La diplomacia asturiana pasa revista a un mundo que “cambia de época”: cómo se orienta España en el nuevo “desorden mundial”

El bisturí bien entrenado de los diplomáticos asturianos asistentes al XV encuentro organizado por LA NUEVA ESPAÑA sirve también para diseccionar las convulsiones de un mundo que merece al menos una reflexión sobre lo que está pasando. En este siglo, la globalización y el capitalismo «cambiaron el concepto de la política exterior, que pasó de la preocupación por la seguridad en términos estratégicos a la de una seguridad económica, guiada por el interés de las multinacionales». La acción exterior se convirtió entonces en defensora de una determinada doctrina económica neoliberal», al menos hasta que la pandemia exacerbó los «egoísmos nacionales» y de algún modo deshilachó el tejido de la globalización... A sus casi cien años (según sus propias palabras, aunque sólo tiene 87), Alberto Aza explica el devenir del mundo con las amplias luces que dan miles de kilómetros de misiones y una larga trayectoria en el corazón de la primera institución del Estado.

Al final, no obstante, «las sombras son las mismas». «¿Qué problemas tenemos?», se pregunta el veterano diplomático, exembajador de España en México y Londres, entre otros destinos, exsecretario general de la Casa del Rey y consejero permanente del Consejo de Estado. «Israel, que ya existía; Rusia, que ya era un problema; Rusia, que también... Cambian los papeles» y se reordena el liderazgo de «todo este lío», en el que Estados Unidos entra en una cierta crisis y en el que «la izquierda que parece no encontrar su espacio», señala el embajador, ovetense, aunque nacido en Tetuán. «Este país es mayor en todas sus dimensiones, pero pesa lo que tiene que pesar y conviene no sacar demasiado pecho», recalca.

¿Y España? Se puede empezar por asegurar que una las de las grandes bazas de su política exterior es el idioma. El futuro pasa por no perder la influencia en Iberoamérica y «una herramienta clave de esa promoción exterior es potenciar el español como lengua de diplomacia». Eva Rodríguez, jefa de servicio en la Dirección General de la Promoción del Español en el Mundo, tiene claro que en un mundo dividido y tensionado, la lengua que une a 600 millones de personas «es un tesoro que hay que mimar».

Los primeros espadas de la diplomacia española pueden dar fe de que el planeta está inmerso en un cambio de época, con nuevos poderes emergentes. Alfredo Martínez, embajador de España en Canadá, lo argumenta: «El panorama internacional está muy amenazado por la implosión de Occidente. Asistimos a una depauperización de las clases medias», a la «pérdida del orden cívico y moral que inspiraba la actuación de la ciudadanía y a un alejamiento de valores esenciales para que una democracia funcione». En ese escenario, los «faros largos del diplomático» descubren que tal vez «la excepcionalidad española no sea tal», que «estamos en ese contexto de civilización occidental», pero que «es el momento para ejercer virtudes diferenciales. Nuestro idioma y la riqueza de nuestro sistema educativo deben impulsar todo ese tejido de relaciones», asegura.

A ese nuevo «desorden» mundial une Miguel Fuertes la situación interna española, «con cambios de rumbo bruscos» en el Gobierno y cierta «sensación de desconcierto en la política exterior» de la que aporta como pruebas el conflicto con el presidente argentino, Javier Milei, o los vaivenes respecto al Sahara Occidental y Marruecos.

Para el también embajador jubilado Luis Arias, la lectura es opuesta: «La oposición exagera y está fuera de tono, con reacciones rápidas a acontecimientos extraordinarios como el reconocimiento de la soberanía de Marruecos sobre el Sahara. No es para tanto, lo que hizo España, es lo que hicieron Francia, Alemania y Estados Unidos».

José María Fernández López de Turiso, actual subdirector general para el Magreb, concede que «se han subvertido los ejes sobre los que se articulaba la política exterior de occidente» y estima que España lleva a cabo un proceso de adaptación eficaz en el que «prestamos más atención a África. La UE ya no es el gran referente. Exportamos más a Marruecos que a China. España tiene más peso, ya no habla la cuarta o la quinta en los foros», asegura el diplomático ovetense, próximo a asumir una nueva embajada. Yago Pico de Coaña hace de portavoz de una tesis que se expande por la mesa y destaca la vital importancia del consenso en política exterior, donde por otro lado «nuestros intereses siguen siendo los mismos. Estamos en una deriva en la que debemos elegir entre el orden y la libertad, y me quedo con el orden».

Jorge Hevia enfoca el objetivo hacia lo que estima «una ofensiva brutal contra occidente». «El sur global, China y Rusia culpan a occidente de todos los males. Debemos ser conscientes de ello y defender lo que somos y lo que hemos sido. La UE es nuestro modelo y tenemos que defenderlo. El concepto de sociedad abierta,la libertad, la igualdad... Son principios universales y todo el mundo debe respetarlos. No podemos dejar que el mundo sea una lucha entre familias mafiosas», remarca el embajador en Arabia Saudí.

En los últimos años, en su destino recién abandonado como cónsul general en Los Ángeles, Juan Carlos Sánchez ha constatado «que el legado español pinta poco o nada en la Costa Oeste, aunque parece que la tendencia cambia en otras zonas del país» y, sobre todo, al sur del continente: «En Latinoamérica cunde la imagen de España como país solidario con una cooperación al desarrollo, que cumple 40 años en constante crecimiento». Desde su amplia experiencia en asuntos consulares Javier Irazoqui, ahora vocal asesor en la Subdirección General de Protección y Asistencia Consular del Ministerio, baja a la arena del día a día de los expatriados: «La red consular hace un trabajo es bueno, profesional y yo diría que hasta heroico. Estamos en fase de posicionamiento», afirma.