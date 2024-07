"Asturias es un pueblo que se identifica con su origen y por eso será invencible"

José Miguel Pérez-Gómez, arqueólogo de profesión con más de 40 años de trayectoria, nació en Venezuela, pero en su niñez recorrió los bosques y las cuevas asturianas al vivir con sus abuelos en Cabrales. Explorador ya desde niño, nunca dejó esa afición por la naturaleza que empezó a querer cuando solo era un crío. Quiere a Asturias como lo que es, su casa, y ahora, desde el Centro Asturiano de Caracas, busca como presidente mantener ese legado asturiano que le dejaron sus padres.

-¿Dónde comienzan sus raíces asturianas?

-Mis raíces asturianas vienen de que mi madre es natural del concejo de Cabrales, y mi padre nació en Llanes. Yo nací aquí en Caracas, pero a los pocos meses me llevaron con mis abuelos a Cabrales, donde pasé mi infancia hasta los 8 años, y luego volví a Venezuela.

-¿Qué recuerdos conserva de aquella infancia en casa de sus abuelos?

-Mi infancia en Asturias fue maravillosa. El hecho de no tener a mis padres cerca me dejaba ser un poco más libre e ir adonde quisiera. Recuerdo mis caminatas en solitario a través de riachuelos y los bosques de castaños entre los que me perdía. O las cuevas de la comarca, que siempre me han impresionado. Lo que sí que recuerdo que fueron momentos mágicos para mí era encontrarme nidos de pájaros con huevos o polluelos. Desde niño las montañas me llamaron la atención, y esto condicionó lo que soy y hago a día de hoy, ya que cuando volví a Venezuela seguí en la misma línea de explorar el medio natural, porque tengo una conexión especial con él.

-¿Por qué razón tuvieron sus padres que marcharse de Asturias y por qué eligieron Venezuela?

-Mis padres, al igual que muchos emigrantes asturianos, tuvieron que irse de una España reprimida tras la Guerra Civil en busca de mejores oportunidades. Yo creo que eligieron Venezuela porque en aquellos tiempos era un país que solicitó mucha mano de obra extranjera, y no solo había españoles, sino que también italianos y portugueses fueron hasta allí.

-¿Qué le han contado sus padres de la España de aquellos años?

Me contaban que tenían que esconderse junto a sus padres de los ataques de los aviones que sobrevolaban los pueblos asturianos. Muchos tíos y primos míos desparecieron durante la guerra, y muchos de ellos se refugiaron en las cuevas donde décadas más tarde yo jugaría.

-Antes ha comentado que pasó su infancia en Cabrales pero que tuvo que regresar a Venezuela. ¿Por qué?

-Una vez mis padres ya se asentaron en Venezuela, creyeron que era el momento de irme a buscar. No fue un cambio duro para mí, más bien me lo tomé como una aventura. Hasta los 8 años yo no había podido ver el mar, y eso fue algo que me fascinó.

-Allí en Venezuela, ¿mantuvieron las tradiciones asturianas?

-Por supuesto, porque ya había un grupo de asturianos que se habían organizado como era el Centro Asturiano de Caracas, y aquí siempre se han llevado las tradiciones año tras año desde que entraron mis padres hasta el día de hoy. Aunque más que tradiciones asturianas, son el legado de nuestros padres.

-Y aunque el Centro Asturiano de Caracas le haga sentirse un poco más cerca de casa, ¿suele visitar la tierra a menudo?

-Claro, tengo familia allí. Y las montañas, mis montañas. Que siempre que voy tengo que ir a visitarlas (risas).

-Me detengo aquí porque he leído que lleva más de 40 años como explorador. ¿Cuál diría que ha sido el momento más desafiante que ha tenido?

-He tenido muchos momentos desafiantes a lo largo de mi trayectoria. Sin embargo, el que más recuerdo fue cuando escalé el cerro Autana en el Amazonas Venezolano, donde casi pierdo la vida. La sensación de que te vas a morir te hace apreciar más la vida, te hace replantearte tu existencia.

-Y tras ese accidente, ¿no se planteó dejar el mundo de la escalada?

-No. Nunca he dejado de escalar. Para mí escalar no es un deporte o un entretenimiento, sino una filosofía de vida donde llegar a la cumbre no es la meta, sino otro punto más en el camino. Los mayores retos siempre han sido más de índole mental que de otra cosa.

-También ha sido instructor de supervivencia del ejército venezolano. ¿Qué lecciones aprendió gracias a esas experiencias?

Aprendí que este conocimiento puede transmitirse a otras personas, sobre todo a los niños pequeños, que son más ávidos en aprender cosas nuevas. Educar a otras personas en el arte de la supervivencia no solo marca a esas personas, sino también a uno mismo, y gracias a ello se produce un vínculo.

Pero realmente su vida ha estado ligada siempre al mundo de la arqueología. ¿Qué fue lo que le motivó para entrar en ese mundo?

Durante mis exploraciones en Venezuela cuando era joven me encontré con infinidad de sitios arqueológicos, y creo que fue eso lo que me llevó a su estudio y finalmente a convertirme en arqueólogo. Aún no soy consciente de la cantidad de sitios que he encontrado a lo largo de todos estos años, y de los que me quedaré sin descubrir.

¿Cuál diría que ha sido su mayor hallazgo?

Un lago fósil en la región amazónica conocido como el “lago Parima o Manoa”, un lago que fue descrito en crónicas y mapas de la época como un enorme lago entre los ríos Orinoco y Amazonas, a cuyas orillas se encontraba el famoso Dorado. Ahora mismo estamos estudiando un sitio arqueológico en este lugar del lago, que efectivamente puede dar veracidad a la leyenda de El Dorado.

¿Qué se siente al descubrir algo así?

Aparte del logro científico, también logras la reivindicación de personajes históricos como en este caso fue el de Antonio de Berrío, que fue quien inició esta búsqueda. Además, este tipo de descubrimientos demuestran que muchas de las historias que hoy consideramos mitos, tienen su origen en lugares y hechos reales.

¿Las dio a conocer al mundo?

Presenté estas investigaciones en Alemania, pero el mundo no es consciente de lo que esto significa. Todas las personas que vinieron desde el viejo mundo hasta América traían consigo un sueño dorado. Este hecho no solo condicionó la conquista del continente, sino su exploración, ya que gracias a ella se descubrieron lugares como el Orinoco y el Amazonas. El único inconveniente es que el lago ya se encontraba vacío a la llegada de los conquistadores, y su conocimiento fue gracias a las tradiciones orales de los pueblos indígenas de allí. Unas tribus indígenas que, incluso perteneciendo a distintos grupos étnicos y con lenguas diferentes, todos guardan en sus tradiciones los mitos y relatos que hablan de una gran inundación, la cual puede estar relacionada con el porqué del vacío de ese lago.

Ahora es presidente del Centro Asturiano de Caracas. ¿Cuándo entró y qué fue lo que le motivó a entrar?

Entré en 2022 y lo que me motivó a entrar fue el hecho de poder rescatar el centro después de la pandemia. Para mí el Centro Asturiano de Caracas es más un legado que un lugar. Es el legado de la identidad asturiana, con sus principios y valores, humanos y culturales que nuestros padres y aquellos asturianos que vinieron a Venezuela en busca de un futuro mejor, nos dejaron.

¿Cuál diría que ha sido la evolución del centro a lo largo de los años?

Una muestra de esa evolución que me pregunta es que existen descendientes de asturianos de segunda y tercera generación que están incorporándose a las tradiciones culturales asturianas. Por otro lado, existen también personas que sin ser asturianas también participan de estas actividades culturales, y eso es algo bonito de ver.

¿Ha conseguido el centro algún logro en la difusión de la cultura asturiana allí en Venezuela?

Sí. Por ejemplo, las agrupaciones folclóricas del Centro Asturiano de Caracas han sido campeonas de diversos bailes típicos en numerosos encuentros folclóricos internacionales, llevando con ello el conocimiento de nuestras tradiciones y cultura.

¿Y cómo valora usted su función en el centro como presidente, a pesar de llevar poco tiempo? ¿Cuáles son sus expectativas?

Hago una valoración positiva, ya que es evidente que estamos rescatando no solo los espacios sino también la sociedad que se marchó tras la pandemia. Las expectativas son de crecimiento sostenido y reconquista, que en eso somos buenos los asturianos (risas).

¿Cómo describiría el impacto de la comunidad asturiana en Venezuela?

En Venezuela no hay muchos asturianos, pero al igual que otros españoles de otras regiones, hemos ayudado a construir este país, generando fuentes de empleo y bienestar desde siempre. La mayoría de los asturianos de Venezuela son empresarios y los más jóvenes emprendedores, dignos representantes de su asturianía.

¿Y cómo se logran mantener las tradiciones asturianas vivas para transmitírselas a las futuras generaciones?

Se logra transmitiendo la cultura asturiana de generación en generación. No hay que olvidar los orígenes y a aquellos que contribuyeron a ser hoy lo que somos, quiero decir, una institución sólida que a día de hoy mantiene todas y cada una de las tradiciones e identidades asturianas.

¿Qué mensaje mandaría a los jóvenes con raíces asturianas de allí de Venezuela, para que se animen a acudir al Centro Asturiano de Caracas?

Que Asturias es un pueblo que se identifica con su origen y por ello siempre será un pueblo invencible. Por ello los jóvenes deben luchar por conservar ese sentimiento y continuar el legado que nos dejaron nuestros familiares.

¿Qué le debe usted a Asturias, o qué le debe Asturias a usted?

Yo no le debo nada a Asturias ni Asturias me debe nada a mí. Me siento español y asturiano y me identifico con aquellos españoles que, al igual que yo, tuvieron que andar por estas tierras en busca de mejores oportunidades. Solo espero que mis trabajos de investigación sirvan no solo para reivindicar a los españoles que me precedieron, sino para concluir la búsqueda de ese sueño conocido como “El Dorado”.