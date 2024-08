"Hay una línea histórica de conflicto entre España y Marruecos que desemboca en el estereotipo de los inmigrantes"

“Arena en los ojos”, que se subtitula “Memoria y silencio de la colonización española de Marruecos y el Sáhara Occidental”, es el último libro de la periodista y poeta Laura Casielles (Pola de Siero, 1986). Esta autora, asturiana en Madrid, revisa la relación de dos países vecinos y recorre los escenarios históricos “para desmontar fantasías orientalistas y soflamas bélicas y aplica una mirada llena de empatía para entender que las relaciones que España mantuvo con Marruecos y el Sáhara Occidental durante los siglos XIX y XX fueron, sí, plenamente coloniales”, tal y como se promociona este volumen editado por Libros del K.O.

-Si le parece, empezamos con una pregunta que usted misma se hace en el texto: ¿qué hace una chica como usted en una historia como ésta?

-Todo este viaje parte de la toma de conciencia de un desconocimiento muy grande sobre algo que, de pronto, me doy cuenta de que nos atañe. Cuando estaba viviendo en Marruecos, trabajando como periodista, y empecé a viajar por el país y a conocer sobre todo la zona norte, me empezaron a llamar la atención todas esas resonancias y conexiones que se veían en las propias ciudades y que una chica como yo, de mi generación y a la que en la escuela no le habían contado nada de todo aquello, no sabía muy bien cómo leer. Entonces, a partir de ese desconocimiento y de la intriga que me produce, empiezo a tirar del hilo. Y me encuentro con que esta es una historia que solo había sido contada por quienes la habían vivido, que eran bien militares de carrera o que habían hecho la mili en Marruecos o el Sáhara, o bien personas que habían estado en el Protectorado Español o en el Sáhara Occidental con cargos funcionariales del régimen franquista. Eran las únicas personas que habían contado esa historia. Y entonces a mí se me ocurre que, desde otras perspectivas, probablemente surgirían otras preguntas y que quizá valía la pena.

-¿Cual fue su primer contacto con marruecos?

-Cuando estoy estudiando en la universidad. Luego, cuando terminé la carrera de Periodismo, uno de los primeros trabajos que tuve, que era con una beca, fue en la delegación de la agencia EFE en Rabat. Durante el tiempo que trabajé allí también pasó otra cosa bastante decisiva para este interés. En el invierno de 2010 hubo unas revueltas populares en el Sáhara Ocupado, en El Aaiún, las revueltas del campamento saharaui de Agdaym Izik, en las que no dejaron entrar a los periodistas españoles. Eso para mí también fue muy revelador y abrió nuevas preguntas que se venían a sumar a las otras. ¿Y por qué de esto tampoco se puede hablar?, pensaba.

-En el libro habla de cómo nos hemos olvidado de que todo aquello fue colonia española. ¿Por qué?

-Hay dos elementos importantes. Uno es que toda la historia que tiene que ver con la colonización española de Marruecos está trenzada de una manera indisoluble y muy compleja con algunos de los episodios más complicados de la historia reciente de España. Es decir, con la guerra civil, con la dictadura y con la transición a la democracia. Con la Transición, más el Sáhara. Con la guerra civil y la dictadura, más Marruecos. Nos costó muchísimo empezar a abrir esos temas, incluso en lo doméstico, en lo que directamente atañe a lo que había ocurrido aquí. Y, aun cuando se empezaron a abrir, lo colonial quedó siempre aparte. No se entró en ello. Sobre ese asunto colonial no ha habido en este país reflexiones críticas desde la teoría, desde la universidad, como hubo en otros países. Y no las hubo también por el cierre que España tenía en el momento hacia algo que ya se empezaba a estudiar en otras partes. Pero también porque son temas muy complejos, enredados, que desafían las posturas en las que nos venimos colocando. Es muy difícil leerlos desde los marcos ideológicos que tenemos, rompen los casilleros de buenos y de malos que venimos contando. Es como abrir una caja negra que nos llena de contradicciones y problemas.

-En ese sentido, en el capítulo del libro en que usted visita el cementerio musulmán de Barcia (Valdés) cita el ejemplo de las tropas moras que Franco usó en la guerra como carne de cañón: por una parte, eran pobres empujados a alistarse y, por otra, en la guerra protagonizaron atrocidades.

-Claro. Ahí hay una población colonizada que es poco menos que obligada, de distintas maneras, a meterse a pelear en una guerra que no es la suya. Sí se obliga a alguien si se le desposé de su tierra, de toda la fuente de riquezas y luego se le ofrece una posible fuente de ingresos, que es meterse en un ejército. Además, era gente que había sido masacrada durante décadas en las distintas guerras coloniales. Mire qué mezcla: se aprovechaba su miseria y, mediante la propaganda, se le daba la vuelta a la realidad y se les hacía creer que su enemigo era el contrario del que era. Les hacen creer que vienen aquí a pelear contra quienes les habían masacrado en el Rif, cuando esto no es así. Quienes les habían masacrado en el Rif eran los mismos que les estaban reclutando en aquel momento. Eso es el cóctel perfecto. Por eso nadie va a reivindicar lo que pueda ser necesario de justicia para unas personas que cometieron atrocidades cuando llegaron aquí. Esas atrocidades son verdad pero, al mismo tiempo, también es verdad que la zona de la que procedían sigue teniendo a día de hoy las tasas más altas de cáncer de todo Marruecos por las armas químicas que se utilizaron durante las guerras coloniales. Entonces, claro, hay que estar haciendo malabarismos con las distintas caras de este asunto.

-En ese mismo texto hace usted se hace una pregunta provocadora y muy interesante: ¿Por qué la derecha española repudia a los hijos o a los nietos de las mismas tropas moras que les ayudaron a ganar la guerra?

-España tiene una relación también llena de contradicciones con todo lo musulmán. Por un lado, se rechaza ese pasado, siete siglos de presencia. Siete siglos en los que buena parte de la Península Ibérica era musulmana. Cuando se crea la idea de nación española a partir del siglo XV y se empieza a consolidar, se parte de esa expulsión fundante de musulmanes y judíos y se empieza a construir un relato por el cual eran ‘lo otro’ y ‘lo extranjero’, cuando llevaban siete siglos aquí. Siete siglos. ¿Cuánto tiempo hace falta para ser de aquí, para ser parte de la historia? Entonces, con ese relato, esa parte de la historia es borrada y repudiada. Sin embargo, en el momento de la colonización es utilizada para legitimar la presencia colonial.

-¿En qué sentido lo dice?

-A finales del siglo XIX, cuando las distintas potencias europeas estaban compitiendo por hacerse con la tarta del Norte de África, el argumento que España pone sobre la mesa es que nosotros estamos más capacitados para colonizar esa parte del mundo porque, como somos más o menos lo mismos, nos van a permitir que nos instalemos allí. Primer giro de guión: algo que se había sido borrado, de repente se utiliza en nuestro favor. Pero es que, además, toda la retórica colonial franquista se basa incluso en la idea de la hermandad hispano-árabe. Se utiliza todo el rato esa idea de que somos hermanos. Pero, desde luego, el hermano mayor está claro cuál es, ¿no?

-Franquista y no sólo franquista. Es decir, el rey Juan Carlos I se presentaba como “hermano” de Hassan II.

-Efectivamente, siguen teniendo esa relación las propias casas reales. Y este discurso de la hermandad sale todo el rato en los discursos oficiales. Como la misma idea de protectorado, son grandes eufemismos para esconder una historia, como toda historia colonial, de violencia, de expolio. El caso es que se van haciendo esos juegos discursivos por los cuales lo musulmán siempre se repudia y se utiliza al mismo tiempo.

-Como ejemplo de cómo digerimos sin autocrítica alguna nuestro pasado colonial en Marruecos usted cita el éxito de “El tiempo entre costuras”, libro y serie.

-Salgo parecido ocurrió con Guinea Ecuatorial y "Palmeras en la Nieve". Son historias de las que apenas se ha hablado desde puntos de vista que permitan conocer mejor esas historias y revisarlas críticamente. Sin embargo, las producciones culturales lo toman como telón de fondo e introducen una idea que vuelve a ser absolutamente legitimadora y exculpatoria. Simplemente son decorados exóticos en los que ocurren historias que nada tienen que ver con lo que estaba pasando social y políticamente. Hay muchísimas historias de este tipo en el mainstream que funcionan así. Lo que ocurre es que, en este caso, son casi los únicos productos culturales que tratan el tema (la España colonial). Entonces, esas ideas calan muchísimo y tienen unas consecuencias fuertes en cómo vemos, o no vemos, toda esta parte de nuestra historia.

-Calan hasta el punto que usted misma, lo cuenta en el libro, se descubre en Marruecos y atrapada como turista en un escenario colonial.

-Claro. Una de las grandes preguntas del libro es: ¿desde dónde se puede abordar toda esta historia cuando se es claramente la parte privilegiada? ¿De qué modo se pueden reproducir en el relato y en el pensamiento esas mismas lógicas coloniales que se están intentando señalar? Las vías por las que yo lo he intentado han sido mantenerme mucho en la pregunta, tener muchas conversaciones y intentar introducir muchas voces en el libro. Pero, inevitablemente, hay momentos en los que te encuentras en la contradicción de decir: vaya, es que ahora mismo yo no dejo de ser una española que está aquí durante un tiempo como viajera, intentando encontrar una manera de contar esto, pero desde ese privilegio.

-¿Qué imagen tenemos los españoles de Marruecos?

-En las relaciones de vecindad hay conocimiento mutuo pero también muchos prejuicios. Y la historia entre España y Marruecos está tan llena de idas y venidas, de conflictos y de intercambios, que están siempre pasando distintas cosas en diversos planos. Yo intentaría siempre separar lo que pasa entre los estados y lo que pasa entre los pueblos. Entre los estados y entre las élites de los dos países hay muchas relaciones de mutuo interés que mantienen la rueda constantemente entre la gestión de las fronteras y entre los muchísimos apaños empresariales que hay entre ambos países. Hablábamos de las casas reales, va a haber un mundial de fútbol… Toda esa maquinaria funciona muy bien. Pero los pueblos han sido arrastrados históricamente a situaciones de conflicto permanente y ese legado está indudablemente presente. También hay muchísimas relaciones de intercambio, sobre todo en la zona norte de Marruecos. Es muy curioso encontrarse con que ese discurso de la hermandad sigue muy vivo. Te encuentras a muchachos que te dicen que ellos son muy parecidos a los andaluces, hay una relación muy fluida y esto es totalmente cierto, aunque esconda también componentes de desigualdad y de pobreza. Luego, por supuesto, de toda esa zona norte de Marruecos viene buena parte de la población migrante que ha llegado a España en las últimas décadas. Eso establece otro tejido de nexos entre esas dos orillas, una especie de telaraña intrincada en la que, una vez más, pasan muchas cosas al mismo tiempo

-Aquí la ultraderecha airea mucho la imagen del marroquí malo, del mena que viola a nuestas mujeres. ¿Cómo atajar eso?

-Hay una línea histórica en todo lo que venimos hablando. Es la misma historia: desde esos musulmanes a los que hubo que echar para que España fuera España en el siglo XV hasta esa resistencia que, al vencer en Annual, le generó a España la derrota más grande de las guerras coloniales y un deshonor que la derecha española todavía no ha superado. Y ese hilo llega luego a las tropas moras que, como decíamos, hacen que tampoco la izquierda española sea capaz de mirar a la cara toda esta historia. Toda esa línea de conflicto continúa y desemboca en este mismo prejuicio actual que acaba redundando en un estereotipo del inmigrante, sobre todo varón, donde se mantiene esa línea amenazante. Y algo muy importante en lo que usted dice es el lavado de cara que se hace a través de una supuesta cuestión feminista. Eso también está presente en los contextos coloniales de manera muy habitual: la legitimación de cualquier acción colonial por el pinkwashing, usar a las mujeres como excusa para emprender guerras o para levantar fronteras es algo que hemos visto en muchas ocasiones y especialmente cuando se trata de países musulmanes.

-Desde la Gerona de Troya, ¿no?

-Empezó así.

-También le quería preguntar por el Sáhara Español. Nos hemos olvidado de ellos y no parece que haya ni sentimiento de culpabilidad. ¿Qué opina?

-Yo creo que sí que hay sentimiento de culpabilidad y que también hay un sentimiento de vergüenza. Porque, de algún modo, el abandono del Sáhara Occidental fue el precio que España pagó por la tranquilidad en el momento de la transición a la democracia. La orden de descolonización del Sáhara, que son apenas unas líneas, al día siguiente mismo de la muerte de Franco REVISAR. Es un “atado y bien atado” de los gordos gordos. Fue una de las monedas de cambio para que España pudiera entrar en ese nuevo panorama internacional donde tenía que encontrar su lugar. Entonces, hubo que olvidarse de los saharauis. Aquí es inevitable nombrar a Felipe González que fue el perpetrador de la primera gran traición, ¿no? REVISAR Junto con el Rey Juan Carlos, que sólo unos días antes de que se permitiese a la Marcha Verde entrar en lo que hasta entonces era la provincia 53 de España, había estado allí revisando un desfile militar y diciendo: no os abandonaremos en ningún caso y os defenderemos. Todo el mundo abandonó a los saharauis porque interesaba más mantener unas buenas relaciones con Marruecos que ya iba a ser un socio preferente durante toda la etapa que venía. Entonces, ¿cómo mirar a la cara a esa gente que hasta unos días antes se decía que eran tan españoles como uno de Albacete y que de pronto estaban emprendiendo un éxodo de miles de kilómetros para instalarse en campamentos de refugiados donde llevan medio siglo?

- Pero, gobiernos aparte, ¿la gente?

-En la opinión pública española hay una especie de apoyo a la causa saharaui y, al menos, al referéndum mandatado por la ONU y por el Tribunal de la Haya. El apoyo a ese referéndum es bastante transversal ideológicamente, pero eso nunca ha forzado a ningún partido. Nunca eso ha sido lo suficientemente fuerte como para que se viera obligado a hacer nada. Hacer algo como lo que pasó en Portugal respecto a Timor. La opinión pública, saliendo a la calle, sí que obligó a el gobierno tuviera que ir en los organismos internacionales a presionar

-Es decir, practicamos con los saharauis esa frívola solidaridad tan extendida en las redes, que nada va más allá de un click de apoyo.

-Es algo muy parecido a lo que viene ocurriendo con Palestina. Ahora estamos viendo como llegamos a naturalizar esos conflictos de larga duración. Los vemos una y otra vez en las noticias, pero como continúan durante décadas no parece que sea urgente hacer nada. Conlo que está pasando en Palestina tenemos el ejemplo más claro de que sí se pueden llegar a recrudecer de una manera que se irreversible. ¿Nos hace falta que pase esto con el sáhara para que nos enteremos?

-¿Cree que el Gobierno español es tolerante con una dictadura con tal de que no nos pete las vallas de la frontera?

-Hay algo de trampa ahí si nos ponemos a debatir sobre la palabra dictadura. A mejor es útil señalar aquellas cosas que pueden ser llamadas por su nombre, como que es un país donde se encarcelan periodistas, que es un país que mantiene ocupada una parte del territorio vecino que es el Sáhara y que tendría derecho a un referedum que no se hace, que es un país donde el adulterio y las relaciones homosexuales forman parte del código penal, que es un país donde la igualdad de género no es real… Bueno en principio esto serían razones suficientes como para que una política de vecindad no fuera como la que se tiene.