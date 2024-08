"En el extranjero he aprendido a dar importancia a las raíces y a los orígenes"

Asturias exporta diplomáticos que además de representar a Asturias por el mundo siempre acaban enarbolando su bandera. Está sección estará dedicada a conocer las vidas, trayectorias y vinculación con la región de quienes viven casi con la casa a cuestas y han dedicado su vida al servicio exterior. La lista de altos funcionarios exteriores asturianos, en diferentes cargos, es extensa y está jalonada de nombres conocidos.

Jorge Hevia Sierra (Colunga en 1959), actual embajador de España en Arabia Saudí, es licenciado en Derecho y Doctor en Derecho Canónico. Entró en la Carrera Diplomática en 1986 y ha estado destinado en las Embajadas de España en República Dominicana, Santa Sede y República Italiana. También ha sido Embajador en El Salvador y ante la Organización de Estados Americanos en Washington. Todo este periplo por el planeta le ha hecho afianzar aún más sus lazos con Colunga, donde incluso ha promovido una asociación que vela por la cultura en el concejo. Cada verano Jorge Hevia es fiel a su cita con Asturias y siempre encuentra motivos diferentes para regresar.

-Representa a España en Arabia Saudí, antes lo hizo en otros destinos. ¿Asturias siempre acaba por estar presente en sus misiones?

-Creo que sí, que Asturias siempre está presente en mis destinos diplomáticos, porque la patria chica es un elemento esencial de todo ser humano y, por tanto, la condición de asturiano es consustancial a mi persona. Esto no me lleva a desatender mis obligaciones profesionales, sino que supone un reto adicional a los que plantea cada puesto. Me esfuerzo por fortalecer las relaciones de mi país con el país en el que estoy acreditado, pero también presto atención a lo que puedo hacer por mi región, así como a comprobar la huella y la presencia de Asturias en esa tierra.

-¿Tiene el Principado una presencia especial en su trabajo?

-Es lógico e inevitable que la tenga. Si alguna iniciativa, proyecto, compromiso o visita tiene relación con Asturias, es normal que despierte en mí curiosidad primero y después interés en que esa actividad o compromiso sea un éxito. Me vienen a la memoria el concierto de la Orquesta de Cámara de Asturias, OCAS, dirigida por Manuel Paz, que organizamos en la sede de la OEA en Washington en 2014 o el de José Ángel y María José Hevia el pasado octubre en Riad.

-¿Por qué se hizo diplomático?

-Creo que ya lo he contado en más de una ocasión. Al terminar mi carrera de Derecho, tenía claro que quería hacer una oposición para ingresar en alguno de los altos cuerpos de la Administración del Estado. También buscaba reforzar y potenciar la experiencia intelectual de la Universidad que, si me permite, no me pareció especialmente exigente. Desde el principio tuve claro que el programa de preparación de ingreso en la carrera diplomática era el más entretenido y atractivo para mí, aunque probablemente no el más útil.

-¿Qué aportan los asturianos a la comunidad internacional?

-Es una región que a lo largo de su historia ha visto cómo muchas de sus gentes dejaban su tierra para construir su futuro en el extranjero, a menudo por razones de carácter económico. Son personas que han sabido adaptarse e integrarse plenamente en los países que les han acogido y que han dejado en esos lugares la huella del carácter asturiano: amor al trabajo, sentido del humor, solidaridad con aquellos que nacieron en la misma tierra, voluntad de superación, vinculación con las comunidades de las que salieron y nostalgia por la región que en su día dejaron. También ahora muchos jóvenes aceptan ofertas de trabajo en el extranjero ante la falta de oportunidades para ellos en nuestro país. Es una emigración diferente a la del pasado, especialmente si se tiene en cuenta la notable preparación y cualificación de esos jóvenes. Son gentes que aportan energía, modernidad e ilusión en los países que los acogen.

Jorge Hevia, en el aeropuerto de Riad (Arabia Saudí). / LNE

-Ese “grandonismo” que se nos atribuye, ¿usted lo lleva a gala o es pura leyenda?

-Creo que es más leyenda que otra cosa. De todos modos, yo me quedo con el lado bueno del grandonismo, que sin duda es el amor que el asturiano tiene por su tierra y por sus orígenes. Eso le lleva a ensalzar las características de la región y todo lo que tiene vinculación con ella. También lo relacionado con su pueblo y su familia. Pero grandones y babayos los hay en todas partes.

-¿Se mantiene vinculado a su concejo originario?

-Por supuesto. Allá donde voy Colunga va conmigo. Y siempre estoy pensando en volver a Colunga. Mantengo relación con gente que vive habitualmente en el concejo y con otros muchos que están vinculados a él y que, como yo y toda mi familia, pasan temporadas en él. Estoy muy pendiente de todo lo que sucede en el concejo.

-¿De qué modo lo hace?

-A lo largo de los años lo he hecho viajando con frecuencia a Colunga, incluso cuando he estado destinado en el extranjero. Últimamente, por razones que no vienen al caso, no he podido viajar tanto como me hubiera gustado, pero mi vinculación con mi tierra sigue intacta. Me ha ayudado sobremanera el trabajo en la Asociación de Amigos del Concejo de Colunga, que creamos hace ocho años y que nos ha permitido llevar a cabo numerosas actividades y proyectos de carácter cultural o participar en iniciativas de recuperación y protección del patrimonio histórico-artístico del concejo.

-¿Qué ha aprendido sobre Asturias estando fuera?

-He aprendido a admirar y a valorar su extraordinaria belleza. Cuantos más sitios conozco, más me gusta mi tierra y, muy particularmente, el paisaje del oriente asturiano. He aprendido a dar importancia a las raíces y a los orígenes para así ser fuerte y hacer frente a los retos de la vida cotidiana. He gozado y disfrutado de la compañía y cercanía de mis paisanos cuando he vivido en el extranjero.

-¿Cómo nos ven en el mundo?

-Nos ven como lo que somos: una región con fuerte personalidad y de gran belleza natural. Ven a los asturianos como gente que ama su tierra, sin por ello olvidar que forma parte de un gran país que ha tenido notable protagonismo en la historia de la humanidad, especialmente del mundo occidental, y que mantiene hoy notable presencia e influencia en la sociedad global de nuestros días.

-¿Es una percepción fiel a la realidad?

-Sí, porque el asturiano tiene una personalidad muy acusada y unas tradiciones y costumbres muy arraigadas y, sin embargo, también es un ejemplo perfecto de identificación con el resto de las regiones que integran España y con los retos y ambiciones del pueblo español del que forma parte.

-¿Cuáles son las grandes bazas de esta región en el mundo?

-Su belleza natural, su capacidad para reinventarse y abrir nuevas vías de desarrollo y progreso, la nobleza y campechanía de sus gentes y la vitalidad de su juventud, de la que desgraciadamente se ve privada en exceso.

-¿Sueña con retirarse en Asturias?

-Sueño con seguir vinculado a mi tierra y al concejo de Colunga y con pasar allí períodos más largos y viajar con mayor frecuencia, pero es también algo que debo discutir previamente con mi mujer.