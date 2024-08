La gijonesa que pone las células a reciclarse para acabar con las enfermedades

Marina García Macía. Investigadora

La gijonesa Marina García Macía (1984), inverstigadora de la universidad de Salamanca, acaba de ser galardonada con el premio anual de la Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular. Licenciada en Biología por la Universidad de Oviedo, Marina García Macía (Gijón, 1984), inició su carrera investigadora en el laboratorio ovetense de Ana Coto Montes, en el Departamento de Morfología y Biología Celular. Tras defender su tesis, se trasladó a Nueva York para realizar su primer postdoctorado en el Albert Einstein College of Medicine bajo la supervisión de Rajat Singh, conocido por sus investigaciones sobre la autofagia y la degradación de grasa.

Posteriormente, se mudó a la Universidad de Newcastle junto al doctor Singh, donde participó en la creación de un nuevo laboratorio especializado en envejecimiento. Sin embargo, tras el regreso del doctor Singh a Nueva York se unió al prestigioso Fibrosis Lab, de Derek Mann, un referente mundial en enfermedades hepáticas.

En 2019, regresó a España con un contrato Sara Borrell del Instituto de Salud Carlos III para trabajar en el laboratorio de Neuroenergética y Metabolismo en Salamanca, reconocido a nivel estatal e internacional en neurociencia. Culminó su formación postdoctoral y obtuvo el contrato Ramón y Cajal, lo que le permitió establecer su propio laboratorio, Macphagy Lab, donde lidera investigaciones independientes.

-¿De dónde viene su vocación científica?

-Creo que las vocaciones son un producto multifactorial, por lo menos en mi caso. Pero, sobre todo, es algo que me han inculcado mis padres. Siempre me ha gustado cocinar con mi madre, y el laboratorio tiene muchos puntos en común con la cocina. Hay protocolos que seguir (recetas), pero también hay cabida a la innovación. Además, mi padre siempre me ha contado muchas historias cuando era pequeña, entre las cuales, me contaba cosas de biología y ciencia, ¡y me fascinaban! En casa también hemos visto mucha ciencia ficción. Todo junto ha terminado por conducirme a esta carrera maravillosa.

-¿Qué le ha aportado la Universidad de Oviedo a su formación como investigadora?

-Me he formado en la Universidad de Oviedo, he aprendido de una mujer increíble, Ana Coto, cómo funciona un laboratorio y cómo ser mentora intentando que los miembros de tu equipo se formen en lo mejor posible. Eso, en este campo, tiene un valor incalculable. Además, mi producción científica allí fue muy extensa y variada.

-Sin embargo, ha sido a través de la Universidad de Salamanca donde ha podido desarrollar la mayor parte de sus investigaciones…

-Cuando volví a España, me incorporé a un grupo de investigación en el que se me permitía trabajar con gran independencia y muchos recursos. Esto ha hecho que mi formación en este periodo destaque, y haya podido producir muchos trabajos. Creo que soy afortunada por haber formado parte de instituciones como la Universidad de Oviedo, el IBSAL y la Universidad de Salamanca, que me han permitido crecer y formarme, y que me han apoyado mucho.

-El próximo 5 de septiembre será galardonada con el premio IBUB-SEBBM que otorga la Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular. ¿Qué le ha llevado a recibir este premio?

-Se premia la labor investigadora en España, en los primeros años después de la tesis doctoral (hasta 12 años después de presentarla). Pese a haber estado un poco más de 4 años de postdoc en el extranjero, la mayor parte de mi investigación ha sido realizada en España. Por este trabajo arduo en nuestro país he recibido el galardón.

-¿Hacia dónde ha orientado su carrera investigadora?

-Mi trabajo científico ha interrogado siempre sobre la relevancia del reciclaje celular para la salud e, incluso, algún otro proceso curioso, como por ejemplo que la carne de nuestras vacas asturianas se vuelva tierna para mejorar nuestros cachopos.

-¿Y cómo funciona el reciclaje celular?

-Estamos formados por un conjunto de células y la célula es la unidad mínima de vida. Para que todo funcione bien dentro de las células se necesita un sistema de limpieza para que no se acumulen componentes dañados o disfuncionales. El proceso más importante de limpieza o reciclaje celular es la autofagia. Este proceso que, de manera general, significa ‘comerse a uno mismo’. Viene del griego. Se forman una especie de papeleras, unos orgánulos llamados autofagosomas, que van a recoger los productos defectuosos, desde proteínas a orgánulos enteros, y llevarlos al lisosoma. El lisosoma es el orgánulo con capacidad degradativa; es como el punto limpio de las células. Cuando llegan las papeleras/autofagosomas al lisosoma, todo se degrada y convierte en piezas pequeñas que pueden ser reutilizadas por las células de nuevo. En las enfermedades neurodegenerativas, este proceso de limpieza no funciona tan bien y se empiezan a acumular residuos que pueden causar la muerte de las neuronas, entre otras cosas.

-También ha investigado sobre la Enfermedad de Batten. ¿Qué es y qué aspectos ha estudiado?

-La enfermedad de Batten es una enfermedad neurodegenerativa rara. Esto quiere decir que afecta de 2 a 4 nacimientos de cada 100.000. Sin embargo, es la enfermedad neurodegenerativa más común en niños. En esta enfermedad lo que ocurre es que los lisosomas (los puntos limpios de la célula) acumulan productos grasos (lipofuscina y ceroides). Esto causa que las células, principalmente las neuronas, se colapsen y acaben muriéndose. En el laboratorio hemos abordado dos aspectos de la enfermedad. Hemos estudiado cómo afecta esta enfermedad a la manera en la que las neuronas consiguen la energía (el metabolismo) para entender un poco mejor cómo se mueren las neuronas y tener pistas para una cura. Y también trabajamos en cómo esta disfunción y perdida neuronal produce el resto de los síntomas, para obtener tratamientos apropiados. De la primera parte hemos publicado un trabajo, en una muy buena revista, Nature Communications. En la segunda, sigo trabajando. Esperamos tener un trabajo publicado pronto también, ya que estamos observando unos resultados muy interesantes.

-Actualmente, ¿en qué está trabajando?

-En mi laboratorio, Macphagy lab, estamos intentando entender la relevancia del reciclaje celular para activar y modular el sistema inmune. El sistema inmune se compone de las células que tratan de protegernos frente agresiones, principalmente externas. Estas células son de diferentes tipos, y tienen funciones también variadas. Nosotras nos centramos en los macrófagos, que son los que fagocitan (se comen) agentes nocivos. Cuando hay un daño, estas células se activan en modo “pedir ayuda”, y producen unas sustancias que se llaman citoquinas, que atraen a otras células del sistema inmune y además producen inflamación, para generar un ambiente adecuado para eliminar el daño. Tras esta llamada, se convierten en los agentes que van a eliminar todo lo dañado, y se lo van a comer para destruirlo. En ciertas enfermedades, los macrófagos permanecen todo el tiempo activadas en forma “pedir ayuda” y producen inflamación crónica. Para que se reduzca esta inflamación y se puedan curar estas enfermedades tenemos que conseguir que los macrófagos se activen de la otra forma. En esto estamos trabajando en el laboratorio, porque creemos que el proceso importante para este cambio es la activación del reciclaje celular. En concreto estudiamos estos procesos en la esteatohepatitis alcohólica, pero todo lo que averigüemos servirá para todas las enfermedades que cursan con inflamación crónica, otras enfermedades hepáticas, obesidad. También estamos comenzando otra línea de investigación centrada en el cáncer, para la cual estamos solicitando información.

-¿A lo largo de su trayectoria profesional se ha encontrado con muchos obstáculos? ¿Se sintió discriminada por ser mujer?

-Casi todos los investigadores hemos tenido momentos más o menos difíciles en nuestra carrera ya que es un trabajo no ordinario en el que nos involucramos mucho, con un gran componente emocional. Por ejemplo, al principio de mi carrera tuve que trabajar los fines de semana en una cafetería porque mi beca predoctoral llegó el segundo año de tesis. Pero lo más duro durante mi carrera ha sido el periodo en el que mi primer jefe de postdoc decidió no continuar en el laboratorio de Newcastle y volverse a Nueva York. Este periodo fue muy complicado, tener un jefe/mentor es crucial en los primeros años de postdoc, y por unos meses carecí del mismo. Sin embargo, pese a la adversa situación, aprendí mucho durante esa época. Aprendí a escribir proyectos y becas y empecé a pensar de manera más independiente. Mi primer trabajo independiente surgió en este periodo. Fui muy afortunada de tener mucho apoyo en casa y también buenos amigos. Además, institucionalmente la Universidad de Newcastle se portó muy bien y facilitó mi incorporación a otro laboratorio. En cuanto a ser mujer, personalmente, creo que no habría grandes cambios si hubiera sido un chico, no he sentido discriminación muy evidente.

-¿Se está haciendo lo suficiente desde las administraciones para apoyar la investigación científica?

-Creo que esta respuesta tiene un punto de vista sesgado. Aun así, pese a que sí que la administración actual intenta mejorar la situación, considero que no es suficiente. Creo que se pueden mejorar cosas a diferentes niveles. De manera general, más inversión, pero esto tiene que venir apoyado por mejoras en gestión. Debería realizarse una gestión más eficaz, puesto que la mayor parte de nuestras becas y proyectos tardan de 6 a 12 meses en resolverse. Eso quiere decir que pedimos dinero para investigar en enero y hasta julio no sabemos si nos lo conceden. Habría que efectuar una reforma y mejora a nivel de la gestión, junto con un incremento de la inversión. Otro factor alarmante es que, en nuestro ámbito, las bajas laborales, por enfermedad, por maternidad, etc, no son sustituidas por nadie. Si yo me quedo de baja, nadie va a ayudar a mi laboratorio a seguir adelante, no se me sustituye o se apoya. Tampoco (de manera general) nadie va a dar las clases que tendría que dar yo. Soy docente en la Universidad, además de investigadora. Creo que esto se podría solventar como se produce en otros tipos de trabajos.

-¿Podría poner algún ejemplo de los problemas que genera la burocracia, la falta de una gestión eficaz?

-Un ejemplo de esa burocracia absurda es que cada vez que tengo que pagar una factura de un producto tengo que rellenar 3 documentos. Eso se soluciona reduciendo el número de documentos e incrementando las ayudas para gestión de los investigadores. Quizá a nivel global se podría implementar un perfil laboral para realizar la gestión de los investigadores independientes. Un ‘labmanager’ que nos ayude con la gestión, desde el principio de nuestras carreras, como ocurre en otros países.