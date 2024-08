Adrián Lozano, un asturiano en Kiev que lleva turistas a una Ucrania en guerra

Adrián Lozano Morales, empresario de Blimea, 34 años, quería «ofrecer algo que no ofreciera nadie» en la agencia de viajes online que estaba montando. «Y entonces me dije: el que quiera visitar Ucrania en guerra, me va a tener que llamar a mí. No va a tener ninguna otra agencia que se lo ofrezca». Así fue, desde su empresa digital, Boxtravel.es, ofrece visitas al país que Vladimir Putin intenta doblegar con saña desde febrero de 2022. Desde hace dos años, Adrián Lozano va y viene a Kiev, donde tiene un apartamento en una de las zonas más seguras de la ciudad, la cercana al palacio presidencial. Allí ha hecho un grupo de buenos amigos. Estos días está en Blimea, pero en su móvil suenan las alertas de la aplicación con la que el Gobierno ucraniano advierte de los ataques aéreos rusos. Ya se ha acostumbrado. «La primera alerta me impresionó mucho. Te da miedo. No es lo mismo escuchar las sirenas por la tele que estar en la calle. Cuando estoy en Kiev, igual hay diez alertas al día; ya por la noche le bajo el volumen a la aplicación. Porque no voy a bajar al refugio a las tres o a las cuatro de la madrugada».

Adrián Lozano, en un tanque ruso inutilizado expuesto en el centro de Kiev / .

Unos años atrás, Adrián Lozano alcanzó cierto reconocimiento en el circuito hípico asturiano como jinete. «Luego ya empecé con los negocios de hostelería. Primero cogí una franquicia en Pedro Miñor, en Oviedo; luego estuve en Pérez de la Sala, detrás del Auditorio. Y luego me fui a Ibiza», explica. El bar de Ibiza se incendió, «se calcinó por completo». Aprovechó. La isla tampoco le convencía: todo demasiado caro y los inviernos, «deprimentes». Tocaba cambiar de palo: «En 2019 , como a mí me gusta mucho el tema de viajar y estaba muy quemado de la hostelería, decido montar una agencia de viajes online». Fue el peor momento: «Llega 2020 y la pandemia; cero viajes. Fui más o menos sobreviviendo hasta que en 2021 la gente volvió a poder viajar».

En los primeros momentos en la agencia, antes de la guerra, Lozano –hijo único de un jubilado del pozo Carrio y de Hunosa y de una enfermera de Pediatría de La Felguera– ya se percató de que recibía muchas reservas para Ucrania. «Por entonces casi ni lo ubicaba en el mapa, pero pensaba: algo tiene que tener para que vaya tanta gente. Entonces, con la guerra a punto de estallar, me digo: voy pa Kiev, me voy quince días a buscar información y qué se puede visitar allí. La guerra empezó en febrero y yo llegué a finales de mayo o principios de junio. No conozco aquello sin guerra».

«La idea que yo llevaba en la cabeza era hacer una cosa que no hacía nadie: viajes a Ucrania en guerra. Antes llegaban en avión… pero ahora entrar allí se hacía más complicado. Tienes que entrar en tren desde Polonia. Yo iba a buscar en Ucrania contactos para conocerlo y poder organizar bien los viajes. Tampoco sabía lo que me iba a encontrar allí. Cuando llegué estaba muy mal, empezaba todo: trenes del ejército, la ciudad con trincheras... Era como un juego de estos de la consola. Estuve diez días y volví aquí a Blimea a valorar. Y pensé: en verano vuelvo, quiero ver cómo es aquello con buen tiempo».

Adrián Lozano, en Odesa, el día de Asturias de 2023 / .

«Fui otros días en julio a Kiev y me encantó. La ciudad ye muy guapa. Se divide en dos partes y junto al río son todo clubes privados, que parece aquello Punta Cana. No me extraña que la gente fuera a visitarlo. Y los precios son muy económicos. Esperaba una cosa más soviética y nunca vi un país donde te acojan tan bien. Cualquier problema que tengas, te ayudan. Y estando la cosa como está, robos cero. Alquilé un apartamento ahí en Jreshchátyk, que es como la Gran Vía de Madrid, una de las zonas consideradas más seguras de la ciudad, está el palacio presidencial y se supone que los drones no logran llegan hasta ahí».

Adrián, en Kiev, traba amistad con el personal de un restaurante que le queda justo al lado de casa, el Hoqqaa, «que significa ‘cachimba’ en ucraniano, yo no lo sabía». Allí hace a dos de sus mejores amigos en Ucrania: Dennys Priamiy y Ludmila Tetepyk.

Adrián Lozano con sus amigos ucranianos Dennys Priamiy y Ludmila Tetepyk. / .

Cuando hay mucho bombardeo nocturno, Dennys se queda con Adrián en su apartamento. «Él vive en la parte más peligrosa de la ciudad, al otro lado del río, en la planta 18 de un edificio de 24. Me enseñó vídeo, desde allí es impresionante ver las defensas aéreas de la ciudad funcionando. Aparece el dron ruso que va a la capital y empiezan a disparar, parecen fuegos artificiales».

Sus amigos le ayudan con los trámites. Empieza a moverse, a recorrer el país para conocer los sitios a dónde puede enviar a sus clientes. Odessa, Dnipró, Leópolis, también Járkiv. «Pero esa la descarté. Los rusos llegaron prácticamente hasta el centro y, vamos, edificios cayendo, boquetes…Como un juego de la Playstation. Nunca había visto cosa igual».

El negocio, aunque parezca increíble, funciona. El primer grupo de turistas que contrata con Adrián llega en 2023 en julio. Luego tramita el viaje de otro en febrero de este año. «Esa época del año tiene su encanto, pero es inviable. La vida allí en invierno, con las temperaturas extremas que tienes, está muy limitada». Todos los clientes van advertidos: «Yo lo hablo siempre con la gente. Les digo: ‘No está garantizado al cien por ciento que no te vaya a pasar nada. Vas bajo tu responsabilidad a un país en guerra, no te vas a meter en el frente pero habrá cortes de luz, alertas a diario, etc».

–¿Cuánto puede costar un viaje de una semana en Ucrania?

–Pues a Kiev, una semana, de 300 euros a 700 euros, varía mucho según la compañía aérea. Desde Asturias en un hotel de cuatro estrellas en el centro de Kiev, unos 600 euros una semana con desayuno, tren, autobús, avión... Es un destino muy barato. Y luego en Kiev la vida es muy low cost. Un sitio caro para ellos es un sitio barato para nosotros.

Adrián Lozano regresó hace pocos días a la casa familiar de Blimea, donde acaba de celebrar su cumpleaños. En esta última estancia en Ucrania percibió cómo la moral de los ciudadanos de Kiev decaía. El encargado del Hoqqaa, Victor, le comentaba el problema que suponen para el negocio los cortes constantes de luz de 5 y 6 horas. «La última vez que llegué, la cosa estaba fatal. La verdad es que ahora están bastante quemados, por decirlo así».

El pasado día 31 celebraron en el Hoqqaa el cumpleaños de Ludmila. «Estuvimos todos en la terraza hasta las 2 o las 3 de la mañana. Y me impresionó mucho porque cuando le llevaron la tarta para soplar las velas, el deseo que pidió fue el final de la guerra. Ellos se sienten ucranianos, no rusos, y me dicen que van a pelear hasta sus últimas fuerzas. Mis amigos de allí saben que, si en cualquier momento, los rusos intentan tomar Kiev y tienen que salir y yo estoy en España y quieren venir aquí, yo les digo: ‘Ir a la frontera de Polonia volando y llamarme, que os voy a buscar inmediatamente’».