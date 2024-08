"En el interior de Asturias se conoce poco de la historia de los indianos"

Virginia Casielles Pérez (Oviedo, 1982) es historiadora del arte y autora de la obra "Una saga de maestros de obras" (Aldevara, 2013). También del cuento infantil "El pequeño indiano" , donde reinterpreta para niños la tradición de la emigración asturiana a América.

–¿Cómo surge el cuento infantil "El pequeño indiano"?

–El pequeño indiano surge porque está a punto de reeditarse la segunda edición de "Una saga de maestros de obras", que fue mi trabajo de investigación de doctorado y tuve la suerte de que el Ayuntamiento de Ribadedeva me lo publicara en 2013. Como la investigación siempre está viva y sigue adelante, hice nuevas averiguaciones y de ahí esa revisión. Entre medias se me cruzó una circular del colegio de mi hija relativa a un proyecto de lectura que se llama "Colorín, colorado, mi familia me lo ha contado" en el que se nos invitaba a ir a contar un cuento a la clase. Entonces, como la segunda edición de mi libro anterior era un tema de actualidad en mi casa, mi hija, de 7 años, me sugirió que subiera a su colegio, Santa Teresa de Jesús, en Oviedo, a contar esa historia. Pero al ver que era un libro tan científico y tan denso me dijo: "Mamá no lo entiendo". Entonces por la noche decidí escribirle una versión adaptada a un niño de lo que es un indiano, porque "Una saga de maestros de obra" trata sobre los profesionales encargados de levantar aquellas villas y quintas que les pedían los indianos enriquecidos.

–¿Cual es el objetivo del libro?

–Acercar la historia de Asturias más reciente a los más pequeños porque, aunque los indianos tuvieron cara "b" más oscura y se les denostó durante ciertos periodos de tiempo, la historia hay que verla con ojos del pasado para evitar errores en el futuro, y considero que los niños tienen que ser conocedores de nuestra historia más reciente. A lo largo del cuento también se exponen una serie de valores como valentía, afán de superación, trabajo...

–¿Le ha resultado complicado escribir para niños?

–No es nada sencillo. Yo estoy acostumbrada a público adulto, a escribir más científico y técnico. A mí me resultó difícil, intenté hacerlo de forma más "naif" posible, pero los niños son un público exigente y necesitan entenderlo todo. Lo más importante ahora es que puedan entender ese fenómeno de la emigración que sigue estando muy de actualidad.

–¿Considera que Asturias se conoce poco la historia de los indianos en tanto a la importancia que tuvieron?

–Los indianos son una figura desconocida, sobre todo en el interior de Asturias. Tuvieron vidas duras. Sus comienzos fueron muy dolorosos, de mucho esfuerzo, casi explotación laboral... Solo el 7 por ciento de todos los emigrantes lograron triunfar. Cuando vuelven ellos intentan mejorar sus pueblos natales con las innovaciones que eran conocedores: traídas de agua, alumbrado público, tenían obsesión con abrir escuelas para instruir a jóvenes y que aprendieran a leer y escribir.

–¿Quién es Víctor Sánchez, el protagonista de "El pequeño indiano?

–Era un niño de 12 años de Colombres que marchó a Cuba. Trabajó muy duro en una empresa vendiendo telas y, luego, montó su empresa textil, que se llamaba "La Fortuna". No fue un indiano de los que más favoreció a su pueblo, pero sí tenía unos valores de superación, valentía y amor a la familia.