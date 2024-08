La mirada de los embajadores asturianos sobre la imagen de España, el país que se ve mejor desde fuera

La imagen que a España le devuelve el espejo mejora notoriamente cuando se sale a mirar desde fuera. Los ojos de los que se ganan la vida defendiéndola en el exterior se han acostumbrado a una cierta discordancia entre lo que esta nación ve de sí misma y la impresión que causa en el extranjero. Una conclusión parecida a ésta toma forma en el encuentro de diplomáticos asturianos que cada verano organiza LA NUEVA ESPAÑA y que ha redondeado este año quince ediciones de celebración ininterrumpida. El veredicto se parece a lo que Eva Martínez, embajadora de España en Costa Rica, señala respecto a que "tenemos una imagen bronca de nosotros mismos, pero el español es acogedor", o a la impresión de Antonio González-Zavala, que acaba de cerrar una etapa al frente de la legación en Guinea-Bisáu y es embajador para el Sahel, de que "una parte de nuestros males viene de la mala imagen que tenemos los españoles de nosotros mismos".

Al salir, cruzar fronteras y coger distancia, el diplomático gijonés y sus colegas van viendo cómo se deshace una cierta "mala prensa" sobre lo propio que tal vez provenga, reflexiona González-Zavala, de "una idea falsa sobre la excepcionalidad de nuestra historia. Si se revisa el devenir histórico de Europa, se verá que es tan desgraciada como el nuestro o más" y que esa pretendida singularidad española emerge pronto como "uno de los mitos que habría que esforzarse por romper".

Puede que ocurra otro tanto con el peso que este país ha adquirido en una escena internacional que los congregados definen en su versión más prudente como desconcertante. Este mundo de guerras enquistadas que ha descolocado los bloques tradicionales de la vieja política bipolar, que se inquieta por la crisis de liderazgo que sufre Estados Unidos y por el papel que le espera a la Unión Europea, asiste a un verdadero "cambio de época", resalta el ovetense Alfredo Martínez Serrano, embajador en Canadá, en el que "el orden internacional está siendo desafiado" y las normas que se trazaron tras la Segunda Guerra Mundial se enfrentan a una seria amenaza por lo que él define como "la implosión de occidente".

España trata de orientarse en ese laberinto añadiendo al caldo, según algunas voces, ciertos vaivenes y conflictos poco convenientes –Miguel Fuertes, embajador jubilado, menciona Marruecos y el Sahara, o la polémica del Gobierno con el presidente argentino, Javier Milei– y haciendo, al decir de otras, "un esfuerzo de adaptación notable" a las nuevas circunstancias. José María Fernández López de Turiso, subdirector general para el Magreb, entiende que "no estamos tan mal, teniendo en cuenta nuestra capacidad económica, de innovación o comercial", e introduce entre las flaquezas a considerar la añoranza del viejo consenso interno en torno a la política exterior española.

En una tesis que se convierte pronto en una de las ideas fuerza del debate, el embajador jubilado Yago Pico de Coaña retrata ese consenso como "absolutamente fundamental" y Fernández López de Turiso habla en pasado de la etapa en la que las relaciones internacionales tendían a ser territorio casi indiscutido de intersección y acuerdo entre partidos. Tras mencionar Marruecos o Palestina, advierte contra el riesgo de que ciertos elementos de la política exterior se hayan convertido "en materia de política interior" y como tales puedan ser "divisivos o disruptivos".

El resumen de Jorge Hevia, embajador de España en Arabia Saudí, otorga a España la sensación de ser "un país medio" que de algún modo ocupa su sitio en un contexto internacional en el que "no somos Francia ni el Reino Unido, ni estamos por ejemplo en investigación en el lugar que deberíamos, pero lo suplimos con ingenio y simpatía".

Pero el mundo no sólo cambia de época. También contiene el aliento a la espera de las nuevas convulsiones que sobre ese escenario incierto puedan ejercer las elecciones de Estados Unidos del próximo noviembre. Ese es ahora "el tema primordial", valora Eva Martínez, y mientras llega "estamos en una especie de paréntesis". Juan Carlos Sánchez acaba de cesar en un cargo que le da visión panorámica, el de cónsul general de España en Los Ángeles, e identifica el "quid" del debate pendiente en el asunto espinoso de la inmigración. La crisis demográfica de occidente pide paso en la agenda de la campaña y plantea como ineludible la aceptación de aportes de población externos, pero la pregunta clave, afirma, es "cuánta inmigración estamos dispuestos a asumir si eso supone cambiar las bases sobre las que se sustentan determinadas sociedades…"

No le extraña que sea éste el asunto que en la carrera preelectoral estadounidense "propulsa a un sujeto como Donald Trump, que no olvidemos que está dispuesto a sentarse con Putin y el presidente chino para hacer, como en Yalta, un reparto del mundo a la vieja usanza en el que Europa no aparezca. Ese es el problema que tenemos en la UE y lo que nos obliga a pensar que lo que hemos hecho hasta ahora, siendo muy importante, no es suficiente". Lo que no cambia es esa Europa unida como marco de la acción exterior española en el mundo, conforme a una tesis en la que Eva Martínez recapitula y contempla el proceso de integración europeo como "más milagroso que nunca" en un planeta en el que abundan los fracasos en los intentos de agrupación regional.

Hablando del peso internacional de España, y de su imagen externa, nadie deja pasar la ayuda que en esa tarea presta el vigor de la cooperación al desarrollo. José Laviña, recién cerrada su etapa como embajador en Guatemala, abre el alegato con una precisión relativa a los medios limitados con los que cuenta el servicio exterior, sus 7.000 profesionales y la impresión de que "nunca tantos debieron tanto a tan pocos". "Cuando se dice que España no tiene relevancia en el mundo, hay que tener en cuenta el peso que España da a España", señala. Dicho eso, hay consenso en que este país tiene un instrumento crucial de su acción exterior en la ayuda al desarrollo, que en poco tiempo "se ha duplicado" y deja ahí fuera el poso de "un país solidario", bien apreciado por su capacidad de apoyo a la necesidad en el planeta. Eso sí, y tal vez eso sobre todo, "sigue funcionando", sentencia Eva Martínez.