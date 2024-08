Lo que el Xiringüelu unió en Andalucía: la historia de amor de dos cordobesas que se selló hace diez años con sidra donde ahora vuelven con hijos

En el Xiringüelu hay sitio para el amor. En 2014, Celi Jiménez –cordobesa de 37 años– hincó la rodilla para pedirle matrimonio a Carmen Pérez –también cordobesa y de 40 años– entre la multitud de las casetas del Xiringüelu. Ese momento cumple diez años y las dos andaluzas han vuelto a Pravia, a la zona cero de aquella fiesta tan especial para ellas, para conmemorarlo. Sin embargo, hace un tiempo que ya no es cosa de dos. Óliver y Candela Pérez, de tres y cinco años respectivamente, se han sumado a la familia y están con ellas en tierras asturianas para revivir aquel momento en la gran folixa de Pravia. Así lo narran ellas.

Sería mitad de tarde cuando, de forma espontánea, Celi llamó a su madre desde la caseta del Xiringüelu donde estaban para que le entregara un anillo. Carmen, que casualmente era la que más ganas tenía de casarse, se llevó la sorpresa. Jiménez relata cómo surgió, y no estaba preparado: "En el Xiringüelu decidí que había que empezar una nueva etapa en la relación. Fue un reto porque Carmen tenía muchas más ganas de casarse que yo, y mi tía le preguntó: ‘¿Por qué no os casáis?’. Ella le dijo que porque yo no tenía ganas; entonces fui, cogí el anillo de pedida de mi madre y se lo pedí delante de todo el mundo".

La familia viaja habitualmente a Asturias de vacaciones. Mercedes Fernández, cordobesa de 61 años, tía de Celi y culpable de encender la chispa en aquel momento, vive en Pravia desde hace más de cuatro décadas. "He venido desde pequeña porque tengo familia y, además, tengo la cultura del Xiringüelu, de joven también venía todos los años... Ya no sé ni las veces que he venido", admite Celi Jiménez. Para Carmen, aquel 2014 era su segunda vez en la fiesta praviana.

Pérez y Jiménez, el Xiringüelu de 2024 donde fue la pedida de mano. / LNE

Las dos están ahora de acuerdo, diez años después y en el mismo prau Salcéu de Pravia, en que aquel momento fue el idóneo para comprometerse. "Un domingo nos juntamos con sus padres y los míos y pensamos en irnos de vacaciones a Asturias, y salió el plan en autocaravana", recuerdan de aquel verano. Celi agrega: "No había pensado nada de pedida, aunque la familia pensó que lo habíamos programado; fue totalmente espontáneo, fue una locura. El Xiringüelu nos atrapó, la sidra te lleva…", ríen ambas. "En realidad, era un plan perfecto, porque estaban los padres de las dos, pero fue algo súper espontáneo", reflexionan a posteriori.

Carmen Pérez y Celi Jiménez, durante su boda, que se fraguó en el Xiringüelu. / LNE

Después de aquella tarde de locura, han vuelto a disfrutar del Xiringüelu en varias ediciones. "Ya forma parte de nuestra historia. Asturias, Pravia y su fiesta son parte de nuestra historia. También es parte de nuestros hijos. Por ejemplo, Óliver ya vino a Asturias desde antes de cumplir el año. Los dos están aquí súper felices, corren de un lado a otro, a casa de la vecina… Además, venir a vivir el Xiringüelu es parte de la cultura de aquí, y al final forma parte de esa historia, que a su vez forma parte de la nuestra. Nos trae recuerdos muy chulos siempre que venimos", se emociona Carmen.

La familia Pérez-Jiménez ama la fiesta praviana. Saben mejor que nadie que algo especia flota en ella: "En el Xiringüelu hay mucho amor, surge mucha exaltación de la amistad. Estás de fiesta, con tu familia, tus amigos... Eso ayuda a que ese amor surja libremente en cualquier sitio del prau". Celi le pidió matrimonio a Carmen en ese fervor festivo hace ya 10 años. Ahora, la historia de estas dos cordobesas continúa vinculada a Asturias con sus dos hijos. Ambas aseguran que los pequeños "van a venir seguro". "No va a quedar otra cosa que bajar con ellos para explicarles qué significa el Xiringüelu y lo importante que es para nuestra familia", zanjan sin discusión.