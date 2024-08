"Asturias está desconectada de lo que pasa en Madrid"

Nacido en Alemania "por accidente", José Luis Huerta es un allerano que ha dedicado las tres últimas décadas y media a navegar por las procelosas aguas de la gran empresa desde despachos de Madrid. Ahora, este jurista de 62 años asume la dirección de la recién creada Oficina de Economía y Comercio del Principado en la capital, que abrirá en 2025 con el propósito de captar inversiones para la región. Concede su primera entrevista a LA NUEVA ESPAÑA.

-El nombramiento se puede interpretar como un regreso a sus orígenes.

-En una parte, sí. Porque me siento orgullosamente asturiano. La razón de mi nacimiento en Alemania tiene que ver con el hecho de que mis padres estaban entonces allí. Pero a los 17 meses regresé a Moreda y ahí residí. Luego cursé el Bachillerato como interno en el colegio del Pilar de Pola de Lena. Y, después, hice la carrera en Oviedo. A todos los efectos, soy asturiano. La familia de mi padre es de Aller y la de mi madre, de Grado.

-¿Es de los que estudió Derecho por tradición familiar?

-No, en absoluto. Uno de mis abuelos era minero y el otro, el de Grado, era ganadero con una pequeña explotación. Mi padre tenía una empresa de saneamiento y fontanería, que luego dirigió mi hermano. Nadie en mi familia tenía relación con el Derecho.

-¿Vocación pura y dura?

-Sí. Siempre me interesó. Tuve claro que quería estudiar Derecho desde los 16 años. A mi abuelo no le gustaba mucho la idea porque decía que todos los abogados son unos mentirosos y unos trileros. De hecho, estuvo sin hablarme varios meses cuando se enteró de que había decidido matricularme. Era un tipo con bastante carácter (ríe).

-Nada más acabar la carrera, empieza a trabajar en una oficina de la patronal FADE en Bruselas. ¿Cómo fue aquello?

-Se creó una oficina con una beca del Principado y, efectivamente, trabajé en FADE durante un año. Era 1986, España entraba en la Unión Europea y se trataba de generar información, comunicar a las empresas qué tipo de subvenciones y ventajas tenían... Fue una etapa muy agradable.

-Y de ahí a Madrid, casi para siempre.

-Sí. Fui a estudiar un año a Madrid. Un poco después, ingresé en el Instituto de Empresa, donde hice un máster en Asesoría Jurídica. Después, me fui a Londres, donde me centré en mejorar el inglés. Y donde hice otro máster en Derecho Comercial, en la Queen Mary University of London. De Inglaterra, regresé a España para entrar en un despacho madrileño en el año 90. Ese despacho se integró más tarde en Pricewaterhouse. En 2004, me incorporé a la oficina española de la firma angloamericana Hogan Lovells. Y ahí permanecí el resto de mi carrera profesional.

-¿Cómo y cuándo entra en contacto con el ecosistema empresarial de Madrid?

-En Madrid, siempre he ejercido la abogacía de los negocios. Como clientes, en el despacho teníamos muy pocas personas físicas. Teníamos, básicamente, empresas. Las había multinacionales, nacionales... Eso era lo habitual.

-¿En qué se especializó?

-Me he dedicado preferentemente a la litigación y al arbitraje doméstico e internacional. Esto supone, de alguna manera, tratar temas muy variados, como disputadas derivadas de fusiones y adquisiciones. Temas mercantiles, no tanto... Pero siempre relacionados con empresas. Esa ha sido mi trayectoria.

-Vamos al presente. ¿Cómo se convierte en candidato a dirigir la Oficina de Asturias en Madrid? ¿Y cómo es el proceso?

-No conozco el detalle interno del proceso, como es natural. En su momento, alguien me llama y me dice que existe esa oportunidad. Yo había colaborado ya con la plataforma Compromiso Asturias XXI durante cuatro años como secretario y ya estaba muy vinculado a Asturias porque en Madrid nos dedicábamos a realizar actividades con asturianos en la capital. Recibí ese ofrecimiento. El asunto luego desapareció durante dos años. No conozco la intrahistoria del asunto, pero digamos que el proceso se acelera en el último mes y medio. Y ahora se ha resuelto.

-¿Qué le sedujo del cargo?

-Lo que me atrajo fue la posibilidad de trabajar para Asturias empleando mi bagaje profesional. Creo además que Asturias está bastante desconectada de lo que ocurre en Madrid. Y ahora mismo Madrid es una autonomía que, aparte de que en ella está el Gobierno central, cuenta con muchas dinámicas que hay que seguir. Creo que puedo ser ese conector entre lo que ocurre en Madrid y lo que pasa en Asturias. Por otra parte, soy de los que todavía confío en mi tierra. En Asturias, hay bastante melancolía, bastante escepticismo y bastante pesimismo. Pero no todo el mundo, desde luego, piensa así. Yo diría que los asturianos que estamos en Madrid somos más bien optimistas, en general. En parte tiene que ver con que hemos tenido la valentía de salir de nuestra tierra para iniciar una trayectoria profesional en otra. Y eso quizás nos hace más resilientes, más convencidos de nuestras posibilidades.

-¿De qué tipo es esa "desconexión": política, económica, social...?

-Entre Asturias y Madrid, hay una distancia mental superior a esos 400 y pico kilómetros que marca la geografía. Desde Asturias, Madrid a veces parece que es lo que no es. Madrid es una ciudad muy dinámica y no siempre se conoce desde Asturias lo que pasa en Madrid. Sin duda, hay gente extraordinariamente bien informada. Pero, a mi modo de ver, hay cierta desconexión. No lo atribuyo a empresarios o a políticos, hablo en general.

-¿Ni siquiera el AVE ha acortado esa "distancia"?

-La Variante es una extraordinaria oportunidad para incrementar los flujos con el centro del país. ¿Qué va a traer? Pues eso dependerá de nosotros. Otros verán atractiva esta conexión para llegar a Asturias y para hacer crecer los negocios que ya tienen o para implantarlos. Pero somos nosotros los que tenemos que aprovechar la conexión y creernos que es un magnífico medio para mejorar nuestro tejido empresarial y económico.

-En su elección se valoró que usted tiene "contactos" con empresas del IBEX-35. ¿Eso en qué se traduce?

-Quizás la formulación suena un tanto rimbombante. Después de 35 años en Madrid trabajando con empresas, conozco y sigo manteniendo muchos contactos. Muchos son amigos, otros no tanto. Pero en una ciudad como Madrid, después de tantos años, uno tiene muchos contactos. El tipo de abogacía que he realizado me ha permitido acceder no solo a compañías del IBEX-35 sino de todo tipo y de todos los sectores. Y, por supuesto, a multinacionales. Por ejemplo, de los sectores de la automoción, de las telecomunicaciones, del químico... Espero poder capitalizar todos esos contactos a partir de ahora.

-¿Qué objetivos se ha fijado?

-Los objetivos no los marco yo. Vienen marcados de manera bastante clara en el convenio que se suscribe por las diferentes partes (Principado, FADE, cámaras de comercio y Asturias Compromiso XXI). Tiene que ver con promover fortalezas económicas y empresariales de Asturias, atraer inversiones y ser un punto de información y contacto del ecosistema económico de Asturias en Madrid. La Oficina debe ser enlace con la Administración, órganos e entidades del sector público del Principado en Madrid. Ese es el fin básico, por ahora. Evidentemente, las dinámicas se pueden modificar si se estima que no son las adecuadas.

-¿Con qué medios económicos y humanos va a contar?

-La oficina tiene prevista la incorporación de un responsable de administración para que dé soporte a todas las actividades a desarrollar. Después, cuando se abra físicamente la Oficina, quizás, podamos emplear algún recurso más. Y, por supuesto, tenemos todo el soporte de Sekuens, con David González al frente; todo el soporte de Borja Sánchez (consejero de Ciencia, Empresas, Formación y Empleo); y, por supuesto, del propio presidente (Adrián Barbón), que ha mostrado un apoyo absoluto.

-¿Qué usos tendrá ese espacio cuando acabe la reforma? Se habla de abrir un centro de coworking.

-En este momento, tengo una información limitada sobre la marcha de la rehabilitación. Lo que hay es un espacio enorme, de unos 1.900 metros cuadrados, mucho mayor del necesario para el personal que tendrá. Pero habrá la posibilidad de que tenga lugares comunes de los que disfrutará el Principado. La idea de la Consejería es disponer de un espacio en el que se puedan mantener reuniones no solo de carácter político, con miembros del Gobierno o de la Administración autonómica, sino también de carácter empresarial. Es decir, que los empresarios asturianos puedan disponer de espacios para reuniones, para la promoción de alguna actividad, etcétera. Sé que se trabaja en ello, pero insisto en que este asunto no es directamente de mi negociado.

-¿Cómo funcionará el día a día de la Oficina?

-Habrá reuniones de trabajo con empresas, habrá jornadas para exhibir las bondades de Asturias como destino inversor, haremos desayunos informativos, daremos a conocer iniciativas de Asturias al más alto en nivel en Madrid, haremos presentaciones, eventos con fines comerciales... Todo eso será la parte más gruesa. Todo eso acompañado de estar en contacto con grandes corporaciones trasladando la bondad de la región. Y, cuando surja una oportunidad, rápidamente conectaremos con Sekuens, FADE, las cámaras, la Consejería... para poder trabajar en equipo. Esto no consiste en que la Oficina opere como un ente alejado de la región, sino todo lo contrario.

-¿Hay un buen ambiente político y empresarial en Asturias como soporte de todo eso?

-Trato de ver siempre lo positivo. Hay cosas más positivas que negativas. Tenemos un tejido empresarial muy dinámico, en renovación actualmente. Y tenemos un Gobierno que, en estos momentos, está dando el do de pecho para que Asturias sea destino de inversiones. Lo está intentando. Hay otras comunidades autónomas que compiten con nosotros, pero no sé si tienen una administración tan bien armada como la de Asturias. Siempre hay cosas que mejorar, pero, por ejemplo, iniciativas como la Ley de Proyectos Estratégicos pueden cambiar muchas cosas.

-¿Cómo será su relación con el futuro departamento de captación de inversiones desde Asturias? ¿No hay riesgo de que se pisen la manguera?

-Conozco a Nuria Castaño, que asumirá esa subdirección. Es una persona cualificada para esa actividad. Estoy seguro de que podremos trabajar codo con codo sin ninguna dificultad. Evidentemente, la colaboración debe ser óptima para no malgastar recursos públicos. Estoy seguro de que habrá una colaboración óptima.

-Adrián Barbón le recibió dos horas después de su elección. ¿Qué le dijo?

-Hablamos de la Oficina, de sus objetivos. Él insistió en su decidido apoyo al proyecto. Eso fue el 80 por ciento de la conversación. También hablamos de la conexión con Sekuens, de la subdirección de Nuria Castaño...

-¿Ya sabe qué hará el primer día en la Oficina?

-A principios de septiembre, se celebrará una reunión de la comisión de seguimiento para fijar una agenda de cara al próximo año. Ahí sabremos todos cuáles serán nuestros primeros pasos.

