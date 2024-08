"Los jóvenes asturianos que se fueron están muy predispuestos a volver, pero necesitan una buena oferta: Asturias debe aprovechar eso"

María Miyar Busto, gijonesa de 42 años, es profesora titular de Sociología en la UNED y directora de estudios sociales en el centro de estudios económicos Funcas. Desde 2005 vive en Madrid. Es, por tanto, parte de la Asturias exterior. Estudió Economía en la Universidad de Oviedo, hizo el Erasmus en Francia y, gracias a unas becas de Cajastur y la Universidad de Oviedo, hizo prácticas en el Banco Interamericano de Desarrollo. Está especializada en flujos migratorios, en la calidad de las fuentes estadísticas para medir esos flujos. También hace análisis sobre la integración de los inmigrantes en el mercado de trabajo. «No he estudiado específicamente el caso asturiano en cuanto a la emigración, pero, obviamente, lo conozco. Me fijo más en las cosas que pasan en Asturias y, además, en mi trabajo de Funcas como investigadora, siempre intentamos hacer una panorámica por comunidades autónomas, siempre que lo permitan los datos».

–¿Y qué caracteriza a Asturias?

–Asturias sobresale, sobre todo, en los temas que tengan que ver con familia, con la baja fecundidad. En el último boletín trimestral que sacamos, «Focus on Spanish Society», Asturias salía como la comunidad autónoma española con menor porcentaje de niños menores de 5 años, en la línea de que es la comunidad autónoma con la fecundidad más baja. Y esto, ¿por qué lo digo? Porque lo relaciono estrechamente también con lo que sucede en Asturias en cuanto a la emigración. Tiene que ver con la falta de expectativas para consolidar un proyecto profesional y, vinculado a eso, un proyecto familiar.

–¿La emigración juvenil se produce solo porque, económicamente, no hay salida? ¿Qué factores influyen?

–Cuando uno es joven y empieza a tomar decisiones, una de las decisiones es tener experiencias vitales. Salir fuera, a otros lugares fuera de España o al extranjero, alimenta esas experiencias vitales. Ni en el caso de los emigrantes asturianos ni en el de los inmigrantes que vienen a España los proyectos son netamente laborales o netamente económicos. Siempre son multifacéticos en el sentido de que uno mete en su valoración de la decisión de emigrar muchos factores: personales, sociales, laborales... Pero las decisiones se toman de forma conjunta, considerando muchas dimensiones de tu vida.

–Sí ha analizado el fenómeno de la migración española en su conjunto. ¿Cuál ha sido su evolución y quiénes se marchan?

–Lo que más he analizado es la migración de los titulados universitarios. La cifra de los que habían vivido en algún momento en el extranjero a los 5 años de titularse es del 22%, según un estudio reciente que hicimos. De esos que han pasado un tiempo en el extranjero después de haber terminado sus estudios, muchos han vuelto. O sea, para muchos, esa experiencia de migrantes es un proyecto temporal. Muchos han vuelto al menos a España, quizás no a su residencia de origen, pero sí a España.

–¿Y cuáles son los motivos de esa migración juvenil?

–El destino y el tipo de migración siempre suelen estar vinculados. Hay unos destinos que tienen una vinculación más claramente laboral. Y hay otros donde aparecen motivaciones personales de forma más frecuente. Por ejemplo, emigrar a Latinoamérica se produce muchas veces para buscar una experiencia o por algún otro motivo personal. Pero los que migran a Alemania suelen tener una oferta de trabajo. Los que migran a Reino Unido muchas veces lo hacen sin oferta de trabajo y a buscarse la vida, con la segunda motivación, probablemente de aprender inglés. Hay, digamos, distintas rutas que vienen acompañadas de diversidad de proyectos.

–Es decir, los jóvenes españoles no migran solo para buscarse las fabas.

–Claro, muchos migran para hacer un máster, otros se van con contrato de trabajo, otros sin él, un poco a la aventura, a vivir la vida y aprender...

–Un informe de IVIE, de septiembre pasado, cifraba la pérdida anual en España de capital humano en 150.000 millones de euros. ¿Cómo lo ve usted?

–Podemos pensarlo así, que se pierde capital humano, que hemos formado personas que luego se van. Pero podemos pensar también que esas personas aprenden fuera y muchas vuelven y traen a España ese conocimiento. En mi experiencia personal lo he vivido. He estado fuera y he aprendido un montón de cosas y luego creo que eso ha revertido en beneficio de mi actividad profesional actual. Se puede hablar de «brain drain », de fuga de cerebros, pero también de «brain gain», como ganancia de cerebros. Porque muchos vuelven. O, aunque no vuelvan, ejercen su influencia desde el extranjero. Entonces, yo creo que este proceso tiene aspectos positivos. Hay que tener una perspectiva que nos ayude a ver las cosas con ilusión y ver de dónde podemos obtener cosas buenas y hacia dónde tenemos que avanzar. Quedarse en los lamentos no nos lleva ningún sitio. En los que se van, hay potencialidades de ganancia para Asturias y para España.

–No tiene una visión negativa.

–Para nada. Además, tenemos que tener en cuenta que en la actualidad hay una internacionalización de las carreras profesionales. Cada vez se valora más la experiencia internacional, tener idiomas, ser multicultural, manejarse en el mundo. Aunque tú, al final, trabajes en una oficina en la calle Uría. Esa internacionalización de las carreras profesionales es beneficiosa. Que salgan a aprender es beneficioso, por supuesto. Sin embargo, hay que reconocer que también es un síntoma de que aquí no estamos dando suficientes oportunidades, efectivamente. Pero para las personas que salen, es beneficioso. Y también para quienes luego se benefician de esa experiencia cuando esa persona vuelve a España o a Asturias. Pero es cierto que las razones por las que se dan esas migraciones no todas ellas son positivas, porque son síntomas de que hay cosas que no funcionan. Sobre todo si no vuelven.

–Facilitar el retorno, ahí está la clave.

–En Funcas estamos haciendo ahora una investigación en la que estamos entrevistando a empresarios de toda España para ver qué visión tienen ellos de la sociedad. Y un empresario muy conocido, asturiano, me decía que no tiene ningún problema para encontrar profesionales, porque de todos esos que se van, si tienen una buena oferta de trabajo en Asturias, se vuelven. Son gente que está muy predispuesta a volver, solo necesitan una buena oferta.

–El problema es que no siempre aparece esa buena oferta.

–Claro. Lo que quiero decir es que Asturias tiene el potencial de que, si crea algo bueno, si aparecen empresas, si se generan las circunstancias, la estructura para que florezcan empresas, la gente va a volver a Asturias; vamos a recuperar ese capital humano que se ha ido.

–Que existe ese enganche emocional que nos va a facilitar el retorno.

–Efectivamente. Solo necesitamos crear las circunstancias para que las empresas puedan florecer y puedan traer a esa gente. Lo digo como si eso fuera poco.

–¿Qué visión social tenemos de la emigración? ¿Aplicamos a los jóvenes emigrantes cualificados del siglo XXI el cliché de la emigración del siglo XIX y XX, de aquellos que se iban para siempre y con los que el contacto se perdía?

–Probablemente, flote esa sensación. Cuando preguntas a las familias de los que se han ido, pues sí que transmiten esa la sensación de que sus hijos ya no está aquí, pero realmente el contacto es permanente. Las idas y venidas son continuas. Mi caso, por ejemplo: yo estoy en Asturias cada dos por tres. Seguro que mi familia siente mucho que no esté. Quiero creer que preferirían que yo viviera en Asturias, pero esta situación ya no tiene nada que ver con la emigración de mi tío abuelo, por ejemplo, a la Argentina, y que venía una vez cada tantos años.

–Pero sí que habrá escuchado el lamento de muchos padres asturianos: es que tengo a los fíos fuera...

–Pero los «fíos fuera» no son los «fíos fuera» de antes. ¿Cuántas veces mi bisabuela volvió a ver a su hijo? Muy pocas. Hoy los hijos vienen más y los padres pueden viajar más. Tienen mejor salud y más posibilidades. Y, también, los padres, aparte de lamentarse, presumen de ello. Dicen: ¿viste que el hijo está en Washington, en Londres? También presumen de ello. También es motivo de orgullo para los padres. Seguramente de tristeza y de nostalgia, pero también de orgullo.

–Pero flota un discurso social de que en Asturias quedan los viejos.

–Porque también tiene su realidad ese discurso. Porque efectivamente la gente se marcha, y porque los que se quedan no tienen hijos. Yo misma me sorprendo cuando voy a Gijón y por la calle solo veo a gente mayor con perros. En Madrid hay muchos más niños, mucha menos gente mayor. No solo es mi impresión, es que es así. Hay muy pocos niños en Asturias, la gente no tiene hijos. La tasa de Asturias es menos de un hijo por mujer. La tasa del reemplazo intergeneracional son dos 2,1 hijos. En Asturias las mujeres en edad fértil tienen menos de un hijo por mujer. Entonces es normal que el discurso sea pesimista, porque la gente no está emprendiendo proyectos de futuro. Hay pocas mujeres jóvenes, y las pocas que hay no tienen hijos. Es un sistema muy negativo para tener ilusión por el futuro.

–Ya que habla de nuestro declive demográfico. ¿Estamos ante un punto de no retorno?

–Yo soy de natural optimista. Asturias tiene muchas potencialidades. Una de ellas es esa gente joven que está afuera. Muchos de ellos estarían dispuestos a volver. Eso hay que explotarlo. Es cierto que hay muchos síntomas de pesimismo, pero yo no quiero serlo.

–¿Y para el conjunto de España la emigración juvenil es más acusada aquí o estamos como otros países del entorno?

–La internacionalización de las carreras profesionales es una cosa que no solo le pasa a España, le pasa a todos. En todos los países, la gente joven, profesionales, universitarios, quieren tener al menos un periodo fuera. Aunque veces te enredas y pasas toda tu vida fuera... Al respecto de esto le quería comentar una idea...

–Adelante.

–En las migraciones, hasta hace poco, se hablaba mucho del «mito del retorno». Eso quiere decir que los migrantes se iban y decían: me voy una temporada hasta que ahorre para montar una tienda o comprarme un taxi en mi país de origen. Pero te vas con un objetivo de ahorrar un dinero y te lías: conoces a una pareja, tienes hijos, el niño empieza el colegio, piensas que vas a volver cuando termine el colegio, luego cuando termine el instituto... Al final no vuelves nunca. El «mito del retorno» llega hasta el punto que muchos dicen que volverán cuando se jubilen y llegan a decir: bueno, pues cuando me muera que me entierren en mi país. El «mito del retorno», esa intención de retornar que no se cumple, tiene efectos negativos sobre la integración de los inmigrantes. Como piensas en volver, no tomas decisiones que favorezcan tu integración. No compras un piso, no inviertes un negocio, no aprendes el idioma, no...

–Continúe.

–Ese «mito del retorno» hasta ahora se aplicaba a las migraciones y para algunos se cumplía. Pero ahora, como estamos continuamente retornando, ya ha dejado de tener tanto sentido. Los que estamos fuera, estamos completamente en contacto con nuestro lugar de origen. Entonces, lo que quiero decir no es que ya no exista esa intención firme de volver, pero las decisiones ya no son tan de blanco o negro. Puedes tener unas vidas más transnacionales que las que se podían tener antes. Bueno, y luego, aparte, de los viajes, está la tecnología.

–Las tecnologías han acabado con ese sentimiento que era sustancial a la emigración: la nostalgia, la morriña, la señardá.

–O por lo menos han acabado con la desconexión. Es un seguro, porque tú puedes seguir conectado con tus familiares y tener información diaria de ellos. Antes lo que tenías era una carta escrita en papel cada no sé cuánto.

–¿Emigran los mejores?

–La autoselección de los migrantes es otro de los temas que hay en la literatura sobre migración. Normalmente se dice que migran los más emprendedores, los más aventureros, los «mejores». Ese proceso de autoselección, de que los que se van son diferentes de los que se quedan, la literatura dice que es más fuerte en las primeras oleadas. O sea, son los primeros que migran los que se supone que son los más valientes. Cuando ya hay una comunidad en destino que te acoge o tienes más información sobre ella, ese proceso de filtrar a los que se van ya es menos potente. Esta también puede ser una diferencia entre cómo se producían las migraciones antes y cómo se reducen ahora. Antes, los que se iban eran unos auténticos aventureros, marchaban con muy poca información, sin saber si iban a volver. Iban de verdad a la aventura. Los que nos hemos ido en las últimas décadas sabíamos adónde íbamos. Y la decisión era más fácilmente reversible que la de irte a Argentina en los años 50. Las condiciones en las que migraron ellos eran mucho más difíciles. Entonces, los que tomaban esa decisión eran mucho más emprendedores y lanzados y aventureros que los que la tomamos hoy en día.

–La emigración de los asturianos de hoy no se parece nada a la de nuestros abuelos o bisabuelos a América. La que sí se parece es la que hace a Europa la gente de África u otros países con problemas.

–Ni siquiera del todo, también en África tienen móviles. Pero sí son mucho más aventureros que nosotros; sus viajes para llegar aquí tienen tela. Y también la incertidumbre a la que se enfrentan: si van a poder entrar, si los van a echar... Pero en cuanto a la vinculación con sus países de origen, la relación también es mucho más fluida que la que tenían las migraciones de hace unas décadas.

–En la nueva emigración ya no existen colonias españoles fuera, parece que no hay esa vinculación colectiva como la que dio lugar a los centros asturianos.

–Yo creo que todavía siguen haciendo bastante piña. Habría que preguntar a los que están de Erasmus, pero me sonaría raro que los españoles no hicieran piña.

–Ya que lo cita. El Erasmus fue la llave para que los jóvenes españoles salieran al extranjero. ¿No?

–Claro. El Erasmus también da una primera experiencia internacional cómoda a los universitarios: sales a estudiar y estás en un entorno estructurado. Y cuando se migra es una vez más fácil migrar una segunda vez. Al tiempo que tienes experiencia internacional, te da menos miedo.

–Usted también analiza las estadísticas que miden la migración española. ¿Cómo de fiables son?

–Medir la migración de los españoles que se van es bastante difícil, porque no se suelen dar de alta en el PERE (Padrón de Españoles Residente en el Extranjero). La mayor parte de ellos no se dan de alta porque muchos se van con un proyecto temporal. Entonces, en realidad, es difícil saber cuántos realmente están en el extranjero. Muchos se dan de alta fuera cuando constatan que se van a quedar allí. O cuando hay elecciones. O cuando lo necesitan para algo. Pero si no lo necesitan, prefieren no perder el empadronamiento en su lugar de origen. Porque muchos piensan: total, dentro de un año voy a volver. Entonces, simplemente no lo hacen, no tienen ningún beneficio y es un coste de gestiones para ellos.