El DJ asturiano que fue parte de las legendarias sesiones de Avicii y que transmite superación: 'A la vida se viene a intentarlo'

"Si abandonas solo va a haber frustración. Cuando compuse la canción, y luego el vídeo alrededor, quise reflejar esto. A la vida se viene a intentarlo", así resume el DJ y productor asturiano Alan Álvarez, residente en Mallorca, su nuevo tema “I´ll keep my promises”, que ha realizado junto a la cantante británica Heraa. Canción con la que debuta con el sello discográfico ZYX Records, para el que ha preparado una gran producción, con un videoclip y una letra que transmite un "mensaje de lucha y superación ante la adversidad", y que ya cuenta con miles de escuchas.

Álvarez mezcla en la canción la música dance con el sonido de una orquesta sinfónica, que deja latente su formación musical, pero que reconoce que tiene su inspiración en Tino Casal. "Me encanta su versión de Eloise, siempre me ha parecido la canción de pop perfecta, por lo fastuoso y lo grandioso y épico de la canción. Cuando probé a varias cantantes, Heraa la cantó de una forma completamente distinta a todas las otras chicas, lo que me recordó a esta canción de Casal. Por ello me pareció que necesitaba una orquesta sinfónica".

Alan Álvarez siempre quiso dedicarse a la música electrónica. Su primera toma de contacto llegó cuando, con 8 años, vio por la televisión un concierto de Jean-Michel Jarre en Houston. Quedó totalmente fascinado por lo que escuchó. Pero fue, sobre todo, en su adolescencia donde se obsesionó con el género. "La adolescencia me coincidió una escena techno y de dance muy fuerte, que era lo que se llevaba en los noventa. No dejaba de ser transición natural de todo ese sonido de sintetizadores que yo había descubierto siendo un niño, había derivado en un sonido más agresivo que te pega con esta época vital", explica.

Sus orígenes musicales se encuentran muy vinculados a la discoteca La Real, en Oviedo, cerrada desde 2005. Fue ahí donde aprendió mucho de lo que sabe. "Me apena lo que pasó. Echo de menos aquellas tardes en La Real, y especialmente a DJ Delgado enseñándome a manejar los platos", afirma este músico que

Comenzó a estudiar en el Conservatorio de Música Eduardo Martínez Torner, en Oviedo, y aunque su instrumento fue el violín siempre tuvo otra proyección. "Normalmente, en el conservatorio tienes que estudiar 8 horas diarias. Yo me pasaba 30 minutos con el violín y el resto con los sintetizadores", explica. Finalmente, completó el grado superior de música, especializándose en música destinadas a pistas de baile.

Álvarez tiene ya una carrera dilatada que le ha llevado a poder hacer sesiones por todo el mundo. El ovetense ha sido, entre otras cosas, cabeza de cartel en el 60 aniversario del icónico Porsche 911 en la Feria del automóvil de Munich, y ha estado en lugares tan dispares como Rusia, Emiratos Árabes, Reino Unido, EEUU o Alemania.

Cuenta que cada lugar tiene sus peculiaridades que hacen de cada bolo un mundo. "En sitios como Dubai o Las Vegas tienes que tener más en cuenta lo que se escucha, y hacer un poco de balance entre lo comercial y lo innovador. En Moscú o San Petersburgo (que eran plazas habituales antes de la guerra), en cambio, lo que les encanta es bailar moviendo todo el cuerpo, y tienen una necesidad de novedad. Algo similar a lo que pasaba en España en los 80". Sin embargo, Alan Álvarez indica que Reino Unido y Alemania son las plazas más exigentes. "En Berlín o Londres hay mucha cultura de música electrónica. Ahí tienes que ir y hacer tu propuesta. No puedes solo entretener", resume.

Pero la trayectoria de Álvarez no se queda solo en los lugares donde ha tocado, también formó parte de sesiones de artistas de la talla de Avicii u Oliver Heldens, y explica cómo lo logró. "Firmé un contrato discográfico con Faithless, que son una institución en este mundillo. Les gustó un tema mío, "Dollars and Gold", y gracias a eso sonó en la radio y me mezclaron con ellos. Cuando esta gente saca algo, todos los famosos les escuchan, por lo que este "remix" acabó sonando muchísimo. Avicii me puso en su radio show en tres programas seguidos, Oliver Heldens en dos programas". Sin embargo, añade que tal como vino ese éxito, se fue, ya que por cuestiones personales no pudo seguir enviando canciones.

"En Asturias siempre ha habido talento, pero es ahora cuando nos lo estamos empezando a creer". Así valora la situación de la música en Asturias. Ve futuro de este lado del Pajares. "Creo que Asturias va a dar una sorpresa de aquí a cinco o diez años. Cada vez hay propuestas más valientes y creo que, a medio plazo, Asturias será sede de un festival muy grande", sentencia.