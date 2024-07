"El asturiano, cuando está fuera, se hace más peleón y defiende más a Asturias"

El ovetense Manuel de Barros Canuria, de 69 años, es el presidente del Centro Asturiano de Alicante, que también contribuyó a fundar con otros dos asturianos emigrantes al Levante español. Además, preside la Federación Internacional de Centros Asturianos (FICA), que mañana viernes, en el Palacio Revillagigedo de Gijón, celebra su acto más importante del año con la entrega de su galardón, la carabela de plata, que este año concede a la radio televisión publica asturiana.

–Un ovetense en Alicante.

–Pero tengo que decir una cosa y me fastidia decirla. Yo no nací en Oviedo. Realmente nací en Segovia, pero fue por accidente. Yo soy ovetense. Me trajeron a Oviedo a la semana de nacer.

–¿Y su familia a qué se dedicaba?

–Mi padre era agente comercial y mi madre, Julita Canuria, era maestra. Fue mi maestra. Según los destinos que tenía por Asturias, los dos hermanos más pequeños nos íbamos con ella al colegio. Yo era el menor de los cuatro. Los dos mayores quedaban con mi padre en Oviedo. Yo estudié Magisterio y me especialicé en pedagogía terapéutica. Y luego fui compañero de trabajo de mi madre. Cuando se jubiló le hice el discurso de despedida. Trabajamos juntos en Meres, en un centro de chavales con discapacidades. Mi vida en Oviedo era el fútbol. Siempre jugué, desde crío. He sido muy deportista. Estuve en el Oviedo de infantil y luego en varios equipos de Asturias. Cuando aprobé las oposiciones de maestro, me querían fichar de un equipo potente pero en aquel tiempo no se podía pedir la excedencia. Cuando dejé el fútbol, me casé. Tuve un hijo en Oviedo. Vivía en Vallobín, trabajo estable y el piso pagado.

–¿Y por qué se marchó?

–A los veintimuchos años tenía problemas de asma y el neumólogo me dijo: «Para mejorar tendrías que irte a California». Y yo: «Hombre, ¿eso no está un poco lejos, no hay nada por España?» Y me dice: «Pues entonces, el Levante español. Y me fui para Alicante en 1986. Solicité plaza allí y me la dieron.

–¿Y el asma?

–Nada, hasta hoy. Yo soy Alicantino de adopción.

–¿En Alicante cómo siguió su vida?

–Fui para allá en el 1986 y al año siguiente fundé el Centro Asturiano de Alicante. Fui uno de los tres fundadores. Los nosotros dos, desgraciadamente, han muerto ya. Fueron José Manuel Barril, que era el delegado de Flex en Alicante, y Bernardino Iglesias, economista de la Diputación de Alicante. Compramos un local para el Centro Asturiano y lo avalamos nosotros tres. Era un local diáfano, con una altura de siete metros y treinta o cuarenta metros de largo. Nos dijimos: arriba hacemos oficinas y salas y, por debajo, una sidrería… Pero después de comprarlo no teníamos un duro. Pensamos: vamos a hacer un proyecto y ya veremos cómo lo pagamos. Entonces nos dio por hablar con Rafael Fernández, que entonces era el presidente del Consejo de Comunidades Asturianas. Le enseñamos la escritura del local que habíamos comprado y el proyecto que habíamos encargado a un arquitecto y él dice: «Os voy a ayudar». Oye, y nos pagó toda la obra del Gobierno de Asturias. Nunca se me olvidará. Eso fue Rafael Fernández, que en paz esté.

– ¿Cuántos socios tiene ahora su centro?

–Unos 160. Pero cuando comenzamos teníamos 400. Hemos bajado mucho. No solo nosotros. Todos los centros asturianos desgraciadamente. El problema es el relevo generacional.

–¿Cómo es la situación de la red de los centros asturianos por el mundo?

–En la FICA está el 95% de los centros. Los únicos que andan así, más deslavazados por cuestiones políticas, sobre todo, son los de Venezuela. Aunque Caracas ha conseguido la calificación de la asturianía otra vez. Los de Cuba están muy mal. La situación política allí es muy complicada. Es muy difícil poder incluso ayudarles. Ellos no pueden venir. No tienen medios económicos. Los demás centros van aguantando. No están creciendo, pero están aguantando.

–¿Y cuál es la clave para conseguir ese relevo generacional?

–La música. Las agrupaciones de música asturiana, el folclore. Lo explico. Hace 30 años, un centro asturiano organizaba una actividad cultural y la gente iba, pero ahora los ayuntamientos ofrecen tanta variedad cultural que no puedes competir con ellos. Entonces tú tienes que hacer lo tuyo, lo que sea diferencial. Y eso lo conseguimos gracias a la Escuela de Asturianía, una idea surgió en el Centro Asturiano de Alicante, siendo presidente Antonio Trevín. Antes, cuando se celebraba el día de Covadonga en los distintos centros asturianos, siempre había que llevar un grupo de gaitas y Asturias no daba abasto para mandarnos. Ahora, gracias a la Escuela de Asturianía, que va por su séptima promoción, ya los tenemos nosotros: gaiteros, tamboriteros.... La música atrae y une a la gente. Yo, por ejemplo, tengo una bandina en Alicante. La música y, también, la gastronomía. Nosotros, siempre se lo digo al Presidente del Principado y a todos los dirigentes políticos, somos los representantes de Asturias. Y tenemos los sitios, las sedes, los espacios. Hay otros organismos que defienden Asturias, pero no tienen sitios físicos, esa red de embajadas que son los centros asturianos.

–¿Esa red se podría potenciar más? ¿Para hacer más relaciones económicas, por ejemplo?

–Siempre lo digo: utilícennos. Tenemos los lugares y, además, todos los presidentes de los centros asturianos en todo el mundo son líderes en sus respectivas comunidades, son personas con una fuerza social importante en su territorio.

–Un visión nueva para que los centros no sean un contenedor de nostalgia…

–La nostalgia está muy bien tenerla. Y hay que mantenerla. Pero con eso no vives. Hay que hacer cosas para atraer a los jóvenes, con la música, con la gastronomía. Y nosotros tenemos que promocionar Asturias. De hecho, el Gobierno de Asturias, está haciendo cosas positivas en ese sentido al enviarnos propaganda turística para que tengamos en los centros. Es decir, para que nosotros también impulsemos el turismo. Los centros asturianos son un referente importante y creo sinceramente que se nos debería aprovechar más. Este Gobierno está en ello. De hecho, va a haber un congreso internacional de asturianía para el 2025. El último fue hace muchísimos años.

–¿Qué te gustaría que saliera de ese congreso?

–Pues definir qué podemos hacer los asturianos del exterior por Asturias. Cómo encauzar esa relación. Cómo aportar nosotros valor añadido a Asturias. No solamente desde el punto de vista emocional, que me parece muy bien, también desde el punto de vista social y económico . Porque hay mucho que aportar. Nosotros podemos ser referentes de Asturias en nuestros territorios. Y estamos hablando de casi 40 centros por todo el mundo.

–Los asturianos siguen emigrando, pero parece que ya no se unen en el extranjero como antes para ayudarse mutuamente. ¿Cómo lidiar con esa tendencia al individualismo que erosiona el futuro de los centros asturianos?

–Muy difícil respuesta. Los centros asturianos se crearon como centros de ayuda y socorro para ayudar a los asturianos que venían de Asturias. Pero es cierto que hoy hay más individualismo. Además, entre los asturianos que están por España esa relación sentimental que había con Asturias se está perdiendo. Donde no se está perdiendo tanto es en América. Todo eso se debe a la distancia. Ahora tú coges un avión de Sevilla a Asturias y tardas una hora y cuarto. Pero desde América es distinto y, además, los viajes cuestan mucho. Por eso el proyecto de Asturias Exterior de LA NUEVA ESPAÑA es clave para nosotros. Nos permitirá comunicarnos, saber de nosotros, saber qué pensamos los asturianos que estamos en el exterior. Qué piensa el de América o qué piensa el de Lausana. Hay que darse cuenta de que en algunas de estas zonas ya van por la segunda o tercera generación de asturianos. Por eso es importantísimo que se vean reflejados, que vean que pueden aportar cosas. Ahí también muy importante el papel del Gobierno de Asturias, que yo creo que empiezan a darse cuenta de que somos importantes.

–Políticamente, la emigración es decisiva: el escrutinio del voto emigrante desempata este equilibrio izquierda-derecha en las elecciones autonómicas.

–De hecho, el Presidente dijo que iba a haber un diputado de emigración en su campaña electoral. Entonces veo que nosotros somos el ADN de Asturias, pero en muchas ocasiones no se ve reflejado en los presupuestos. Si somos la Asturias exterior, eso tiene que reflejarse en los presupuestos. No estamos, por ejemplo, todavía a la altura de los gallegos. Los más emigrantes son los gallegos y los asturianos y los canarios, ese es el orden. Y la presencia del gobierno gallego con la emigración es mayor. Y también eso se refleja en los presupuestos.

–¿Cuanto ha cambiado la emigración asturiana?

–Hace 150 años la gente se iba para allá para no morirse aquí de hambre. Ahora emigramos con un título universitario, antes emigrabas con una maleta. Ahora están más preparados y pueden tejer relaciones entre ellos. Además, cuando fuera de Asturias se juntan más de 10 asturianos, montan algo. Somos emprendedores cuando estamos fuera. Dentro no lo sé, tengo mis dudas. Es cierto que cuando sales fuera, te haces más peleón, más luchador, defiendes más a Asturias. Eso es así. Y entre toda la gente importante asturiana que hay fuera de Asturias, no hay ninguno que no pelee por Asturias fuera de aquí. Todos los asturianos que destacan en el ámbito que sean, siempre dicen: «Mi Asturias».

–Hablemos del retorno. Hay avalancha de peticiones de nacionalización con la «ley de nietos».

–Es que en América, ahora, están muy mal. Y yo siempre lo digo cuando voy allí: vosotros, si queréis ir a España o a Asturias, tenéis el derecho a pedir la nacionalidad por ser descendientes de asturianos. Ahora hablamos mucho de inmigración en términos peyorativos. Hablamos de los «menas», los menores no acompañados que llegan a España. Pero, vamos a ver, los asturianos fuimos menas. ¿Cuántos asturianos se fueron solos a América? ¿Es que no tenemos memoria histórica?