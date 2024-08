Mario García Domínguez investiga en Navarra cómo eliminar la quimioterapia: 'Los anticuerpos actúan mejor ante un tumor'

Mario García Domínguez (Lugones, 1991) es licenciado en Biología y doctor por la Universidad de Oviedo, especializado en la rama de Farmacología. Actualmente es investigador en el Centro de Investigación Médica Aplicada de la Universidad de Navarra, donde trabaja en un grupo interdisciplinar compuesto por una treintena de especialistas y dirigido por Ignacio Melero Bermejo para obtener tratamientos no agresivos contra el cáncer. Ayer fue recibido por el alcalde de Siero, Ángel García, para conocer su labor de primera mano.

–¿En qué consisten sus investigaciones?

–Mi línea de trabajo consiste en buscar nuevos tratamientos de inmunoterapia frente al hepatocarcinoma, el cáncer de hígado. La inmunoterapia es una línea de investigación que está actualmente muy en auge y consiste en tratar a los pacientes con anticuerpos para potenciar su sistema inmunológico y que el propio sistema sea el que destruya al tumor. Hay muchas empresas del ámbito farmacéutico que están invirtiendo ingentes cantidades de dinero para potenciar el desarrollo de nuevos tratamientos inmunoterápicos.

–¿Qué ventajas presentan este tipo de tratamientos?

–Por un lado, se trata de intentar eliminar la quimioterapia, que es un tratamiento que se lleva usando mucho tiempo con grandes efectos secundarios. El objetivo es reducir estos efectos en los pacientes. Para ello trabajamos con muchas empresas: el Centro de Investigación Médica Aplicada tiene acuerdos con empresas como Roche, Astrazeneca, Moderna, Boringer, las más potentes del sector farmacéutico que están interesadas en este campo para poder trasladar los tratamientos a los pacientes. Nuestro modelo de investigación es traslacional, es decir, buscar nuevas dianas terapéuticas y trasladarlo a tratamiento con pacientes.

– ¿Cuánto tiempo tardaremos en ver estos tratamientos aplicados a los pacientes?

–Tardan bastantes años en desarrollarse. Ahora mismo estamos buscando nuevas dianas, y es un trabajo a largo plazo. Una vez que determinemos las dianas hay que llevar a cabo los ensayos clínicos con los enfermos, y eso puede llevar mucho tiempo. Además, es una tarea que lleva relativamente poco tiempo en marcha en el Centro de Investigación Médica Aplicada. Es un grupo de investigación muy consolidado que lleva ya más de veinte años trabajando, pero en este ámbito se lleva menos tiempo. De todos modos, en el campo del cáncer de hígado ya hay tratamientos aprobados; de hecho, ya se comercializan ocho anticuerpos diferentes, y actualmente se están buscando nuevos anticuerpos para aumentar las dianas. Estamos haciendo todo lo posible para reducir los tiempos.

–¿Es la medicina regenerativa el futuro?

–Sí, absolutamente. La ventaja que tiene el uso de anticuerpos es que resultan mucho más específicos frente a las células tumorales y, por lo tanto, tienen muchos menos efectos secundarios. Es lo que se busca frente a las quimioterapias y es la gran apuesta de las empresas farmacéuticas. Las nuevas tecnologías nos están ayudando mucho en este sentido, hay nueva maquinaria que nos facilita mucho el trabajo a los investigadores para que nuestra labor sea mejor y gastando menos tiempo.

–¿En qué lugar está posicionada España en este campo?

–Lo cierto es que vamos un poco por detrás. En España se ha mejorado la investigación de unos años para acá. Yo he estado en dos tramos de trabajo, y hace dos años casi no había nada. Desde la pandemia parece que ha cambiado la concepción de los políticos y se está invirtiendo más en este ámbito, que es el futuro. Estados Unidos y China están gastando mucho dinero en ello, y lógicamente nos llevan ventaja.

–¿Les preocupa el incremento en el número de casos de cáncer en los últimos años?

–Sí. Es un incremento anual, y, de hecho, se espera que para este año haya cerca de 286.000 casos nuevos de cáncer en nuestro país, y se prevén 115.000 muertes por esta enfermedad. Cada vez va a más, y el principal motivo siguen siendo los malos hábitos de vida: fumar, comer mal, falta de ejercicio físico. Y tenemos otro factor muy importante, el del envejecimiento. Hemos pasado a principios del siglo XX de una esperanza de vida de 30 o 40 años a una esperanza de 85 años, en un periodo de apenas 100 años. Esto hace que nuestro organismo aún no esté adaptado para sobrevivir tanto tiempo. Llega una edad en la que hay problemas de cáncer, alzhéimer, párkinson, diabetes... Y esto va a ir a más.

–Y el sistema sanitario no está preparado...

–No, y lo vemos desde la atención primaria. Hay una falta evidente de médicos en todos los escalones. Como ejemplo, en el centro de salud de Lugones hay una gran falta de personal sanitario. La semana pasada quise ir al médico, no tengo facultativo de cabecera, y no hay personal para atender a la gente. El sistema actual no está preparado, especialmente aquí, con una población tan envejecida.

–¿Por qué se fue usted de Asturias?

–Aquí hay muy poca salida laboral para la investigación, faltan estímulos de todo tipo, fundamentalmente económicos. Y, además de ello, la inmunoterapia es una rama de investigación muy atractiva que me animó a decantarme por ella. De momento no tengo oportunidad de volver para desarrollar el mismo trabajo que desempeño en la actualidad. Quién sabe si dentro de dos años puedo volver, pero no parece fácil a corto plazo.

–¿Cuál es su objetivo como investigador?

–Seguir desarrollando esta labor, para la que de momento tengo contrato hasta el año que viene, y de ahí en adelante me gustaría combinar la investigación con la docencia. Mi meta es llegar a ser profesor de Universidad. Sacar una plaza como profesor es mi último fin, y quisiera hacerlo combinándolo con la investigación sobre la fibromialgia. Es una enfermedad muy desconocida, en general, de la que aún no se tienen claros los motivos desencadenantes y que resulta muy dolorosa e incapacitante para quienes la padecen. En mi caso, mi madre sufre esta enfermedad, y es muy frustrante ver cómo es una dolencia que ni siquiera se reconoce a la hora de tramitar una incapacidad.

–¿Cómo valora la pérdida de talento en la región?

–Es un hecho cierto, aunque también es cierto que con la nueva ley de la Ciencia parece que se van dando pasos. La idea de crear un cuerpo de funcionarios para que los que se fueron puedan volver parece acertada, pero yo creo que se debería poner más énfasis y más recursos en ello. Hace falta una apuesta muy decidida, y sobre todo que la inyección económica sea importante para favorecer que los investigadores se animen a retornar con un salario atractivo. Y no podemos olvidar que la colaboración pública y privada es fundamental.

–¿Cuánto debería invertir Asturias en ello?

–Desde luego, mucho más de lo que se hace. Conozco varios casos de asturianos fuera del Principado y fuera de España, algunos en mi mismo centro de trabajo. La investigación es una etapa de vida dura, con mucha dedicación, pero cuando salen los resultados es muy satisfactorio. Y eso debe tener su recompensa económica y social. Aún hay mucho que mejorar, los salarios son bajos para el tiempo que le dedicamos.

–¿Cómo ve el futuro de la investigación en España?

–Espero que vaya a mejor, y la responsabilidad es de los políticos. Yo milito en el Partido Popular y no puedo dejar de criticar los recortes del PP hace unos años en el ámbito de la ciencia. Es algo básico para la prosperidad de un país, y ahí tenemos el ejemplo alemán, que se beneficia de nuestro talento.