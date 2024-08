Radiografía de la oleada migratoria en el siglo de los 400.000 emigrantes: ¿cuántos, quiénes y por qué emigraron?

El siglo de más alta hinchazón de la oleada migratoria, de 1830 a 1930, vio partir a cerca de 400.000 asturianos, pocos menos de los que vivían en total en la Asturias de 1833 –434.635– y aproximadamente los mismos en los que se incrementó la población de la región en los cien años que culminaron con 834.553 habitantes en 1930. El promedio de unas 4.000 salidas al año tuvo picos sostenidos de más del doble en las tres primeras décadas del siglo pasado, conforme a los números de una marea creciente que, según los recuentos extraídos de la Comisión Especial de Emigración que se constituyó ya en 1881 para estudiar le fenómeno, se ha calculado en 33.750 expatriaciones entre 1861 y 1887, 63.700 de 1888 a 1900, 88.386 de 1901 a 1910 o 90.231 entre 1911 y 1920 … El flujo llegó a un punto en el que “nuestra región”, eso decía el escritor moscón Valentín Andrés Álvarez en los años cincuenta, “tiene acaso tantos hombres y tantas riquezas, tantas propiedades y tanta sangre fuera de sus límites como dentro de ellos”.

La gran emigración transatlántica, la puerta de salida para un medio rural superpoblado y empobrecido, con explotaciones pequeñas y producciones caras, fue recortando las poblaciones internas mientras alimentaba las mentalidades de la época con sueños dorados de otros paraísos y cambiaba Asturias para siempre. La de dentro y la de fuera. El primer goteo se hizo torrente a partir de la liberalización de los viajes ultramarinos en torno a la mitad del siglo XIX, cuando dejó de estar prohibida la emigración a Sudamérica y México, y abrió una espita por la que se fueron miles y miles de asturianos.

A este lado del XXI, el economista y exconsejero de Agricultura Jesús Arango se ha entretenido jugando a calcular cuántos serían ahora todos aquellos jóvenes asturianos que decidieron irse buscando fortuna en el siglo alto de la ola emigrante, qué población podría tener ahora Asturias si no se hubiesen ido… El resultado de este ejercicio de ficción estadística está en su “Reseña demográfica de Asturias”, publicada en 2021, y concluye que como mínimo, según la estimación más conservadora, la gran emigración pudo haber producido un millón largo de “nuevos asturianos de allá”, más o menos los mismos “asturianos de acá” que cuenta hoy en día el censo oficial. El ejercicio consistió en simular, mediante una progresión geométrica, el cálculo de los descendientes actuales de aquellos emigrantes y el resultado varía entre ese millón y más de cinco según las hipótesis sobre el tamaño medio que se asigne a las sucesivas generaciones.

El autor trabajó con distintos escenarios y el más prudente le da un millón considerando una generación de padres cada treinta años, con un promedio de dos hijos por pareja y un treinta por ciento de personas sin descendencia. El más ambicioso llegaría hasta 5,4 millones de personas subiendo a tres la media de vástagos por pareja y bajando al veinte el porcentaje de adultos sin hijos.

La simulación estadística ayuda a calibrar la dimensión enorme de un movimiento básico para entender el presente. Porque esta Asturias que tiene inscritos fuera de sus fronteras a 300.000 asturianos o descendientes de asturianos es claramente heredera de aquella de la que salieron 400.000 personas en un siglo, así que cabe preguntarse quiénes y por qué se fueron. Las investigaciones de Rafael Anes, catedrático de Historia e Instituciones Económicas de la Universidad de Oviedo, fallecido en 2023, ayudan a identificar el exceso demográfico como un factor determinante de aquel éxodo y a saber que en Asturias la superpoblación era en las últimas décadas del siglo XIX “relativa”, circunscrita tal vez a los ambientes agrarios y derivada del atraso de las industrias agrícolas, de la falta de capacitación de los campesinos y de una escasez inversora que se vincula a la limitada competitividad de los productos por los impuestos y las malas comunicaciones… En una sociedad que en 1900 dedicaba al sector primario siete de cada diez trabajadores emigraban pues los campesinos, a cuyos ojos América ofrecía lo que negaba la tierra en Asturias y se iban para prosperar, claro, pero no sólo. No era menos importante la oportunidad de escapar del largo servicio militar o de la guerra, una circunstancia que explicaría la edad temprana de muchos de aquellos viajes ultramarinos…

No se marchan los asturianos de rentas altas, pero hay muchas opiniones encontradas sobre si en aquella Asturias se huía exactamente de lo que podía catalogarse como la miseria. Si no, que lo diga la escritora coañesa Eva Canel, que en 1893, en un discurso en el Centro Asturiano de La Habana, reflexionando sobre las motivaciones del emigrante, recordaba que en el medio rural asturiano de entonces de hambre no se moría: “En vuestras casas había pan; de maíz, bien, pero pan. (…) ¿Emigran los manchegos, que tienen muchísimo menos? No. Luego vosotros emigráis por vuestro carácter, poco conforme con lo pequeño, y por vuestro deseo de salir fácil, digna y rápidamente de la esfera en la que habéis nacido”.

Embarcaban en Santander o La Coruña, sigue el estudio de Anes, y desde la segunda década del siglo XX “en mayor número en Gijón”, generalmente con pasaje de tercera clase para viajar hundidos “en los inmundos sollados de los buques transatlánticos”. El billete decía de entrada prioritariamente Cuba, donde crecieron la colonia asturiana y el “efecto llamada” “por ser muy importante la tradición creada cuando era uno de los pocos lugares adonde se podía ir”. Después, a medida que fueron cayendo las restricciones a la emigración, ampliaron los destinos a otros países que “ofrecían una salubridad mayor”, fundamentalmente Argentina. Lo explica, por ejemplo, un relato de Rafael Calzada, jurista naviego que emigró al país del Río de la Plata en 1875 y prototipo del indiano de éxito que incluso terminó dando su nombre a una localidad de la provincia de Buenos Aires. Esto es lo que dejó escrito: “Pensé a orillas del Nalón, en aquella tarde, memorable para mí como muy pocas: ‘¿Es acaso Cuba el único país de América? ¿No había en el Nuevo Mundo países cuya salubridad nada tenía que envidiar a la de España? Y pasaron por mi imaginación el Uruguay, la Argentina, Chile… Eran países nuevos, de inmenso porvenir, y acaso fuese más fácil abrirse camino y ganarse la vida en ellos que en aquella nada próspera España”.

Empieza a funcionar la cadena de los “reclamados” de ultramar, la de aquella legión de “recomendados” que Calzada recuerda haber tenido que atender casi a diario, y la de los retornos y las remesas de dinero, no tan bien cuantificadas como el número de emigrantes, que conocemos gracias a la creación de la Comisión Especial de Emigración de 1881, pero seguramente abundantes y quizá decisivas en el repunte de constitución de empresas que registra Asturias en torno al cambio de siglo XIX al XX: de 1898 a 1903, se domicilian en la región 284 compañías con un capital social de más de 214 millones de pesetas. A la vista quedó para siempre el impacto del capital indiano en la arquitectura y la obra tal vez menos tangible de sus inversiones especialmente notables en instituciones del campo de la enseñanza. El contacto de los emigrantes con sociedades “más adelantadas”, y acaso el bajo nivel de instrucción con el que muchos de ellos cruzaron el charco “debía de hacerles ver mejor la pobreza cultural de su región de origen”, escribe Anes. En ese intercambio ganó Asturias. Y si no, que lo diga en verso Marcos del Torniello: “Asturies sin indianos, la probitina… / lo que fos sin indianos non se adevina; / i con los habaneros ta qu’escentella, / porque non hai deyures otra como ella”.