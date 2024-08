Hablan catorce diplomáticos asturianos por el mundo: hay que convertir en inversiones y proyectos el lazo nostálgico con la Asturias exterior

–¿... Y para ti, cuál es el lugar más bonito de Asturias?

–El malecón de La Habana.

Javier Irazoqui, avilesino, subdirector general de Asuntos Jurídicos Consulares en el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, ha retratado la potencia de la Asturias expatriada tomando la conversación prestada de un libro del escritor Xuan Bello. Hablan dos asturianos, de aquí o de allá, da igual, y de pronto las fronteras de región se estiran y llegan hasta el otro lado del Atlántico… Esto es el decimoquinto encuentro de la diplomacia asturiana, que cada verano organiza LA NUEVA ESPAÑA, que este año ha redondeado quince de celebración ininterrumpida reuniendo a catorce destacados representantes de la política exterior española. Si se suman sus trayectorias aparecerán decenas y decenas de destinos internacionales, atalayas privilegiadas de los cinco continentes para pasar revista a la fuerza de Asturias en el mundo y, sobre todo, asomarse a mirar el futuro y explorar la mejor estrategia para sacar partido a tan extraordinaria e influyente colonia de más de 140.000 «embajadores» entusiastas repartidos, literalmente, por todo el planeta.

La colonia, convienen los catorce, tiene muy bien trabajado el vínculo sentimental y muy solidificado el arraigo con su tierra de origen, pero los convocados anotan entre los retos pendientes el paso a la acción, el salto hacia una cierta rentabilización de la fortaleza. «Tenemos muy consolidados el sentimiento de pertenencia, la asturianía, las tradiciones y las costumbres que ahí fuera se viven muy fuerte, porque hay mucho apoyo para ello», señalan, pero Juan Carlos Sánchez, ovetense, que acaba de cerrar su etapa como cónsul general de España en Los Ángeles, echa en falta una «segunda parte»: el aprovechamiento de «las capacidades que muchos de ellos tienen para forjar proyectos que puedan servir al interés de ambas partes. Eso surge de modo natural, no se puede forzar», advierte, «pero tenemos que hacer algo más para llamar al talento de futuro sin descuidar el ámbito de la tradición… ».

Volviendo por un momento al destino que tuvo en la embajada de España en La Habana, el actual subdirector general del Ministerio para el Magreb, José María Fernández López de Turiso, ovetense, habla también de «manejar» como un activo, como una fuerza, esa personalidad tan marcada que el emigrante asturiano se lleva a todas partes, pero también del paso decisivo pendiente que va «de la vivencia nostálgica de una Asturias de la que me han hablado mis abuelos a la que se edifica como proyecto de futuro». Se pide un esfuerzo por «capitalizar el cariño, y el lazo sentimental tan fuerte que une al asturiano con su tierra», explica de otra manera Jorge Hevia Sierra, colungués, embajador de España en Arabia Saudí. En los destinos de su carrera, y tal vez sobre todo en la República Dominicana o El Salvador, él ha sido testigo de «la capacidad de integración» del asturiano expatriado y de su contribución al progreso de las naciones de acogida». Cuando vuelve, sin embargo, también se entristece a veces al comprobar que «la juventud que se está yendo» configura «una nueva generación de gente preparadísima» y «un elemento que nos debe hacer reflexionar».

Concretar el "sentimiento de nación"

Esta tesis concuerda con la sensación de que hay un desafío pendiente y mucho margen de mejora en el trato con la Asturias expatriada. ¿Estamos hablando de dinero? A veces, también. El ovetense Alfredo Martínez Serrano, embajador de España en Canadá, identifica el reto en la necesidad de «concretar ese sentimiento de nación que nos invade a los asturianos en proyectos definidos y en beneficio de Asturias». Para conseguirlo es importante, enlaza, tender redes y «establecer relaciones, si no entre iguales, sí entre personas que compartan inquietudes y grupos concretos y bien liderados». En Canadá se ve perfectamente que «la sociedad civil es la que marca la diferencia», sigue, «y hay que prestarle cada vez más atención, pero si no existe el proyecto concreto, todo cae en el vacío», señala antes de identificar «el trabajo con la patronal y las cámaras de comercio» como «claves en la atracción de inversiones y el estímulo del comercio bilateral».

Son en este punto más importantes de lo que parecen las inversiones de dos grupos mexicanos en los dos principales clubes de fútbol de la región, Pachuca en el Oviedo y Orlegi en el Sporting, tercia Javier Vallaure, embajador jubilado con una amplísima hoja de servicios en diferentes países. A él también se le antoja esencial «cultivar a los asturianos en el exterior y utilizarlos como herramienta de penetración en los países donde viven».

Y hacerlo tal vez de manera quirúrgica, prestando atención a la estructura peculiar de un colectivo de más de 142.000 personas de las que apenas el veinte por ciento son asturianos de cuna. Hay una aplastante mayoría de segundas y terceras generaciones que urge ganar para la causa. Alberto Aza, ex embajador en México o Londres, exsecretario general de la Casa del Rey y consejero permanente del Consejo de Estado, pregunta con toda la intención por la estrategia para «aprovechar la capacidad de influencia» de los hijos y los nietos de los emigrantes, porque «el día que las perdamos, sobre todo a los de Iberoamérica, estaremos igual que Francia o Alemania y salvados por el idioma, si es que lo conservamos aquí, porque allí lo van a conservar muy bien… ».

En Santo Domingo, Javier Irazoqui conoció a algunos de esos asturianos «que vienen cada año a ver sus hórreos» y comprobó que «sus hijos y nietos son otra cosa. Si no se hace un esfuerzo, nuestra influencia se va a ver aminorada y se va a convertir quizá en algo más folclórico», coincide. Se diría que toda la gestión pendiente de la Asturias emigrante pone a prueba, en fin, «la capacidad de atracción de esas segundas y terceras generaciones», apostilla Luis Arias, embajador jubilado y antiguo responsable de las legaciones diplomáticas en Corea del Sur o Filipinas o del consulado general en París.

Una red de científicos

Buscando fortalezas, Eva Martínez, embajadora en Costa Rica, cántabra casada con el ovetense José Laviña, que hasta esta primavera encabezaba la legación en Guatemala, desemboca en la educación y la ciencia con el ejemplo interesante de «Raicex», una malla de científicos españoles en el extranjero que auspicia el Ministerio de Ciencia y Tecnología, que tiene ya 4.500 inscritos y tal vez merezca una réplica asturiana. «Otra red valiosa puede ser la de los altos ejecutivos de origen asturiano en grandes empresas españolas repartidas por el mundo», señala, y un dato cercano a su lugar de trabajo le lleva a la educación como elemento de atracción de la influencia emigrante. En Costa Rica, «España es el segundo destino de los estudiantes universitarios, después de Estados Unidos», relata. Desde 2022, recuerda Juan Carlos Sánchez, España también es el país que recibe más estudiantes estadounidenses de posgrado, superando a Inglaterra. «Muchos latinoamericanos y estadounidenses ricos nos buscan también por el sistema sanitario o la seguridad» y usando un símil extraído del ciclismo admite que puede que no vayamos a ganar el Tour, «pero salimos muy bien parados en la combinada». «Tenemos una combinación de factores muy buena», resalta justo antes de preguntarse «por qué en este relato que alcanza a muchos lugares de España, Asturias está aparte, por qué convoca menos... ».

Queda la pregunta en el aire. La suya y la que plantea a continuación el gijonés Antonio González-Zavala Peña, que acaba de cesar como embajador de España en Guinea-Bisáu para ser nombrado embajador para el Sahel. «Mi carrera ha discurrido siempre por países pequeños, conflictivos, exóticos en cierto modo –entre otros, Afganistán, Irak o Senegal– y también allí había asturianos». Desde esa óptica busca otro ángulo para acercarse a la colonia e invita a preguntarse «¿qué puede hacer Asturias por ellos?». Cuenta que conoció a muchos paisanos «que habían sido expulsados laboralmente de Asturias» y que «también merecen atención», conexión sentimental y tal vez «un mensaje de que para ellos también hay sitio en Asturias».

La derivada política

A la posible influencia económica de la diáspora y al potencial de su evidente vínculo social añade José Laviña «una derivada política, que es electoral». De los 127.000 asturianos residentes en el extranjero con derecho a voto, en las elecciones generales de julio de 2023 votaron unos 5.500, todavía un porcentaje escaso pero veinte veces superior al de la cita anterior. Ayudó esta vez la retirada del sistema desincentivador del voto rogado, pero la participación «va a ir a más», vaticina el embajador, «y eso hay que tenerlo en cuenta». Al menos, añade, en la misma medida en que se atiende a los asturianos de origen que quieren invertir en Asturias. Confluyen en la trascendencia de la pata política Javier Irazoqui y Miguel Fuertes, ovetense, embajador de España jubilado y antiguo titular de las legaciones en Grecia o Serbia y del consulado en Nápoles. El alza de la participación, pronostica, hará que muchas miradas se vuelvan hacia el exterior y se desencadene una carrera «de presidentes autonómicos viajando sobre todo por Iberoamérica a ver quién ofrece qué cosa… ».

Buscando la fórmula del éxito en la atracción del talento disperso por el mundo, la diplomática mierense Eva Rodríguez Sánchez, jefa de servicio en la Dirección General de Fomento del Español en el Mundo del Ministerio de Exteriores, enlaza con una palabra mágica que se repite mucho en los últimos tiempos en el Principado: teletrabajo. Se pregunta «qué puede ofrecer Asturias» y observa en este punto a los miles de asturianos expatriados, con su orgullo, su fuerte sentimiento de pertenencia y su bandera siempre por delante, «como poderosas herramientas de diplomacia pública». Sus perfiles y su ayuda «nos vienen muy bien en los esfuerzos de promoción exterior que se están haciendo, pero también para atraer mucho talento que teletrabaja. En el ámbito de la industria cultural o audiovisual, por ejemplo, pero también en la tecnológica». Los valores paisajísticos, humanos o de calidad de vida de la Asturias interior, aventura, pueden servir como incentivo de retorno por la vía del teletrabajo, una nueva modalidad laboral de la que además urge aprovechar, como es sabido, su potencialidad para afincar profesionales reputados en Asturias.

El coañés Yago Pico de Coaña, exembajador en Austria, Colombia o Nicaragua, busca en el monolito del monumento al emigrante de Navia otro punto de vista para no olvidar. Aquél, dice su inscripción, quiere ser «el homenaje eterno de los que quedamos a cuantos emigraron y volvieron y a los que nunca más retornaron… ».

España se orienta dentro del nuevo "desorden mundial"

El bisturí bien entrenado del diplomático sirve también para diseccionar las convulsiones de un mundo que merece al menos una reflexión sobre lo que está pasando. En este siglo, la globalización y el capitalismo «cambiaron el concepto de la política exterior, que pasó de la preocupación por la seguridad en términos estratégicos a la de una seguridad económica, guiada por el interés de las multinacionales». La acción exterior se convirtió entonces en defensora de una determinada doctrina económica neoliberal», al menos hasta que la pandemia exacerbó los «egoísmos nacionales» y de algún modo deshilachó el tejido de la globalización... A sus casi cien años (según sus propias palabras, aunque sólo tiene 88), Alberto Aza explica el devenir del mundo con las amplias luces que dan miles de kilómetros de misiones y una larga trayectoria en el corazón de la primera institución del Estado.

Al final, no obstante, «las sombras son las mismas». «¿Qué problemas tenemos?», se pregunta. «Israel, que ya existía; Rusia, que ya era un problema; Rusia, que también... Cambian los papeles» y se reordena el liderazgo de «todo este lío», en el que Estados Unidos entra en una cierta crisis y en el que «la izquierda que parece no encontrar su espacio», señala el embajador, ovetense, aunque nacido en Tetuán. «Este país es mayor en todas sus dimensiones, pero pesa lo que tiene que pesar y conviene no sacar demasiado pecho», recalca.

¿Y España? Se puede empezar por asegurar que una las de las grandes bazas de su política exterior es el idioma. El futuro pasa por no perder la influencia en Iberoamérica y «una herramienta clave de esa promoción exterior es potenciar el español como lengua de diplomacia». Eva Rodríguez, jefa de servicio en la Dirección General de la Promoción del Español en el Mundo, tiene claro que en un mundo dividido y tensionado, la lengua que une a 600 millones de personas «es un tesoro que hay que mimar».

Los primeros espadas de la diplomacia española pueden dar fe de que el planeta está inmerso en un cambio de época, con nuevos poderes emergentes. Alfredo Martínez lo argumenta: «El panorama internacional está muy amenazado por la implosión de Occidente. Asistimos a una depauperización de las clases medias», a la «pérdida del orden cívico y moral que inspiraba la actuación de la ciudadanía y a un alejamiento de valores esenciales para que una democracia funcione». En ese escenario, los «faros largos del diplomático» descubren que tal vez «la excepcionalidad española no sea tal», que «estamos en ese contexto de civilización occidental», pero que «es el momento para ejercer virtudes diferenciales. Nuestro idioma y la riqueza de nuestro sistema educativo deben impulsar todo ese tejido de relaciones», asegura.

A ese nuevo «desorden» mundial une Miguel Fuertes la situación interna española, «con cambios de rumbo bruscos» en el Gobierno y cierta «sensación de desconcierto en la política exterior» de la que aporta como pruebas el conflicto con el presidente argentino, Javier Milei, o los vaivenes respecto al Sahara Occidental y Marruecos.

Para el también embajador jubilado Luis Arias, la lectura es opuesta: «La oposición exagera y está fuera de tono, con reacciones rápidas a acontecimientos extraordinarios como el reconocimiento de la soberanía de Marruecos sobre el Sahara. No es para tanto, lo que hizo España, es lo que hicieron Francia, Alemania y Estados Unidos».

José María Fernández López de Turiso concede que «se han subvertido los ejes sobre los que se articulaba la política exterior de occidente» y estima que España lleva a cabo un proceso de adaptación eficaz en el que «prestamos más atención a África. La UE ya no es el gran referente. Exportamos más a Marruecos que a China. España tiene más peso, ya no habla la cuarta o la quinta en los foros», asegura el diplomático ovetense, próximo a asumir una nueva embajada. Yago Pico de Coaña hace de portavoz de una tesis que se expande por la mesa y destaca la vital importancia del consenso en política exterior, donde por otro lado «nuestros intereses siguen siendo los mismos. Estamos en una deriva en la que debemos elegir entre el orden y la libertad, y me quedo con el orden».

Jorge Hevia enfoca el objetivo hacia lo que estima «una ofensiva brutal contra occidente». «El sur global, China y Rusia culpan a occidente de todos los males. Debemos ser conscientes de ello y defender lo que somos y lo que hemos sido. La UE es nuestro modelo y tenemos que defenderlo. El concepto de sociedad abierta,la libertad, la igualdad... Son principios universales y todo el mundo debe respetarlos. No podemos dejar que el mundo sea una lucha entre familias mafiosas», remarca el embajador en Arabia Saudí.

En los últimos años desde Los Ángeles, Juan Carlos Sánchez ha constatado «que el legado español pinta poco o nada en la Costa Oeste, aunque parece que la tendencia cambia en otras zonas del país» y, sobre todo, al sur del continente: «En Latinoamérica cunde la imagen de España como país solidario con una cooperación al desarrollo, que cumple 40 años en constante crecimiento». Desde su amplia experiencia en asuntos consulares Javier Irazoqui, baja a la arena del día a día de los expatriados: «La red consular hace un trabajo es bueno, profesional y yo diría que hasta heroico. Estamos en fase de posicionamiento», afirma.