Emigrantes extraordinarios: Alonso Carrió de La Vandera, un lazarillo caminante entre Perú y Argentina

Este artículo forma parte de la serie "Más allá del mar" escrita en LA NUEVA ESPAÑA por el escritor llanisco José Ignacio Gracia Noriega (1945-2016) y donde, gracias a sus profundos conocimientos de la historia de Asturias, trazaba los perfiles de los grandes personajes que dio la emigración asturiana a América

El apellido asturiano Lavandera, La Vandera o La Bandera figura en la «crónica negra» de la conquista americana y de las grandes exploraciones amazónicas, en la delirante y vertiginosa aventura de Lope de Aguirre en pos de su infierno. Juan Alonso de la Bandera era alto y apuesto y traidor y fue quien mató al gobernador de la expedición, Pedro de Ursua, atravesándole de parte a parte con su espada, que empujó con ambas manos. Francisco Vázquez, autor de «Jornada de Omagua y Dorado», que es la mejor crónica de la desastrosa aventura de Lope de Aguirre, señala que este La Bandera fue «uno de los que fueron a matar al gobernador, y aún el más principal».

Todos los que se ocuparon de estas historias le pintan más altanero que malvado; Otero Silva le califica de jactancioso. Según este autor, «gozaba de suerte tan venturosa en el envite como en el amor», y en el momento en que le mataron jugaba una partida de naipes, en la que llevaba un cinco, un siete o flux, una sota y un caballo, todos de bastos, y cuando se disponía a echar carta le destrozaron el hombro derecho de un arcabuzazo y seguidamente Lorenzo Zanduendo le remató clavándole la espada en el corazón, y «aquel que fuera en vida un guerrero apuesto y valentón doblóse cual muñeco de retablo, de su cuerpo derrumbado manaba sangre por no sé cuántos agujeros». El asturiano, más que dar la imagen del conquistador a la manera de un Pizarro o un Hernán Cortés, daba la del soldado fanfarrón y presumido. Lo imaginamos pendenciero y haciendo alarde de estatura, con la espada levantando la capa por detrás y retorciéndose los bigotes con la otra mano.

Alonso Carrió de La Vandera, de quien no consta que fuera pariente, también anduvo por las Américas, aunque en otro plan. El autor de «Lazarillo de ciegos caminantes» fue un indiano infortunado. De estos indianos sabemos poco, porque se conocen mejor las historias de los triunfadores, que eran los menos, que de los fracasados, pero Carrió de La Vandera tuvo la fortuna de estar vinculado a un libro notable y misceláneo, que figura entre las obras curiosas escritas en América durante la colonia, y del que al fin se ha decidido que es su autor, después de haberse descartado otro candidato a su autoría, el indio inca Calixto Bustamante Carlos, apodado Concolorcorvo, nombre que suele figurar en la portada del «Lazarillo de ciegos caminantes ». Durante mucho tiempo se pensó que Concolorcorvo era un personaje de ficción, mas parece ser que el indio Calixto Bustamante Carlos existió verdaderamente y acompañó a Carrió de La Vandera en los viajes relatados en «El lazarillo».

Alonso Carrió de La Vandera nació en Gijón entre 1714 y 1716, por lo que Lorente Medina, editor de «Lazarillo de ciegos caminantes», se inclina con ecuanimidad por la fecha de 1715, hijo de Justo Carrió y de Teresa Carreño de Argüelles. Su segundo apellido era La Vandera, que atribuye a ser descendiente de los abanderados de los reyes de Asturias. De manera que Carrió se las daba de hidalgo, aunque sin dineros, claro es. De veinte años, hacia 1735-1736, embarca hacia las Indias estableciéndose en México, donde se dedica al comercio durante diez años. A pesar de tan dilatada dedicación comercial, no consta en qué consistía tal comercio ni en qué lugares de México lo realizó.

Suponemos que no le fueron bien las cosas, porque en 1746 pasa al Perú, que era otro virreinato, con otras condiciones de vida, por lo que sin duda da por perdidos sus diez años mexicanos e inicia unas actividades, protegido por Félix B. de Carrera, para quien realiza como comerciante diversos recorridos por América del Sur, en los que, entre 1749 y 1749, llega a Santiago de Chile y, pasando al otro lado de la cordillera, a Buenos Aires. De esta ciudad anota que «está situada al oeste del gran río de la Plata, y me parece se puede contar por la cuarta del gran gobierno del Perú, dando el primer lugar a Lima, el segundo a Cuzco, el tercero a Santiago de Chile y ésta el cuarto. Las dos primeras exceden en adornos de iglesias y edificios a las otras dos. La de mi asunto se adelantó muchísimo en extensión y edificios desde el año de 1749 que estuve en ella. Entonces no sabían el nombre de quintas ni conocían más fruta que los duraznos». Quién lo dijera de los bonaerenses y argentinos en general, que en épocas más recientes son tan «finolis» y enteradillos que a la primera de cambio se consideran ingleses y de Bruselas, y como el islámico observante va a La Meca, no hay argentino que al menos varias veces en su vida no peregrine a París. Claro que la mayoría de los habitantes de Buenos Aires cuando estuvo allá Carrió de La Vandera eran españoles o descendientes de españoles y, por lo tanto, aldeanos.

Los trabajos comerciales de Carrió debieron ser los equivalentes a los de un viajante de comercio, una especie comercial asimismo a extinguir en esta época de modernidad tan acusada. En cualquier caso, Carrió, a juzgar por su libro, miraba más hacia el pasado que hacia el futuro: el propio título alude a una obra literaria dos siglos anterior, el «Lazarillo de Tormes», que él tomaba como modelo de libros de recorridos más que de viajes, y que serviría de punto de partida a la novela picaresca, literatura móvil y de itinerarios donde la haya. En cuanto a su actividad comercial propiamente dicha, no debió resultar demasiado fructífera, ya que a diferencia de un Alonso de Bello, no sólo no se hizo rico, sino que abandonó el ejercicio del comercio, habitual de los «indianos» de su época y posteriores, por el trabajo en la Administración.

A su regreso a Lima en 1750 contrae matrimonio con la criolla Paulina Matute Melgarejo, perteneciente a una distinguida familia limeña, lo que supone su ascenso en la escala social. Gracias a ello fue corregidor de Chilques y Mesques, en la vecindad de Cuzco, desde 1752 a 1757, precisamente por renuncia de Pedro de Vargas, precisamente pariente de su mujer. Más tarde ejerció de alcalde mayor de Minas y subdelegado de Bienes de Difuntos en la misma región. Durante la guerra contra Inglaterra de 1762 a 1763, sirvió en el Regimiento de Caballería de nobles, formado por el virrey Amat, para defender las costas peruanas de posibles incursiones de barcos ingleses, y en 1767 se ofreció voluntario para conducir a España en el barco de guerra «El Peruano» a los jesuitas expulsados del virreinato del Perú, desembarcando en Cádiz a comienzos de 1768, año en que Carlos III decide incorprar el correo a la Corona como servicio oficial, por disposición del ministro Grimaldi, nombrándose administrador de Correos del virreinato del Perú a José Antonio Pando, que habría de convertirse en enemigo mortal de Carrió.

Hasta el 12 de enero de 1771 no consigue Carrió ser nombrado segundo comisionado para el arreglo de correos y ajuste de postas entre Montevideo, Buenos Aires y Lima. Regresa, pues, a América, con este cargo subalterno y con la promesa de ser nombrado interventor de la administración de Lima, cuando fuera creada. La enemistad manifiesta con Pando empaña esta actividad burocrática, para la que serían muy aprovechables sus anteriores experiencias comerciales por las rutas de América del Sur y de las que queda constancia en su libro. Mas su enemistad con Pando, resuelta en un pleito continuo, desbarata las posibilidades que podía haber aportado su experiencia y conocimiento del terreno, llegando a los tribunales, a la cárcel y al embargo de sus bienes y, finalmente, a la jubilación anticipada. Continúa viviendo en Lima, donde muere su mujer en 1781. Su libro se publica en Lima en 1775, aunque figurando como autor el mencionado Calixto Bustamante Carlos, por otro nombre Concolorcorvo, y más sorprendente aún es que haya hecho que figurara como publicado en Gijón en 1773. De este modo, seguramente, rendía homenaje a su villa natal. Hoy se le recuerda por este libro, cofre de itinerarios y curiosas noticias. Como tantos otros infortunados, Carrió murió sin regresar a la patria, el 17 de enero de 1783, en Lima.