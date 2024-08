El fin del mundo llega a Asturias en septiembre: el "desembarco" de los asturianos de la Patagonia

Será un viaje histórico de acercamiento de la colonia asturiana que vive más lejos de Asturias: los asturianos de la ciudad argentina de Comodoro Rivadavia, en la Patagonia, a más de 11.600 kilómetros del Principado. Los próximos días 17 y 18 de septiembre, llegarán a España dos aviones con 212 en un viaje organizado por el centro asturiano de esa población, el más austral de todos los que hay por el mundo.

Durante estos días, el presidente del Centro Asturiano de Comodoro Rivadavia, Raúl Estrada, está ultimando los preparativos de este auténtico desembarco patagónico en Asturias. Llegan desde una ciudad costera situada a unos 1.500 kilómetros al sur de Buenos Aires, con unos 200.000 habitantes. “La España más turística es la de Madrid, de Barcelona, del Sur… Y se olvidan del norte, que es donde está la parte que tiene que ver mucho con la emigración, principalmente con la inmigración patagónica, que la han integrado los gallegos, los asturianos y los vascos”, explica estrada. “Gracias a este viaje, un montón de descendientes de asturianos podrán recorrer esas callecitas, volver a ver el hórreo que le contaban los abuelos, tomarse un culín de sidra y echar un rezo pidiéndole algo a la Santina; y entender un poco la mística de la Cruz de la Victoria, de Pelayo, que orgullosamente llevan en la solapa. Esa fue la idea de este viaje”. Y añade: “Es un viaje que se hace de forma totalmente privada. Algunos hasta han tenido que sacar créditos para hacerlo porque, bueno, no se lo pueden perder. Comenzamos mirando hoteles de cuatro estrellas, pero veíamos que mucha gente se iba a tener que quedar en Comodoro y no iba a poder viajar para conocer Asturias. Entonces, dejamos las estrellas para los cielos de Asturias y de Galicia, que lucen muy bien allí, y nos acomodamos a los presupuestos de todos para que viniera toda esa gente que antes no podía embarcarse".

A la derecha, Luis Veigas, director de la tuna lírica patagónica, y Raúl Estrada, presidente del Centro Asturiano de Comodoro Rivadavia / .

El motivo lo vale. Para muchos de estos argentinos que están a casi 13 horas de viaje en avión de Asturias será el primer encuentro con la tierra de la que salieron sus antepasados. El primer avión llegará el día 17 de septiembre, con 132 pasajeros procedentes de Comodoro Rivadavia. Al día siguiente, el 18, aterrizarán otros 80 viajeros más. La expedición tiene, además, una importante sorpresa musical. Entre los viajeros se encuentran los treinta integrantes “Los Abremiless”, la "Tuna Lírica Patagónica", dirigida por Luis Viegas, que está vinculada a la comunidad española en la zona. La idea del viaje a Asturias, explica Raúl Estrada, surgió con motivo del centenario del Centro Asturiano, celebrado en 2022. “Cuando nos visitaron responsables del Principado, entre ellos María Antonia Fernández Felgueroso (presidenta del Consejo de Comunidades Asturianas), los vieron actuar y empezamos a darle vueltas al tema para hacer una presentación allá, en España”, explica.

“Los Abremiless” participarán en el desfile del Día de América en Asturias, en Oviedo, el próximo 19 de septiembre. También harán otras actuaciones en la ciudad. “Por supuesto que tenemos el repertorio clásico de las tunas, como ‘Clavelitos’, ‘Compostelana’, ‘Fonseca’ y una versión muy linda que tenemos del ‘Asturias, patria querida’. Y en nuestro repertorio va a entrar también la Misa Criolla”, explica Luis Viegas, director de esta agrupación musical y cantante lírico aficionado que regenta en Comodoro Rivadavia tiendas de ropa deportiva. “Por el día trabajo vendo Adidas y Nike y por la tarde me pongo la capa de tuno y salimos”, bromea. Es la primera vez que la Tuna Lírica Patagónica sale a hacer una gira por Europa y no sólo tocarán en Oviedo, también actuarán en O Grove, La Coruña, Santiago y, en Portugal, en Fátima y en Faro.