la decepción de quienes piensan que "nos lo han vuelto a hacer otra vez". El colectivo al que representa reclama "una investigación exhaustiva y un recuento de votos para confirmar el verdadero triunfador de las elecciones y asegurar el respeto a la voluntad del pueblo y a los derechos humanos".

"Es el mayor fraude de Venezuela y casi diría que el mayor de la humanidad". Así calificó Luis Chacón, venezolano asentado en Oviedo desde 2017, el proceso electoral del domingo. También él alude a la negativa del CNE a entregar las actas de escrutinio a los testigos en los centros de votación y las trabas del Gobierno al envío del voto exterior, que podría haber sido determinante para el resultado. "En Asturias, de los 3.000 venezolanos que estaban dispuestos a votar, solamente 300 lo consiguieron", cuantifica. Entre esos obstáculos figura, apunta, "el alto coste de la renovación del pasaporte", que era obligatoria para votar, o la tardía apertura del censo electoral, "a sólo siete días de las elecciones".

Aristóteles Tocuyo Bolívar, venezolano residente en Gijón desde hace 17 años, también reconoce que, aunque "guardaba cierta esperanza en el cambio, contaba con que Maduro no podría reconocer el triunfo de María Corina Machado". "Sabemos que un dictador no se va con votos. Lo que muchos pensábamos era que las Fuerzas Armadas pudieran decirle que no le iban a seguir en su aventura y que había que reconocer los resultados electorales de los que habla María Corina Machado", desarrolla este venezolano nacido en Monagas antes de lamentar que "en nuestro país la corrupción es tan fuerte que, irremediablemente, eso no va a ocurrir".

"Estoy muy preocupado por mi familia. Llevo tres días casi sin dormir, con mucha ansiedad, por todo lo que está pasando". Mario Carreño, camarero venezolano en un restaurante de Avilés, no esconde su miedo. Asegura que su pueblo "se ha levantado" y que está muy cansado de la situación política que están sufriendo. "Es algo que se ve en la calle, el pueblo ha ganado, pero no lo quieren reconocer", afirma sobre las sospechas de fraude electoral que ponen en duda la supuesta victoria de Maduro. Carreño, que lleva tres años sin ver a su familia, teme por el futuro de su país. "Nadie sabe lo que va a pasar en los próximos días, puede salir por cualquier lado" comenta.