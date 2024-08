"Nos gustaría un acuerdo para realizar intercambios con la Universidad de Oviedo"

Laura Stevenson es vicerrectora y secretaria del consejo de administración del Flagler College, la universidad privada de San Agustín de La Florida. Estos días es miembro de la delegación estadounidense que visita Avilés en el marco del centenario del hermanamiento de ambas ciudades, y ha aprovechado el viaje para visitar la Universidad de Oviedo y entrevistarse con Cristina Valdés, decana de la Facultad de Filosofía y Letras y delegada del Rector para el Real Colegio Complutense en Harvard University y para América del Norte. El objetivo, llegar a un acuerdo de intercambio, a modo de Erasmus, de alumnado y profesorado entre ambas instituciones.

–¿Cómo surgió la idea del intercambio entre ambas universidades?

–Ya el año pasado, tras la visita en las fiestas del Bollo, comentamos la oportunidad de establecer relaciones más allá de los intercambios de jóvenes que ya se desarrolla entre ambas ciudades. Avilés y San Agustín de La Florida desarrollan un modelo de hermandad que funciona, que es estable, y nos pareció interesante explorar esa posibilidad.

–¿Sería un proyecto pionero?

–Nosotros ya tenemos un intercambio con una universidad de Alemania, tanto de alumnado como de profesorado. Consiste en estancias de tres meses y está dando muy buenos resultados. Creemos que estos intercambios generan muchas oportunidades.

–¿Cómo es el Flagler College?

–Es una universidad privada en la que cursan estudios 2.300 estudiantes. Se fundó en 1968 y ofrece 37 carreras de grado y dos programas de maestría. También tiene un campus en Tallahassee. Está muy lejos de tener el volumen de la Universidad de Oviedo, pero hay que tener en cuenta que son muy diferentes. Una es privada y la otra es pública.

–Usted ha visitado la Universidad de Oviedo. ¿Cuál es su impresión?

–Estuve en su edificio histórico, y es realmente hermoso. Y su biblioteca es maravillosa. Lamento que al estar en época de vacaciones no tuve oportunidad de ver su funcionamiento y la vida universitaria. Pero me reuní con Cristina Valdés, que me enseñó los campus de Oviedo y también de Gijón.

–¿Y qué le llamó la atención?

–Me sorprendió mucho la dispersión de las facultades en los campus y además en las dos ciudades. En el Flagler College es todo más concentrado. Y ustedes tienen muchísimos más grados que nosotros.

–Teniendo en cuenta las diferencias entre ambas instituciones, ¿cree que es factible el acuerdo en un tiempo más o menos razonable?

–Hemos planteado la posibilidad de que en septiembre, cuando se realice el viaje institucional a San Agustín para conmemorar allí el centenario del hermanamiento, podamos suscribir un acta o documento de entendimiento, detallando que las dos universidades estamos interesadas en desarrollar estos intercambios. Estamos seguros de que aquí el proceso tendrá una mayor complejidad por ser una institución de carácter público, y eso hace los trámites más complicados.

–¿Y qué estudios serían factibles para esos intercambios?

–Historia, Turismo, Español, Ciencia Marina... Fuimos a visitar en el Puerto el Espacio Portus y vimos el Cañón de Avilés. Creo que puede haber oportunidades muy interesantes también en esa materia.

–¿Y qué posibilidades habría para el profesorado?

–Estamos muy orgullosos de nuestro programa de investigación con el profesorado, que no todas las universidades estadounidenses lo tienen. Alumnos y profesores colaboran en investigaciones y es un éxito. Lo comenzamos hace años con Alemania y es un éxito. Creo que se podría ofrecer también aquí. Lo que hemos puesto sobre la mesa hasta ahora es una tormenta de ideas, que debemos ir concretando buscando la manera de formalizarlo y ver por dónde empezar. Nos ilusiona el proyecto.