El Rey Sol naufragó en Venezuela y un asturiano lo rescató del olvido

José Miguel Pérez-Gómez es el presidente del Centro Asturiano de Caracas, la capital de Venezuela desde 2022. Este centro se fundó en 1954 y agrupa a 1.200 socios. Pérez-Gómez es un presidente muy singular por su ocupación profesional: es un reconocido arqueólogo adscrito a la Universidad Simón Bolívar(USB) que también se define como “explorador”. Aunque nació en Venezuela, se crió hasta los 8 años en Cabrales, de donde era su madre. Su padre era natural de Llanes. En el concejo cabraliego, recuerda, pasó una infancia “maravillosa” en plena naturalezas. “Desde niño las montañas me llamaron la atención, y esto condicionó lo que soy y hago a día de hoy, ya que cuando volví a Venezuela seguí en la misma línea de explorar el medio natural, porque tengo una conexión especial con él”. Fruto de esa vocación ha sido su último gran trabajo: el primer estudio científico publicado sobre la catástrofe que sufrió la flota francesa de Luis XIV, el “Rey Sol”, hundida en el siglo XVII ante la costa norte de Venezuela, en el llamado Archipiélago de Las Aves. Todo indica que, por cantidad de barcos hundidos en un mismo siniestro -al menos 12- se trata del mayor naufragio de la historia.

José Miguel Pérez-Gómez, que además de pertenecer a la USB también está vinculado al Museo Marino de Margarita, lleva estudiando desde 1998 estos espectaculares restos marinos. Las embarcaciones formaban parte de la flota que el Rey Sol, envió al Caribe en 1678 en el marco de la guerra franco-holandesa, que se desarrolló entre 1672 y 1678. El choque entre aquellas dos potencias de la época se produjo sobre todo en Europa, pero en el Atlántico y el Caribe sus armadas disputaron también por el control de las rutas comerciales.

El trabajo de Pérez-Gómez fue publicado en diciembre de 2023 en un libro editado por la Universidad de Florida dedicado a la arqueología submarina y costera de América Latina. La historia de este trabajo arqueológico ha sido profusamente cubierta por el periódico digital venezolano “El Estímulo”, que también se hizo eco de la polémica científica sobre la autoría del descubrimiento. Algunos científicos rechazaron que Pérez-Gómez fuera el “descubridor” de unos restos y de un hecho histórico que ya era conocido, pero el arqueólogo de origen cabraliego matizó que él nunca se atribuyó la autoría del descubrimiento, pero sí precisó que fue la primera persona que ha publicado un estudio científico sobre este yacimiento submarino. “Nadie publicó antes nada y, por lo tanto, esta publicación forma parte de una partida de nacimiento de ese naufragio que hasta ahora era totalmente desconocido en términos arqueológicos”, declaró a “El Estímulo”.

La publicación del asturvenezolano Pérez-Gómez se centra en el destino que tuvieron doce de los treinta barcos que envió el Rey Sol a luchar contra los holandeses. En la noche del 11 de mayo de 1678, cuando estaban a punto de atacar a la escuadra holandesa, encallaron en la isla Aves de Sotavento. El lugar, aún hoy, “es una suerte de trampa para las embarcaciones”, se subraya en el reportaje que “El Estímulo” dedicó al naufragio. La zona es “un lugar difícil de sortear incluso en la actualidad, cuando las embarcaciones cuentan con tecnología de primera línea para enfrentar los impases de altamar”.

Las islas de Las Aves / .

En la tripulación de aquella flota había tanto oficiales franceses como piratas mercenarios y la mayoría se salvaron. Pero no todos: hubo 200 marineros ahogados. Los restos de aquel naufragio se encuentran ahora sumergidos a lo largo de 3 kilómetros de arrecife. Hasta la fecha, se han contabilizado 130 cañones bajo las aguas, además de anclas y otros restos que ya forman parte del ecosistema natural del arrecife de la zona. Los barcos estaban armados con más cañones, pero hubo un rescate ordenado por el propio Rey Sol y efectuado entre noviembre de 1678 y marzo de 1679 y dirigido por el contraalmirante Job Forant. En esta operación que se rescataron 390 piezas de artillería de bronce y otros objetos de valor. El contraalmirante también hizo detallados mapas sobre la situación de los barcos hundidos.

El orgullo del Rey Sol

Este desastre naval, el mayor que sufrió Francia en el siglo XVII, cortó de raíz las pretensiones francesas de tomar Curazao, Bonaire y Aruba, y luego Maracaibo, lo que les permitiría dominar el Caribe, estiman los especialistas. La flota, según detalló “El estímulo” en su cobertura sobre el caso, y citando a reputados historiadores, estaba compuesta por “31 buques de guerra entre los cuales había varios buques de línea de tres puentes, artillados con 74 cañones, la mayoría de bronce, siete fragatas, varios buques filibusteros y buques de apoyo. Los buques de línea tenían en sus ‘espejos de popa’ formidables obras de ebanistería con imágenes y simbología del rey Sol, bañadas en oro», indicó el profesor Farage Dangel a la mencionada publicación.

El equipo de José Miguel Pérez-Gómez hizo inmersiones en la zona del hundimiento para localizar, identificar los restos y levantar información in situ. Pudo cuantificar el número de navíos hundidos gracias a la localización de los balastos, las piedras que se usaban para estabilizar el barco durante la navegación. Los balastos son claves porque la madera, con el tiempo, ha desaparecido.

Sin embargo, “uno de los momentos cumbre de la investigación”, según detalla “El Estímulo” fue la identificación en tierra de uno de los cañones. La hizo el arqueólogo asturvenezolano. La pieza había sido sacada del agua y trasladada al club Playa Grande de la Guaira en el año 1973. Otra de las pistas que ayudaron a José Miguel Pérez-Gómez a completar el conocimiento sobre el naufragio fue el análisis de un mapa que encontró en la biblioteca de Huntington, en San Marino (California). En ese documento aparecía el nombre de los barcos hundidos, el número de cañones con el que estaba armado cada uno, la tripulación total y el número de fallecidos aquella aciaga noche del 11 de mayo de 1678, cuando encallaron.

Hijo de la emigración

Los padres de José Miguel Pérez-Gómez “tuvieron que irse tras la Guerra Civil en busca de mejores oportunidades”, indica en una entrevista a LA NUEVA ESPAÑA. “Yo creo que eligieron Venezuela porque en aquellos tiempos era un país que solicitó mucha mano de obra extranjera, y no solo había españoles, sino que también italianos y portugueses llegaron hasta aquí”, añade. Los recuerdos que le transmitieron de aquella época en Asturias no son precisamente agradables: “Mis padres me contaban que tenían que esconderse junto a sus padres de los ataques de los aviones que sobrevolaban los pueblos asturianos. Muchos tíos y primos míos desparecieron durante la guerra, y muchos de ellos se refugiaron en las cuevas donde décadas más tarde yo jugaría”.

Este reconocido arqueólogo venezolano pasó su infancia en Cabrales hasta los ocho años, cuando fue llevado de nuevo a Venezuela. “No fue un cambio duro para mí, más bien me lo tomé como una aventura. Hasta los 8 años yo no había podido ver el mar, y eso fue algo que me fascinó”, confiesa. Al llegar al país de destino, sus padres se integraron con el resto de naturales en el Centro Asturiano de Caracas, una institución que ahora preside Pérez-Gómez. “Entré en 2022 y lo que me motivó fue el hecho de poder rescatar el centro después de la pandemia. Para mí el Centro Asturiano de Caracas es más un legado que un lugar. Es el legado de la identidad asturiana, con sus principios y valores, humanos y culturales que nuestros padres y aquellos asturianos que vinieron a Venezuela en busca de un futuro mejor, nos dejaron”, asegura.

El presidente del centro explica que trabajan por mantener esos vínculos, que ahora se extienden a los asturianos de segunda y tercera generación. Pero no sólo: “Existen también personas que sin ser asturianas también participan de estas actividades culturales, y eso es algo bonito de ver”. Y añade: “Las agrupaciones folclóricas del Centro Asturiano de Caracas han sido campeonas de diversos bailes típicos en numerosos encuentros folclóricos internacionales, llevando con ello el conocimiento de nuestras tradiciones y cultura”. Pérez-Gomez reivindica sus orígenes: “En Venezuela no hay muchos asturianos, pero al igual que otros españoles de otras regiones, hemos ayudado a construir este país, generando fuentes de empleo y bienestar desde siempre. La mayoría de los asturianos de Venezuela son empresarios y los más jóvenes emprendedores, dignos representantes de su asturianía”.

El amor por la montaña nació en Cabrales

En su infancia en Cabrales nació su amor por la montaña. “He tenido muchos momentos desafiantes a lo largo de mi trayectoria. Sin embargo, el que más recuerdo fue cuando escalé el cerro Autana en el Amazonas Venezolano, donde casi pierdo la vida. La sensación de que te vas a morir te hace apreciar más la vida, te hace replantearte tu existencia”. Pese a ello, es una actividad que nunca abandonó: “Nunca he dejado de escalar. Para mí escalar no es un deporte o un entretenimiento, sino una filosofía de vida donde llegar a la cumbre no es la meta, sino otro punto más en el camino. Los mayores retos siempre han sido más de índole mental que de otra cosa”. Siempre le gustó la naturaleza y ahí fue donde encontró su vocación: “Durante mis exploraciones en Venezuela cuando era joven me encontré con infinidad de sitios arqueológicos, y creo que fue eso lo que me llevó a su estudio y finalmente a convertirme en arqueólogo. Aún no soy consciente de la cantidad de sitios que he encontrado a lo largo de todos estos años, y de los que me quedaré sin descubrir”.

El lago de El Dorado

Pese a la importancia del yacimiento subacuático de Aves de Sotavento, José Miguel Pérez-Gómez apunta que el hallazgo del que más orgulloso se siente es son “un lago fósil en la región amazónica conocido como el lago Parima o Manoa, un lago que fue descrito en crónicas y mapas de la época como un enorme lago entre los ríos Orinoco y Amazonas, a cuyas orillas se encontraba el famoso Dorado. Ahora mismo estamos estudiando un sitio arqueológico en este lugar del lago, que efectivamente puede dar veracidad a la leyenda de El Dorado”. Y añade: “Aparte del logro científico, también logras la reivindicación de personajes históricos como en este caso fue el de Antonio de Berrío, que fue quien inició esta búsqueda. (Hacia 1582 el capitán Antonio de Berrio inició una expedición para buscar ese mítico El Dorado que había junto al lago legendario). Además, este tipo de descubrimientos demuestran que muchas de las historias que hoy consideramos mitos, tienen su origen en lugares y hechos reales”.

La leyenda de aquel lago, con su dorada ciudada, fue un imán para los exploradores. Así lo explica Pérez-Gómez: “Todas las personas que vinieron desde el viejo mundo hasta América traían consigo un sueño dorado. Este hecho no solo condicionó la conquista del continente, sino su exploración, ya que gracias a ella se descubrieron lugares como el Orinoco y el Amazonas. El único inconveniente es que el lago ya se encontraba vacío a la llegada de los conquistadores, y su conocimiento fue gracias a las tradiciones orales de los pueblos indígenas de allí. Unas tribus indígenas que, incluso perteneciendo a distintos grupos étnicos y con lenguas diferentes, todos guardan en sus tradiciones los mitos y relatos que hablan de una gran inundación, la cual puede estar relacionada con el porqué del vacío de ese lago”.