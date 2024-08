La NASA investiga el gran incendio forestal que arrasó el Occidente de Asturias en 2023

El incendio forestal de Foyedo, entre Valdés y Tineo, el más grande registrado en Asturias desde que se tienen registros, ha suscitado el interés de la NASA, la agencia espacial de Estados Unidos. La investigadora hispano-estadounidense Ana Prados, científica de la Universidad de Maryland y responsable internacional del programa de incendios forestales del Equipo de Ciencias Aplicadas a la Salud y Calidad del Aire de la NASA, ha estado analizando el uso de las imágenes tomadas por satélite para evaluar el impacto de ese fuego que arrasó más de 10.000 hectáreas y que triplicó en tamaño al mayor registrado hasta entonces, el de Serorio (Ibias) del año 2017, cuando ardieron 3.380 hectáreas.

La investigadora Ana Prados / .

Ana Prados, hija de un madrileño y una estadounidense, residió en Madrid hasta los 18 años y ha desarrollado toda su carrera investigadora en Estados Unidos. Lleva casi veinte años trabajando en proyectos financiados por la NASA. Una de sus áreas de trabajo es la difusión y evaluación de la tecnología de imágenes satelitales para el control y prevención de incendios forestales. Y, en ese contexto, contactó con la investigadora asturiana Susana Suárez Seoane, profesora de la Universidad de Oviedo e integrante del Instituto Mixto de Investigación en Biodiversidad (IMIB), del CSIC, la Universidad de Oviedo y el Principado de Asturias). Junto con el Instituto de Recursos Naturales y Ordenación del Territorio (INDUROT) y la Cátedra de Cambio Climático de la Universidad de Oviedo (CuCC) y otras instituciones, Seoane abordó a petición del gobierno regional el estudio de los impactos producidos por el incendio de Foyedo. Los mapas que elaboraron en ese análisis contaban con datos de satélites de la NASA, entre otras fuentes.

“Llevo año y medio entrevistando a gente en España, he hecho como 60 entrevistas, para entender cómo se está utilizando las imágenes satelitales de la NASA para fortalecer la gestión de los incendios”, explica Ana Prados en una videollamada con LA NUEVA ESPAÑA. “Por eso contacté con Susana Suárez Seoane, que me explicó lo ocurrido en el incendio de Foyedo. Me pareció un ejemplo de éxito en cuanto al uso de imágenes satelitales para entender este incendio forestal. Susana, además, me explicó que ella trabaja estrechamente con Tragsa (la empresa pública que, entre otras labores, hace gestión forestal). Y eso me llama mucho la atención, porque es una de las barreras principales que existe hoy en día en el uso de estas tecnologías satelitales para la gestión de incendios o de otras catástrofes naturales, como las inundaciones. Hay unas barreras institucionales entre las universidades, que están haciendo su investigación, y luego el momento de llevar eso a la práctica”. La investigadora estadounidense viajó a Asturias “y recorrimos sobre el terreno toda la zona del incendio. Empezamos en Foyedo, luego paramos en Paredes y acabamos en Luarca, a donde casi llegó”.

Bomberos luchando contra las llamas en el gran incendio de Valdés y Tineo en 2023 / Luisma Murias

Ana Prados admite que el fuego que arrasó el Occidente asturiano en la primavera de 2023 “tuvo una extensión realmente impresionante desde el punto de vista científico. Aunque en España, en comparación con otros países, los incendios siguen siendo pequeños, este fuego fue enorme en relación al territorio asturiano. Cuando lo vi en el mapa, me quedé impresionada”.

Esta investigadora subraya la importancia de evitar atribuir en exclusiva al cambio climático las dimensiones que están cobrando los incendios en Asturias en los últimos años. “La parte climática es solo un componente. Parte de mi interés también era entender qué otros factores hubo en este incendio. El cambio climático potencia una vulnerabilidad, pero hay unos problemas que ya están ahí desde hace décadas. (Despoblamiento, el monocultivo forestal que había en la zona…) Por eso es importante, cuando se comparte con el público este tipo de noticias, que no quede todo alrededor del cambio climático. Eso es sólo parte del problema”, precisa.

Prado enfoca su actividad a la difusión del uso de las imágenes satelitales y a la formación de distintos agentes (empleados gubernamentales, ongs o periodistas) para conseguir un uso adecuado y provechoso de esta herramienta que ofrece la NASA. Las utilidades son muchas: “El uso de imágenes satelitales sirve en la situación previa del incendio, durante el incendio y en el post-incendio. Antes del incendio nos puede ayudar a entender la historia de esa zona, cuál es la recurrencia del fuego, cuántos incendios ha habido ahí anteriormente. Eso nos ayuda, por ejemplo, a elaborar los modelos matemáticos de predicción, los algoritmos predicitivos y saber en qué zonas hay mayot o menor riesgo y así hacer una mejor gestión del territorio. Durante el incendio, aunque en España no se usan tanto, las imágenes también son útiles: te indican dónde está el incendio. Obviamente, no tiene la precisión de una persona que lo ve y te dice: está justo aquí, en mi finca; pero si tienes cien fuegos a la vez, pueden dar un apoyo. A veces vemos 100 incendios al mismo tiempo y esas imágenes nos pueden ayudar a localizarlo. También nos ayudan a entender el tipo de terreno que hay, tanto antes como después del incendio. Después de las llamas, nos permiten ver si hay una regeneración de la vegetación, si está regenerando el territorio”.

Prado también incide en la importancia que tienen las imágenes satelitales para educar a las poblaciones locales sobre el problema. “Puede ser una herramienta muy importante para comunicar porque tú les enseñas a la gente el mapa y ellos pueden ver que su casa, por ejemplo, está dentro de una zona de riesgo”.