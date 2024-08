Redescubriendo a Cajal: la biografía oficial de un genio que se escribió en Tapia

Ya sabían que lo que era enfrentarse a la biografía de un gigante de la ciencia porque Belén Yuste y Sonnia L. Rivas-Caballero y habían escrito la de Marie Curie, pionera de la radiactividad y la única persona con dos premios Nobel en especialidades distintas. Pero otra cosa era enfrentarse a la de Santiago Ramón y Cajal, el científico más relevante que haya dado España y también Nobel por sus descubrimientos sobre la estructura neuronal del cerebro; el “padre de la neurociencia”. “Lo que más me sorprendió fue descubrir en Cajal a una persona tan polifacética. No sólo era un científico brillante, también fue un pintor brillante, un fotógrafo brillante y, como inventor, si hubiese encontrado el tejido empresarial suficiente, hubiera llevado a cabo empresas importantísimas. Es un personaje riquísimo, un pozo sin fondo”, confiesa Sonnia Rivas, que junto a Belén Yuste ha escrito “Descubriendo a Cajal”, la biografía oficial del Nobel español, coeditada por Planeta con el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. El libro ya ha agotado su primera edición y en septiembre se publicará la segunda, pero las autoras han reservado algunos ejemplares para la presentación que tendrá lugar este jueves día 15, a las 19 horas, en la Casa de Cultura de Tapia.

Belén Yuste, con raíces familiares en Boal, y Sonnia Rivas-Caballero, son desde hace décadas asiduas y entusiastas veraneantes en Tapia (de cuyas fiestas fueron pregoneras en 2016), aunque ambas residen en Madrid. De hecho, este libro, que ha llevado cinco años de trabajo, se escribió parcialmente en la casa que tienen con unas impagables vistas al puerto tapiego. De ahí que hayan querido presentar el libro en la Casa de Cultura de Tapia, donde también presentarán el cuento “¡Viva Cajal!”, que es una versión infantil de la vida del científico. “Descubriendo a Cajal”, la versión para adultos, tiene dos prólogos: el de Federico Mayor Zaragoza, exdirector general de la Unesco, y el de May-Britt Moser, neurocientífica, premio Nobel de Medicina 2014. El epílogo corre a cargo del neurobiólogo Javier De Felipe, que lideró la parte española de la misión Neurolab que la NASA dedicó a Cajal. De Felipe detalla esta misión en su texto.

Tras ese viaje de redescubrimiento de la vida de Cajal –en el que han logrado incluir imágenes inéditas gracias a acudir a los descendientes del científico y a las familias de los discípulos del Nobel- Belén Yuste admite que lo que más le ha sorprendido de la figura de Cajal “es su compromiso, su solidaridad. Es una persona de la que conocemos la punta del iceberg, pero hay muchas partes por debajo, una parte de compromiso social, de literato, de filósofo, de fotógrafo… En definitiva, que Cajal era de todo y todo lo hacía bien”. Yuste afirma que “Cajal es multidireccional. De hecho, cuando llega a Estados Unidos se encuentra con el fonógrafo de Edison, que ya lo había inventado él previamente, pero no tuvo quien le apoyara. Y allí se vió su invento, convertido en algo absolutamente cotizado y para el que no contó con respaldo en España”.

Las dos autores, que ya suman una pequeña biblioteca de divulgación científica escribiendo al alimón, consideran a Cajal un "genio" del siglo XX, una figura “que está a la altura de los grandes, como Newton o Galileo” y precisan que, en su biografía, más que al científico “lo que queremos es descubrir a la persona”. Incluso al niño que fue. “Algo que me dejó pasmada -apunta Sonnia Rivas-Caballero- fue lo malísimo que era de niño. El colegio como tal no le interesaba, él quería descubrir la naturaleza. Hacía novillos constantemente. Y con esa inventiva suya se le ocurrían muchas cosas, pero cosas peligrosas. Descubrió cómo se hacía la pólvora, cogió un tronco, lo vació y construyó un cañón”. Belén Yuste remata esta visión del genio en sus primeros años: “Yo recomiendo leer sus memorias. Lo cuenta todo con un gracejo… Yo creo que esto es un ejemplo que anima y tranquiliza a los padres que tengan hijos difíciles: eso no significa que les vaya a ir mal en la vida, lo hay que hacer es reconducirlos”. Y Sonia añade: “Es interesante que un señor que es premio Nobel no tenga pudor en reconocer cómo fue su infancia y en reconocer que era tan mal estudiante que su padre lo saca del colegio y lo pone a trabajar de ayudante de zapatero para ver si consigue algo de él, peor no consigue nada porque Cajal en todo encontraba algo nuevo que descubrir. Le ponen a ser zapatero, pues él quiere ser el mejor zapatero del mundo”.