Nicolás Valbuena: el maestro que acompañó desde Asturias a los "niños de Rusia" y que murió en el Gulag

La memoria de Adolfo

Por Gonzalo Barrena

Entre los niños que zarparon de El Musel, había uno que se llamaba Adolfo. Era de Oviedo. Tenía 14 años y con la infancia a la espalda, miraba al mar y al futuro con cierta curiosidad. En los ojos de los adolescentes ciertas imágenes perduran indefinidamente. Fue a Rusia, añadió veinte años a los 14 que tenía y volvió, lo que equivale a vencer en muchas batallas. En muchísimas, porque buena parte de ellas lo fueron antes de cumplir los 18. De toda la epopeya, dio cuenta con los años en unas memorias que –justamente– denominó imborrables. Porque lo fueron . (Cabal del Cueto, Adolfo Eustaquio, 2007 "Memorias imborrables", KRK Ediciones)

En la cadena de recuerdos que recompuso, titilean varias imágenes de Nicolás, a quien Adolfo veía desde su edad, con la retina limpia de ideología y la tranquilidad sobrevenida de la navegación. Al muchacho, la figura del maestro le llamaba la atención. "A mi lado, fumando un cigarrillo francés (supongo que era francés porque me había fijado en cómo uno de los marineros invitaba al señor que fumaba), estaba un maestro de los que nos acompañaban en la expedición. Una de las maestras, yo la conocía, le llamó Nicolás. Al saber su nombre yo me dirigí a él como si lo conociera de toda la vida: Oiga Don Nicolás, ¿Ese buque tan grande y tan bonito será el crucero Cervera?. No se atreverá a capturarnos en aguas internacionales, ¿verdad?"

Todo el pasaje temía al Cervera, uno de los instrumentos con que el bando rebelde aterrorizaba a la población civil que residía cerca de la costa. Nicolás fumaba empedernidamente, como se hacía entonces. Años más tarde, durante el asedio de Leningrado, cuando morían diariamente cientos de personas de hambre y frío, Dulce María se consolaba con el hecho de que el padre no estuviera dentro de la ciudad. Aquella manía de fumar se lo habría llevado por delante de haber estado allí, con ellas. Nicolás respondió al muchacho que preguntaba: "Ese buque tan grande es el acorazado inglés ‘Hood’, que vigila las costas españolas por mandato del Comité de No Intervención de la Sociedad de Naciones. No temas, no nos hará nada.

En efecto, ni aquel barco, ni la Sociedad de Naciones hicieron nada. Nada de nada. Ni siquiera lo que deberían haber hecho frente a la barbarie. No obstante, en aquellas horas de incertidumbre la presencia del buque inglés disuadía a los agresores y aliviaba la zozobra del pasaje.

Con ayuda de la suerte, dos escalas y un transbordo, el colectivo llegó a Leningrado, alejándose de la patria –se la quedó el General– y alejándose también de la temida conflagración sobre suelos obreros y cuencas de izquierda. La pertenencia al Sindicato de Obreros de la Enseñanza y la radicalidad de su posicionamiento político, además de la participación en el comité de depuración de profesores, fueron sin duda razones para partir y evitar la represión. Una alumna suya, Araceli Ruiz, llevó toda su vida en la cartera la foto dedicada de puño y letra por Nicolás. Con más de 90 años, Araceli aún bajaba la voz como si algún comisario pudiera escucharla: "Valbuena nunca se callaba".

Y llegaron a Leningrado. En el imaginario de todos los que compartieron aquel desembarco, ondean las banderas, las cabelleras rubias, la música, la expresividad en las manos y los brazos del recibimiento. El lenguaje corporal y el sonido desbordaban afecto. Allí se acuñó la impresión general sobre el "pueblo ruso" y el calor de su acogida. ¿Qué es el pueblo?. La verdad humana como especie, poderosa y desnuda de poder, cálida, fraterna…

La cena de aquel día brillará en el recuerdo de los niños como una epifanía del paraíso báltico. "En catorce años de existencia ya jamás había visto, ni tan siquiera soñado semejante variedad y riqueza de la ciencia culinaria. Años más tarde, hablando con Don Nicolás Valbuena sobre aquella inolvidable noche, se acordaba del menú que nos habían servido: en primer lugar nos pusieron sobre la mesa riquísimos y caros entremeses. Caros entremeses; según don Nicolás, a continuación nos sirvieron un plato que tenía de nombre Perdiz Imperial, aderezada la perdiz con guindas de Petrosavodsk. (...) Don Nicolás decía que en Francia, que es el país donde mejor se come, se denomina a este plato solamente ‘perdiz imperial’, sin guindas; por último nos sirvieron el típico plato ruso: alai con chantillí".

(...)En la memoria de los días y de la etapa, retorna siempre el agasajo ruso y la sofisticación de los obsequios, percibidos con extrañeza por aquel pequeño proletariado poco acostumbrado a ceremonias que no fueran bodas o bautizos; y la exquisita música…estaba claro que habían desembarcado en otro lugar del Universo, quizá en otro universo.

(...) En los ojos del muchacho Adolfo, la figura de Nicolás reaparece una y otra vez entre trajes, corbatas y tabaco, envuelto en un halo de respetuoso afecto. En sus palabras, ahí va una imagen natural casi fotográfica del maestro:

"Don Nicolás Diez Valbuena impartía, en primero de bachiller, las asignaturas de Ciencias Naturales y Matemáticas. Era más bien bajo, de estatura y complexión robusta, de pelo pelirrojo y picarescos ojos verdes. Muy presumido; fumador empedernido. Le gustaba el teatro, nos lo confesaba. Los primeros meses de estancia en Leningrado frecuentaba el teatro dramático y el teatro del Palacio de la Cultura del distrito de Vuiborg, donde ponían obras de Lope de Vega y Calderón de la Barca. Llevaríamos un par de meses en la Unión Soviética y Don Nicolás, como los demás profesores españoles y personal auxiliar, posiblemente no conociera ni media docena de palabras rusas. Sabiendo que Don Nicolás era un empedernido amante del teatro clásico, le preguntábamos qué tal interpretaban los actores rusos las obras de nuestros clásicos. Se quedaba solo ponderando la técnica interpretativa de los actores, así como la escenografía y vestuario; había usado todos los adjetivos de admiración existentes. Don Nicolás iba siempre trajeado y cambiaba de camisa a diario. Tenía un montón de corbatas. (…)

El señor Valbuena era un gran conocedor de chistes y anécdotas. Con frecuencia, después de las clases formábamos una tertulia en los pasillos para oír los chistes y anécdotas que nos contaba. Acudíamos solamente chicos, porque alguna vez salían a relucir chistes picantillos. Las chicas lo sabían y por eso no acudían. No era porque los chicos objetáramos algo en contra de su presencia. A veces el profesor nos contaba chistes y anécdotas de tinte político. Fue muy osado al atreverse a contar alguno que había escuchado incluso en alguna tertulia en el Consulado de México, cuando ya había desaparecido el Consulado Español, y acudía allí para traernos los periódicos mexicanos. Los mexicanos, que son capaces de reírse hasta de su padre, también contaban chistes de la vida de los soviéticos. A los chistes que nos contaba nunca les daba el menor tinte político. Los mexicanos contaban con verdadera gracia los chistes de los rusos.

¡Pobre don Nicolás! ¡Qué caro le costaron aquellos chistes!".