"Lo que me gusta ye dibujar, en cuanto meto la línea, empiezo a mover la colita"

Juan Díaz-Faes (Oviedo, 1982) salda una deuda con su ciudad. Después de haber trabajado en medio mundo y dejar sus icónicas figuras de palo y redondel en murales de Asia, Europa y América, ahora tiene ya un trabajo en Oviedo. Estos días ha completado un mural en el espacio "Kuivi" en la zona de Almacenes Industriales, después regresará al pueblín cántabro donde encontró hace años refugio y casa y preparará un nuevo viaje a Tokio para exponer y volver a hacer lo que más le gusta: dibujar en los muros.

-Primer trabajo en Oviedo.

-Murales aquí no tenía ninguno, y sí, llevaba años con ganas, por lo local y por tener una piecina aquí, que a mi madre le presta.

-Esta obra en el Kuivi llega después de otra en Bueño, para el Vesu, y de una grandísima lona para el Sabadell-Herrero, en Fruela.

-Ahí me pidieron algo más obvio, casi para turistas. Querían que se viera Asturias y hay hórreos, manzanas, la Cruz de la Victoria... La iconografía asturiana.

-Casi se podría emparentar con el muralismo clásico de temática regional de un Vaquero…

-Este ye un pelín más icónico, pero a mí me encanta eso. A pesar de tener mi gráfica, siempre bebemos de atrás, y el concepto de muralista me gusta más que el de grafitero. Es como que intentas contar algo.

Recreación del primer mural de Juan Díaz-Faes en Oviedo, en la zona de Almacenes Industriales / .

-Porque ante todo, Juan Díaz-Faes es dibujante, ¿no?

-Sí, yo soy dibujante. En este caso estamos haciendo un mural, pero no soy pintor, ni muralista, ni diseñador ni mil cosas más que hice. Lo que me gusta a mí ye dibujar, y mi técnica ye de dibujante. Por eso utilizo un color o dos, como mucho. No trabajo con capas que se secan y que funcionan con la de al lado, no soy pictórico. Yo meto la línea y eso es lo que me hace mover la colita. Cuando aparece el dibujo es lo que más me gusta.

-Incluso haciendo murales, hace poco hablaba del placer de tirar esas líneas con el pincel, en la pared.

-Es que cuando corre bien la pintura, eso ye magia. Y en el Norte pasa bastante porque hay muy buena humedad. La pintura se conserva bastante bien, no como cuando pintas en el Sur Pero sí, me gusta ese placer de la línea, el dibujo.

-Sigue con sus figuras características, esos “personajes”... ¿Cómo los llamaba?

-Los llamaba “black Faes” cuando empecé a hacerlos, y hacía muchos, pero les cambié el nombre porque en Estados Unidos, que empezaron a comprar muchos, no les gustaba lo de “Faes” lo pronunciaban como “faces”, “caras”, y esas “caras negras” les sonaba mal. Son personajes que sigo descubriendo. Todo esto surge de escapar de la ilustración. Buscaba generar un mundo nuevo, una intención un poco más artística, más estética. Y empecé con las cosas más simples.

-Son figuras muy básicas.

-Que se van haciendo más complejas. Yo soy figurativo, siempre fui figurativo, dibujo personajes, y los elementos más básicos son los ojos y la boca. Eso humaniza cualquier objeto, lo dotas de vida. Por eso intento ser icónico con los dos círculos y el palo. En el momento en que metes eso en un triángulo o una esfera, le das vida, y al darle vida ya hay un espectador predispuesto a inventarse una historia.

Juan Díaz-Faes en los preparativos de la obra que dejará en la zona de Almacenes Industriales, en Oviedo / .

-Incluso si le pones el palo y los círculos a una paca de hierba, como ha sido su caso.

-Es que ahora que vivo en pueblo.... Viví muchos años en en Madrid, pero no puedes hacer arte urbano si no estás en la urbe, así que supuestamente empecé a hacer “rural art” en vez de “street art”. Y me motiva más hacer una pieza que va a ver solo una persona, un paisanín al que se la suda el arte y pensará que qué hace esti tontu pintándome las pacas. Me apetece hacerlo así y creo que es más sincero porque es donde vivo, en el pueblo.

-¿Y qué dicen esos paisanos cántabros?

-Los paisanos no entendían nada, ni les gustaba, creo. Hasta que un día me vieron en el periódico. Había unas jornadas en Santander, di una charla, salí en la prensa y cuando las paisanas del pueblo me vieron empezaron a querer entender el trabajo. Hasta entonces me decían que por qué lo hacía todonegro, que era muy feo, que metiera algún color. Pero entonces debieronde pensar “esti, si sale en el periódico, igual ye bueno”. A mí me gusta que la gente del pueblo entienda el trabajo, porque además pinto bastantes muros y saben que soy yo, no puedo disimular. Y también hago talleres en mi taller. Hablamos de creatividad, de joyería, de dibujo. Ellas traen empanadas y chorizu, yo pongo café y música y es una forma de involucrarme con el pueblo. Las cosas con interés artístico no tiene que pasar solo en las ciudades.

-Después de vivir en Madrid y en Estados Unidos, ¿está contento del cambio al pueblo?

-Es de lo mejor que hice. Al estar en un un sitio pequeño volví a tener tiempo para mí. Es muy interesante desde el punto de vista creativo. Porque en Madrid ya no pensaba, solo hacía. Una cosa que me gustó mucho del pueblo es que aquí a la gente le da bastante igual tu trabajo. Eso te humaniza mucho. En Madrid son todos del gremio y solo hablas de exposiciones, galeristas, cómo hacer facturas o técnicas de imprimación. Estás encerrado en tu mundo. En el pueblo soy el que pìnta y fin. Nadie te viene a preguntar qué técnica utilizas para que la pintura sea más luminosa. Tú les dices que te vas a Japón y ellos, que vuelven para cuidar las vacas o que se van al surf. Eso me gusta mucho

-¿Siente la presión de la exposición en redes que afecta ahora tanto a la escena artística?

-Igual por ser un poco más mayor que joven no me afecta mucho. Las utilizo pero no les hago mucho caso. Yo siempre trabajé para pagar la casa, no para tener seguidores, y como no soy nativo digital intento no ser víctima. Incluso me da miedo.

Las primeras manos de pintura del mural que Díaz-Faes está pintando en Oviedo en la zona de Almacenes Industriales / .

-Incluso no se exhibe mucho, suele salir con la cara tapada. ¿Por aquello de seguir la tradición del arte urbano?

-No es que me oculte por hacer muchas cosas ilegales. Es que no quiero ser el centro de atención, aunque al final me pongo a hacer bromas y sin querer soy el tonto. Pero en general no me gusta la gente que enseña demasiado. Si estoy pintando, me gusta estar pintando, no haciendo contenido para las redes.

-Pinta en Asia, pinta en Europa. ¿Cómo funciona esta especie de burbuja global del arte contemporáneo?

-Es el consumo del arte. En todas partes necesitan renovar contenido, y en todas partes es fácil llevar un españolín para allí o traer un japonés aquí. El mundo digital hace que puedas enseñar tu trabajo más fácilmente, y la gente lo consume todo desde el teléfono. Por suerte para mí, los murales todavía son analógicos. Si quieres un muro, tienes que ir a pintarlo. Es una parte que me atrae mucho de este trabajo, que el muro todavía conserva esa parte de conocer el sitio, al artista, hablar con gente mientras pintas como me está pasando aquí, en el Kuivi. Me interesa mucho que la gente entienda el proceso. Porque esto ya no es el grafiti ilegal que se hace rápido para que no te vean. Ahora lo haces lento para quede bien, es un proceso mimoso.

-Hablaba antes del placer de dibujar, del trazo. ¿Es algo muy humano, connatural a la especie, no?

-Para mí dibujar es algo superhumano. Dibujar y registrar. De manera inconsciente, tú le das a alguien un destornillador y una mesa de madera y va a rascar una línea.

-Y curiosamente dibujamos de niños y luego la mayoría, no hablo de los profesionales, lo dejan de hacer.

-Me da mucha pena. Lo hacen por vergüenza, porque se asocia a algo infantil, pero dibujar es gratis, muy terapéutico y te obliga a pensar. Cuando pintas una línea tienes que tomar la decisión de por dónde va a ir. Es muy importante ser consciente de lo que estás haciendo, es útil para reflexionar, para conseguir un estado de paz. Y lo puedes hacer con un lápiz y un cachito de papel muy pequeño. No necesitas irte a una playa o a una montaña, lo puedes hacer de la que vas al trabajo, en el baño… Y no pasa nada si lo haces bien o mal, igual que todos hablamos sin ser perfectos locutores.

-Son más los que, por ejemplo, no dejan de cantar al hacerse adultos.

-Al menos en la ducha. Pues dibujar es más fácil. Había un ejercicio con niños. Les mandas pintar algo y les da vergüenza a algunos, pero si les pides que escriban su nombre, todos lo hacen, aunque tengan una letra horrible. Además, el dibujo no necesita cosas complejas. Ni conocer los acordes de la guitarra ni la combinación de ingredientes. Solo necesitas un lápiz o algo con lo que rascar una piedra. Eso ya genera un dibujo.

-Le gustan los petroglifos, por lo que veo.

-Me gusta porque eso no tiene unas normas. Nadie dice “rasco mal una pared”. Como no hay un referente, no lo puedes hacer mal.

-Aquí, en Almacenes Industriales, ¿qué está pintando?

-Son varios personajes. Cuando son sitios por los que va a pasar mucha gente intento hacer más personajes. Intento contar todo lo que puede pasar aquí, y por eso hay varias figuras que están interactuando, unidas por sus extremidades. Luego hay algo de iconografía. Hay un tanque, porque aquí pasaron cosas en la Guerra Civil, según me contaba mi abuela. Y hay gente pasándolo bien, bailando… Es lo que creo que va a pasar aquí. Gente que viene a tomar unas birras, que viene a ligar, que se enfada.

-En amarillo.

-Ultimamente estoy trabajando mucho con el amarillo, y este es más luminoso porque el muro tiene muchos colores, muchos tipos de graffiti por debajo. Ahora estoy en un ataque cromático, y en vez de negro utilizo un color. En este momento, bastante amarillo.

-No ha preparado el muro ni lo ha pintado.

-No lo imprimé ni lo traté porque este es un muro que cuenta muchas cosas. Es un muro exterior y me gusta tratarlo como si yo estuviera viniendo a pintar, de forma ilegal, y me gusta que se vea todo lo que hay detrás para que no se nos olvide que es un muro con su historia. No me gusta mucho imponer nada, no me gusta ser el centro de atención, que sea el muro de Faes. No. Quiero que sea el muro en el que Faes aportó, pero también los chavales que pintaron antes, o el albañil que no encaló bien y que se cayó esa parte y dejó el ladrillo a la vista. No me gusta poner una pegatina, sino intentar integrar mi trabajo.