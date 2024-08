El legado centenario y visionario de los emigrantes boaleses: hacer escuelas para ganar el futuro

A principios del siglo XX, los asturianos llevaban varias décadas emigrando de forma masiva hacia Cuba. Su presencia se dejaba notar especialmente en La Habana, donde habían creado varias asociaciones de carácter regional como la Sociedad de Beneficencia Asturiana o el Centro Asturiano, a las que se empezaban a sumar pequeñas agrupaciones, las definidas por el profesor Vicente Peña como sociedades microterritoriales, en las que se unían los emigrantes procedentes de un mismo concejo, parroquia o localidad. La primera de las establecidas en la isla caribeña sería el Círculo Gradense, fundada en 1903 con una finalidad fundamentalmente recreativa y festiva. A esta le seguirían otras, como el club Piloñés (1908) o el Club Luarqués de La Habana (1909), siendo las llamadas jiras dominicales su actividad más habitual, hasta que, en noviembre de 1911, 29 boaleses se unieron con el objetivo de mejorar la educación en su concejo, constituyendo lo que se conoce como una sociedad de instrucción, modelo asociativo que se generalizaría entre los emigrantes asturianos y que posibilitaría la construcción de decenas de escuelas en la región.

Los boaleses comenzaron reuniéndose en el café El Nacional, situado en la esquina de las calles Belascoaín y San Rafael de La Habana, donde conversaron sobre la necesidad de asociarse, pero no con el fin de celebrar fiestas, sino que decidieron que su propósito sería, en palabras del periodista boalés Celestino Álvarez, "llevar a Boal educación y progreso" y que la mejor forma de hacerlo era construyendo edificios escolares. El 22 de noviembre de 1911 este proyecto se materializaba con la constitución de la Sociedad de Instrucción de los Naturales del Concejo de Boal en La Habana. Ese día también redactaron una proclama con la que pretendían animar a todos los boaleses residentes en Cuba a integrarse en la recién nacida asociación, y que puede considerarse como su manifiesto fundacional.

En ese documento se recogen los principios y motivaciones que regirían la actuación de la agrupación boalesa durante los cincuenta años siguientes. En el texto los autores exponen con gran claridad y lucidez el valor de la educación, la importancia que tiene para alcanzar el éxito en la vida. Reconocen las dificultades que han tenido en América para prosperar laboralmente, debido a su escasa formación resultado de un sistema educativo deficiente, lo que los llevó a competir en desventaja con los emigrantes de otras nacionalidades europeas. En este sentido, era muy habitual que los jóvenes asturianos durante sus primeros años en Cuba, una vez terminadas sus largas jornadas laborales, asistiesen a clase para compensar esas carencias formativas, por ejemplo, en las aulas del llamado Plantel Jovellanos del Centro Asturiano de La Habana. La sociedad boalesa se marca como objetivo evitar esas dificultades a las siguientes generaciones de emigrantes y es por eso por lo que deciden edificar una escuela en cada uno de los distritos escolares del concejo, porque como bien dicen en esa proclama: "entre los bienes que se puede legar a la juventud, ninguno tan beneficioso como la instrucción…"

Los boaleses cumplieron su palabra, llegando a financiar la construcción de 21 escuelas en el concejo, 18 de ellas de forma íntegra y tres en colaboración con el Estado. Algo que no tiene comparación en Asturias, y que en España solo es igualado por la asociación gallega Vivero y su comarca.

Si bien, fueron 21 los locales escolares financiados desde América, por encima de todos, destacan las Escuelas Graduadas de Boal, orgullo de sus habitantes, y que causa un gran impacto a todos los que visitan por primera vez la villa boalesa, cuando después de recorrer los 24 kilómetros de la sinuosa carretera que unen la localidad con Navia, y tras superar una de las ultimas curvas del trayecto, surge, a veces entre la niebla, este edificio sólidamente asentado en las laderas de la sierra de Penouta. De una belleza sobria y serena, que, como bien señaló Ángel Mato, recuerda a un palacio renacentista, es sin duda uno de los mejores ejemplos de la arquitectura escolar asturiana. En estas escuelas se educaron generaciones de niños boaleses y, hoy en día, a pesar de que cada vez son menos los alumnos que asisten a unas aulas ya casi centenarias, siguen cumpliendo la función con las que fueron concebidas.

Y, en Boal, es necesario reconocerlo y alabarlo, todo lo que hicieron por el concejo sus emigrantes, no se olvida. Una buena muestra de ello lo constituye la reciente celebración del noventa aniversario de la inauguración de las Escuelas Graduadas, y en especial la publicación de un relato sobre la emigración boalesa, obra de tres estudiantes del CPEB Carlos Bousoño, en el que sorprende su destreza narrativa y su serio trabajo de documentación. Pero es solo un ejemplo, porque Boal ha sabido recuperar, difundir y poner en valor su pasado emigrante a través de actuaciones muy diversas, en las que se han involucrado tanto el ayuntamiento como diferentes colectivos vecinales, en realidad se puede decir que todos los habitantes del concejo, y que van desde actividades académicas, como simposios sobre emigración o edición de libros, hasta la puesta en marcha de recursos turísticos, por ejemplo, la apertura de un centro de interpretación. No obstante, de todas estas actividades merece la pena mencionar su feria de indianos, un tipo de evento que se ha hecho muy habitual en nuestra región, pero que, en Boal, sin negar el encanto de otras, tiene un carácter diferente, porque para el concejo son unas jornadas especiales en los que se recuerda a sus americanos, ya que en el occidente de Asturias no son indianos sino americanos. Durante esos días de julio, los boaleses desempolvan sus recuerdos en forma de fotografías, documentos y objetos muy diversos que trajeron sus abuelos de ultramar y los muestran a las personas que visitan la villa, se visten con esos trajes que llevan muchas décadas en sus armarios y pasean por sus calles orgullosos de sus emigrantes, de todo lo que hicieron por ellos, del ejemplo que todavía siguen siendo, y les rinden homenaje. Porque, durante esos días, en Boal "volven os americanos", esos que llevaron la educación y el progreso a su tierra, y hay que festejarlo.