Guía para orientarse en la búsqueda de antepasados asturianos: ¿qué hacer y cómo empezar?

De un tiempo a esta parte, en toda la Asturias emigrante se ha vuelto recurrente el rastreo de antepasados asturianos. Se mezcla la curiosidad con la necesidad, el buceo en los orígenes con las nuevas posibilidades que ofrece desde 2022 la Ley de Memoria Democrática, también conocida como la “ley de nietos”, y su reconocimiento del derecho a la nacionalidad española para una amplia variedad de nacidos en el extranjero y descendientes de los españoles residentes fuera de España. Se abrió la puerta de la españolidad, entre otros, para los hijos y nietos de españoles que hubieran perdido esta condición por el exilio o por razones políticas y para hijos de mujeres expatriadas que se encontrasen en la misma tesitura por haberse casado con extranjeros antes de la entrada en vigor de la Constitución de 1978. Fue tal la avalancha de peticiones que siguió a la entrada en vigor de la ley, en octubre de 2022, que los archivos se desbordaron y el Gobierno tuvo que prorrogar a tres años el plazo inicial de dos que había habilitado para formalizar estas peticiones.

Empezó también una carrera por la justificación de que se tienen antepasados en España y en muchos casos un aluvión de buscadores de pruebas… En Asturias, el rastreo lleva en muchas ocasiones al Archivo Histórico Diocesano, dependiente del Arzobispado de Oviedo, que atiende de forma presencial, con cita previa, pero tiene además habilitada en su página web una guía para todos los interesados en el seguimiento de la pista de sus antepasados asturianos. Para encontrar partidas bautismales que acrediten la filiación asturiana del interesado, o certificados de matrimonio o defunción, el Archivo necesita datos como el nombre y apellidos de la persona que se busca y, si se conoce, la fecha exacta o muy aproximada del acto que se busca (bautismo, matrimonio, defunción), así como la parroquia en la que se celebró y los nombres de los padres. Al solicitante se le requerirá una dirección postal para el envío de los documentos en caso de encontrarlos, que serán remitidos junto a la carta de pago de los aranceles establecidos por el Arzobispado de Oviedo para la extensión de documentación eclesiástica. El peticionario debe indicar igualmente si el documento se requiere legalizado o no, teniendo en cuenta que para cualquier trámite administrativo se suele necesitar legalizado.

El interesado debe prepararse también, no obstante, para esperar, ya que la avalancha de peticiones que está recibiendo el Archivo ha generado, aquí como en el resto de instituciones similares del resto de España, una muy abundante lista de espera. Ayuda saber que el plazo ha sido prorrogado y que lo que inicialmente debería terminar este octubre sigue en vigor hasta el mismo mes de 2025, pero la amenaza de colapso por la oleada de peticiones anima también a no perder mucho tiempo.

El Archivo Histórico Diocesano, que dirige Juan José Tuñón, cuenta con la inestimable ayuda de una plantilla de voluntarios a los que se les está acumulando el trabajo de rastreo en los más de 9.000 libros documentales de más de 600 parroquias asturianas que custodian. En los dos años que han transcurrido desde la entrada en vigor de la “ley de nietos”, la institución calcula que puede haber atendido al requerimiento de entre 3.500 y 4.000 partidas bautismales de asturianos que salieron del país, pero las solicitudes son muchas más. En una estimación aproximada de hace poco más de un mes, Tuñón cree que han podido documentar “entre el 40 o 45 por ciento de lo que nos piden”. Las procedencias más repetidas de las peticiones coinciden aproximadamente con los destinos de la gran emigración asturiana a América, dado que vienen sobre todo de Cuba, Argentina, Chile, Estados Unidos y México, y cualquiera puede imaginar que la tarea no es fácil, y no sólo por la inusitada inflación de las consultas que llegan desde hace dos años. Esta es una información muy sensible a la que en ocasiones cuesta dar respuesta también porque el solicitante no puede dar referencias precisas de nombres o lugares, porque saben de sus orígenes solamente por lo que contaban sus padres o abuelos.