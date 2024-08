"La idea de que la educación es el motor del futuro es el gran legado que nos transmitieron los emigrantes"

Vicente Peña Saavedra, profesor jubilado de Historia de la Educación de la Universidad de Santiago, es uno de los grandes conocedores de los procesos migratorios de España a América durante el siglo XIX y XX, que fueron especialmente masivos en regiones como Galicia y Asturias. Peña participó a principios de junio en el IV Simposio celebrado en Boal sobre la emigración, dirigido por el historiador gijonés José Manuel Prieto Fernández del Viso.

-Usted ha estudiado un curioso fenómeno educativo vinculado con la emigración de principios del siglo XX.

-Sí, a principios del siglo XX, en la comarca de Ortegal, en La Coruña, se editaron dos periódicos escolares que tuvieron continuidad. En realidad fueron tres. Pero el primero, que se llamaba "El Gallego", fue un experimento que duró un número solo. A continuación, vino "El Escolar", que se publicó entre 1905 y 1907. A partir de 1907 se publicó otro que se llamaba "El Faro de Veiga", que tuvo continuidad entre 1907 e 1913. Y luego, una nueva edición en 1915.

-Eran periódicos que hacían los niños.

-Con la supervisión, evidentemente, del maestro. Uno de ellos, el primero, se hacía en una escuela pública. Pero con la financiación que llegaba de América de los emigrantes. Ellos fueron los primeros en comprometerse como este periódico escolar. Hay un compromiso explícito con la renovación educativa por parte de los emigrantes.

-¿Y como se distribuían esos periódicos?

-Es un vínculo fundamental de los emigrantes. La mayor parte de la tirada de esos periódicos iba para América. Era la manera que tenían los emigrantes de informarse de los acontecimientos que ocurrían a nivel local, en las parroquias. Noticias sobre los que nacían, de los que fallecían, los que se casaban, de los que emigraban, noticias de las obras públicas que se iban haciendo, de las innovaciones que promovían los propios emigrantes… Esos periódicos escolares eran una fuente de conocimiento.

-Es decir, eran los niños que informaban a los emigrantes.

-Los niños escribían pequeñas noticias a modo de los tuits actuales, es decir, de 4-5 líneas. En ellas daban cuenta, por ejemplo, de que había fallecido tal persona en la parroquia de tal. O de una boda próxima, o de la partida de otro vecinos a la emigración.

-Estos periódicos reflejan una preocupación por la educación, por la formación de los locales

-La educación es una cuestión central en la mentalidad de los emigrantes, sobre todo a partir de principios del siglo XX. Pero ya desde antes, porque desde el siglo XVII, a través de lo que se llamaban los indianos, empezaron a invertir en educación. Es decir, creían en que la educación era el motor del futuro. Invertir en educación era invertir en el porvenir, en las futuras generaciones y, por tanto, en el porvenir de sus pueblos. Es una creencia que viene ya del siglo XVIII, que tiene continuidad de manera individual a través de estos indianos y llega a principios del siglo XX. Luego toman el relevo las sociedades de instrucción, que se constituyen por parroquias, por comarcas, por concejos, en Galicia, en Asturias, en Cantabria... Estas sociedades de instrucción, que son una manifestación de solidaridad vecinal, son las que contribuyen a levantar centros educativos en los lugares donde no había, en pueblos donde los centros educativos que existían tenían una ínfima calidad. Yo mismo fui educado en una escuela que levantó mi abuelo, como representante de una sociedad de instrucción formada por emigrantes. En esa escuela, en Ortigueira, yo hice mis estudios primarios. Y sobre esa temática hice mi tesis doctoral pasando el tiempo. Por tanto, mi vida está completamente vinculada al mundo de la inmigración. Mis dos abuelos fueron emigrantes a Cuba y los dos fueron miembros directivos de dos sociedades de instrucción.

-¿Tenemos una visión de la inmigración, digamos, asentada en la nostalgia y nos olvidamos de lo que podemos aprender de ellos? Me refiero a su preocupación por la educación o el espíritu emprendedor que demostraron.

-Efectivamente, la educación es una cuestión fundamental. Pensamos que es una cuestión de nuestros días: la educación como motor de futuro, como palanca de futuro. Pero eso está inventado ya de mucho antes. No solamente está inventado, sino que está arraigado popularmente, porque los emigrantes pertenecían a las clases populares. Creo que ese es el principal legado que ellos nos transfirieron. Eso de un lado. Por otro lado, está el espíritu emprendedor: es decir, pusieron en mancha iniciativas que contribuían a la modernización de la localidad de donde ellos partieron. Cuando había una iniciativa innovadora, los emigrantes de ordinario ponían su grano de arena, y algunos mucho más que su grado de arena, pero siempre colaboraban en esas iniciativas innovadoras.

-¿Cuánto influyeron?

-Hubo un cambio de mentalidad, debido fundamentalmente a la emigración. Es decir, el traslado al otro lado de mar, al otro lado del “charco”, contribuye a ir modelando un nuevo tipo de mentalidad debido al cosmopolitismo, a la comunicación con gente de distintas procedencias que les hace tomar consciencia del valor que tienen determinadas cuestiones que anteriormente, cuando vivían aquí en su lugar de origen, pues no tenían ese valor.

-¿Fueron los que importaron la modernidad a Galicia, a Asturias?

-Efectivamente, constantemente están hablando en sus publicaciones sobre la regeneración. Hay que regenerar, hay que modernizar, hay que contribuir al progreso de nuestra tierra de origen. Y eso está permanentemente en un ideario, diríamos, de carácter informal, pero que está impregnando las mentalidades de las gentes de lugar de donde ellos proceden. Eso es una remesa invisible que los emigrantes les transfieren a sus conocidos.

-¿Velamos suficiente por la memoria de la emigración?

-Es cierto que, en algunos sitios, se están rehabilitando, como edificios comunitarios, los edificios que ellos levantaron. Evidentemente, esto contribuye a poner en valor la obra que los emigrantes realizaron y a mantener vivo ese legado. Pero es necesario más, mucho más. No solo hay que realizar homenajes, sobre todo hay que tomar conciencia de que ellos nos dejaron un mensaje que es una llamada de atención para que la gente siga involucrada y siga comprometida con su localidad de origen en la medida de sus posibilidades. Ellos fueron pioneros y nosotros somos responsables de dar continuidad a esa obra.

-Los jóvenes que hoy emigran, a diferencia de aquella oleada migratoria de finales del XIX, no están tan articulados colectivamente en sus países de destino y quizá tampoco mantienen ese vínculo con el sitio en el que nacieron.

-Son inmigraciones completamente distintas. Evidentemente, las emigraciones actuales son de gente muy formada, muy preparada, con un perfil educativo completamente distinto al que tenían los pioneros. Son gentes más cosmopolitas, más internacionalistas, menos vinculadas tal vez al lugar de origen. En este mundo global, todo cambió. Y las mentalidades fueron las primeras en sufrir esa impronta de la globalización. Son tiempos distintos, no quiere decir que sean ni mejores ni peores, son tiempos distintos. Las inmigraciones son distintas. Bueno, hay que ir viendo ver en qué medida contribuyen en el porvenir a la puesta en valor, a la revitalización del medio de donde proceden.

-¿La historia de nuestros emigrantes nos puede ayudar a entender lo mucho que pueden aportar los inmigrantes que hoy recibimos?

-Si no sabemos de dónde venimos, no sabemos a dónde vamos, está claro. Nuestros emigrantes fueron fundamentales en el proceso de desarrollo de la economía de los países a donde se dirigieron, pues en la misma medida los inmigrantes que hoy nos llegan van a ser piezas fundamentales, agentes fundamentales de nuestro propio desarrollo. Del medio rural hoy depende, básicamente que los inmigrantes se queden y permanezcan aquí. Sin ellos, evidentemente, el futuro del medio rural, tanto en Asturias como en Galicia, va a ser muy complicado. Pero esa población tiene que asentarse. No puede ser gente pasajera que quede un año y se marche a continuación. Por ahí pasa, precisamente el desarrollo de nuestro medio rural. Si no, estamos abocados a desaparecer. Están los campos baldíos completamente, todo eso es un campo de cultivo fundamental para que esa gente pueda asentarse allí y permanecer.