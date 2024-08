El gijonés que saca de fiesta por Nueva York a 4.000 personas cada semana: 'Con nosotros han venido futbolistas, actores o Conor McGregor'

Su empresa de eventos, 1990 Group, saca de fiesta por la noche de Nueva York a 4.000 personas a la semana. El gijonés Ricardo García se ha convertido, con sólo 33 años de edad, en uno de los grandes empresarios del ocio nocturno neoyorkino. Si firma es líder en el mercado de fiestas para los europeos y latinos que viven o pasan por la Gran Manzana y quieren adentrarse en la noche de la ciudad que nunca duerme. La empresa de Ricardo García tuvo el año pasado 150 empleados y organiza alguna de las fiestas más conocidas de la ciudad, además de gestionar las estancias y la diversión para clientes particulares, entre los que hay una larga lista de conocidos deportistas, músicos o actores. Pese a la imagen que cabría suponer para uno de los reyes de la noche americana, Ricardo García tiene como foto del WhatsApp una foto en la que aparece abrazando a sus abuelos, uno de ellos fallecido recientemente. Es un tipo muy familiar, hijo único, y no olvida el «increíble esfuerzo que económico» que tuvieron que hacer sus padres para que él pudiera irse a estudiar a Estados Unidos, donde está cumpliendo sus sueños. «Estoy súper unido a ellos, somos un equipo. Lo que conseguí fue gracias a mi familia, que me dio la oportunidad», dice este empresario gijonés que ha contado con la ayuda de su amigo de infancia Jesús Álvarez para desarrollar su empresa en Nueva York. Ahora, el 1990 Group está a punto de abrir su primer «supper room’» en Nueva York, un restaurante-discoteca. Será en la esquina de la calle 21 con la Quinta Avenida. Se llamará Amber Room, una inversión que ronda los 4 millones de dólares, con capacidad para unas 400 personas. Así se cuenta Ricardo:

«Tengo 33 años, cumplo 34 ahora en octubre. Mi padre, que se llama como yo, es profesor y da clases de kárate en el Santolaya y en el gimnasio Shotokan. Mi madre, Ana García, tiene una agencia inmobiliaria que se llama Alonso y Asociados, está en la calle San Bernardo».

«Marché a estudiar la carrera a Estados Unidos con 18 años. Tenía un primo lejano que había ido un año antes y le escuché maravillas. Por entonces yo jugaba algo al tenis y fui allí con unos programas para gente que hace deporte. Primero fui a Arizona, estuve año y medio, y luego me fui acabar la carrera a Brooklyn, Nueva York, en una universidad que se llama San Francis College. Tengo un doble ‘major’ en económicas y sports management. Llevo en Nueva York desde que tengo 20 años. A los 21 empecé a trabajar en las discotecas, hará trece años en octubre».

«Lo que nosotros hacemos actualmente es alquilar salas y hacer fiestas semanales. Organizamos seis fiestas a la semana. Llevamos todo el ámbito del reguetón y de la gente latina y europea de Manhattan. Nuestra empresa, 1990 Group, es la líder en la ciudad de Nueva York en todo lo que es ambiente de fiestas para la gente europea y latina; para todas las personas que van a la ciudad, tanto de Erasmus, como a trabajar, como de vacaciones. Somos más de 100 personas trabajando y el año pasado llegamos 150. En las fiestas, nosotros ponemos desde la música, los discjockeys hasta el personal que está en la puerta. Ponemos las relaciones, creamos un concepto. Tenemos una fiesta que se llama ‘Fuego’, que es probablemente la fiesta latina más famosa de las que hay. Asisten unas 800 personas todos los jueves. El sábados tenemos otra fiesta que se llama ‘Suave’».

Ricardo García, a la derecha, con Jesús Álvarez en la Embajada de España en Esgtados Unidos / .

«Tenemos fiestas también del ámbito de hiphop, de pop... Tenemos un ambiente muy cool. Con nosotros ha salido la Selección Española de fútbol, el Real Madrid, el Barcelona y todos los actores que te puedas imaginar. Hace un mes estuvo con nosotros, por ejemplo, Conor McGregor (luchador de MMA, artes marciales mixtas). Cualquier artista que se te venga a la mente: ha venido Anita, J Balvin, hemos hecho el concierto de Peso Pluma, el de Farruko, el de Lunay…»

«Ahora estamos reformando por completo un local en la calle 21 esquina con la Quinta Avenida. Se llamará ‘Amber Room’. Va a ser un local para cenar y de discoteca, tendrá dos plantas y sala privada también. Va a estar muy chulo, la verdad. Queremos que la gente pueda pasarlo bien. Al mismo tiempo que cenan queremos hacer shows: de cabaret y otras temáticas. Así, después de cenar que la gente pueda tomar copas y lo pase bien en un buen ambiente y disfrute. Será un concepto parecido a ‘Lío Ibiza’, donde al mismo tiempo que cenas tienes una experiencia viendo actuar a artistas del Circo del Sol, por ejemplo».

«Nosotros trabajamos en hospitalidad. Esto quiere decir que la gente lo disfrute, queremos dar al cliente una buena experiencia, que lo pase bien. Nos llaman para que les busquemos una buena recomendación en un hotel, para que les venga algún chofer a recoger, por si necesitan algún tipo de seguridad, dónde cenar, dónde comer... Estamos para ayudar en todo lo que podamos».

«Nosotros, sobre todo, somos gente sana. Yo no bebo alcohol, no me he drogado en mi vida, no he fumado nada, me encanta el deporte. Nosotros tenemos un ambiente súper sano; a nuestras fiestas viene mucha gente universitaria, en nuestras fiestas no hay peleas».