El biólogo que soñaba con los lobos de Asturias y acabó criando en Asia unos cocodrilos en extinción

El vallisoletano Pablo Sinovas desarrolló desde bien pequeño un enorme interés por los animales y cuando le llegó la hora de elegir estudios universitarios no dudó en escoger la formación de Biología en la Universidad de Oviedo. «Siempre he tenido bastante fascinación por los carnívoros, con lo cual Asturias me ofrecía una naturaleza abrumante con grandes animales de estas características, como el lobo o el oso», explica.

Sin embargo, la carrera de Sinovas hace algún tiempo que no está en España ya que desde hace casi seis años se encuentra inmerso en proyectos de naturalismo en Camboya con la asociación Fauna y Flora. En este país del sudeste asiático Sinovas ha trabajado en la conservación de diferentes animales, tales como elefantes, gibones o cocodrilos. Y es precisamente estos reptiles los que centran su gran interés actualmente, concretamente una subespecie conocida como cocodrilos siameses (cocodrilos de Siam) que a principios de siglo se creía extinta en el medio silvestre.

Un proyecto en el que participa Sinovas ha logrado el éxito y ha captado el interés mundial por lograr este año la eclosión de 60 huevos de cocodrilo siamés en el Parque Nacional Cardamomo de Camboya, el mayor nacimiento conocido de esta especie en estado salvaje durante el último siglo.

«El proyecto lo que intenta, por un lado, es proteger las áreas importantes donde todavía queda la especie, algo en lo que tienen mucho que ver las comunidades indígenas, que la considera sagrada; de ahí que busquemos la colaboración con ellas», cuenta el biólogo español.

Huevos de cocodrilo siamés / (Fauna & Flora)

Sinovas explica que este año ha sido el mejor en cuanto a reproducción de la especie, lo que, evidentemente, es clave para ese logro de conservación. «Al quedar pocas especies, la reproducción era muy difícil porque los cocodrilos en fase reproductiva no llegaban a encontrarse. Pero este año hemos hallado cinco nidos y finalmente son 60 los huevos fertilizados que eclosionaron». A pesar del gran logro, advierte de que queda muchísimo tiempo y trabajo por delante hasta que se pueda garantizar que la especie sale de sus niveles de debilidad.

«El cocodrilo siamés llega a la madurez sexual a los 8 o 10 años. Lógicamente, no se puede esperar que en cinco años la especie se vaya a recuperar, necesitas que pasen algunas generaciones para que esa reproducción aumente de manera exponencial. Todavía estamos al comienzo de ese punto en el que se está empezando a reproducir de manera más natural», aclara el especialista.

Pablo con un guarda local en una expedición en busca de cocodrilos en una zona previamente no estudiada / (Pablo Sinovas)

Una de las labores en las que se centra la organización en la que Sinovas trabaja es la introducción en la selva de ejemplares de estos cocodrilos que han sido criados en cautividad. Sin embargo, el biólogo vallisoletano explica que ha incorporado la novedad de, además, hacerles luego un seguimiento a estos animales reintroducidos en la naturaleza, utilizando diferentes métodos. «He introducido aquí algunas nuevas tecnologías, como la inserción de transmisores de ultrasonidos de forma subcutánea en los cocodrilos, que junto con unos receptores colocados en la selva nos ayudan a poder estudiar sus movimientos. También hemos llevado a cabo un estudio de ADN ambiental, que consiste en tomar muestras de agua y mediante análisis en laboratorios extraer el ADN que hay flotando, lo que permite saber qué especies hay en esa zona. Los resultados son bastante alentadores», sostiene.

Pero el trabajo de Sinovas en los últimos años no se resume solo a estos reptiles, sino que ha estudiado otras especies. Entre los trabajos más destacados está el descubrimiento de la presencia en Camboya del muntíaco (una especie de ciervo propia del sudeste asiático), algo que hasta entonces no se conocía. Se pensaba que solamente existía ejemplares en Vietnam y en Laos, y que estaba prácticamente extinto.

Con cocodrilo antes de liberarlo en río selvático / Fauna & Flora - Jeremy Holden

«En uno de los proyectos de exploración de un área protegida muy remota al nordeste de Camboya, mediante fototrampeo, identificamos la presencia de este animal en el país. En pleno siglo XXI, detectar que una especie de ciervo ni siquiera se conocía que existiera en un país, es muy significativo», explica el zoólogo.

«Trabajar en Camboya es, a veces, un poco complicado. Es un país pobre, pero que se está desarrollando muy rápido, y la necesidad de generar riqueza choca muchas veces con la protección de zonas naturales», explica Sinovas sobre cómo es desarrollar su profesión en este país. Cuenta que la clave, para él, está en exponer el valor que tienen esas zonas que han sido muy poco estudiadas anteriormente. «Intentamos concienciar al Gobierno y también al público de que sí que merece la pena conservarlas. No son simplemente zonas sin valor económico, sino que tienen un valor también de servicios ecosistémicos, culturales y nacionales. Son tesoros que no existen en otros lugares».

La trayectoria del vallisoletano en el mundo de la zoología es larga ya que antes de su paso por el sudeste asiático trabajó durante mucho tiempo para el Centro Mundial de Vigilancia de la Conservación (UNEP-WCMC), rama del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Ahí centró su trabajo en temas de comercio de especies amenazadas y su gestión para evitar la sobreexplotación.

Un muntíaco. / .

«Trabajé bastante con países en Latinoamérica y África. Fue muy interesante, y aunque la sede estaba en Inglaterra, pude viajar bastante. Hablaba con los ministerios de medio ambiente de estos países o sus órganos equivalentes para intentar ayudarles o capacitarlos en la gestión de especies y también en la regulación del comercio de éstas», resume Sinovas del proyecto en el que se involucró.

Y de Asturias no se olvida. Dice Pablo Sinovas que es una región con un gran potencial para proyectos naturalistas. «Tiene un poco de todo, desde montañas hasta zonas costeras. Es uno de los pocos lugares, no solo de España, sino de Europa, donde coexisten, por ejemplo, lobos y osos en las mismas zonas. Es una de las partes más “salvajes” de Europa Occidental», sostiene el biólogo.