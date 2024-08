Charlotte Witthaus abre el primer chigre de Copenhague: 'La sidra asturiana es compartir, es igualdad entre las personas'

Dice que fue amor a primera vista. Hace ahora 40 años, Charlotte Witthaus, una danesa de Copenhage que traduce su apellido como “Casa blanca”, que regenta una tienda de sidra asturiana y que próximamente abrirá el primer chigre de la capital de Dinamarca, llegó a Llanes a trabajar a un campo de trabajo juvenil y, de inmediato, se quedó prendada de aquella región verde donde las montañas casi se abrazaban con el mar. Comprensible el impacto orográfico para alguien que venía en un país cuya máxima cumbre es el Møllehøj («Loma del molino») situado a la vertiginosa altura de 170,86 metros sobre el nivel del mar.

Charlotte Witthaus escancia delante de su tienda en Copenhague / .

Pero realmente no fue el paisaje lo que enganchó para siempre a esta danesa de 61 años que sigue preguntándose de donde viene esa inclinación natural con Asturias, “porque yo soy vikinga”. Pero sí que sabe cuál fue exactamente por qué se quedó prendada: “Me enamoré completamente, sobre todo, de la cultura sidrera asturiana. Para mí lo de compartir, comida y bebida, esa costumbre que tenéis en Asturias, es algo muy importante. Durante toda mi vida ha sido así. Y, por supuesto, me enamoré de la gente, que va unida a esa costumbre de compartir la sidra. La gente es muy abierta, siempre te recibe con los brazos abiertos. Me sentí en casa, directamente. Y esa sensación la había probado una vez antes en la República de Irlanda; eso de poder hablar con cualquiera en el pub. En el chigre, en Asturias, es igual, puedes hablar con cualquier persona que esté a tu lado. Hay una sensación de igualdad. Y yo creo que la sidra, una bebida que se comparte, tiene mucho que ver en ello”.

En aquella primera estancia en Asturias –en España había estado antes en Jaca y había recorrido el país con una amiga andaluza en autostop, “al dedo”- Charlotte hizo muy buenos amigos, personas que hoy son “familia”. Tiene amigos en Villaviciosa y en La Caridad. Hoy habla un castellano perfecto y con el asturiano hace incursiones. Visita Asturias varias veces al año. Una de sus amigas en Asturias está vinculada familiarmente a la empresa sidrera El Gaitero y esa relación fue la que le puso en el camino del negocio que posteriormente abriría en Copenhague.

Se llama “La Tienda CPH” (el código aéreo de la capital danesa), donde vende todo tipo de sidras de la marca sidrera de Villaviciosa, famosa en el mundo entero y ahora también en Copenhague. Vende sidras champanizadas y de nueva expresión pero también la sidra natural para escanciar. También tiene conservas y fabas, de FabEo, cultivadas en San Tirso de Abres. La Tienda tiene otra “pata”. Charlotte también vende objetos de segunda mano. “Me encanta lo de reciclar cosas. Creo que las cosas de antes se hicieron con mejores materiales. Bueno, mi padre era carpintero y entonces me ha enseñado mucho sobre calidad de los objetos”.

Charlotte Witthaus, con un culete de sidra, ante su tienda de Copenhague / .

Pero La Tienda CPH va a cambiar. “Ahora lo que estoy tratando de hacer, ya estoy gestionando los papeles, es un lugar donde pueda vender vasos de sidra y también unas tapitas o algo así de pinchos”

-O sea, que va a montar un chigre.

-Sí, un chigre de verdad. Porque a mí me importa mucho eso de contarle a la gente la historia: primero lo de la sidra, cómo se escancia, lo de compartir el vaso, todas las tradiciones que hay. Pero también contar la historia de los emigrantes asturianos, los indianos. Y esas diferencias que hay en Asturias entre Oriente y Occidente. Y hablarles de los mineros. Y de la música, por supuesto. Me encanta “Nuberu”. Y ahora Rodrigo Cuevas.

La fachada de La Tienda CPH / .

“El Chigre CPH”, que así se va a llamar, abrirá a finales de este año o a principios del próximo. “Depende de las autoridades y de la tramitación de los papeles, que casi te tienen que mirar el tamaño de los zapatos que usas”, dice Charlotte con un punto de crítica hacia la burocracia necesaria para poder hacer la reforma necesaria en el local y habilitarlo para hostelería. “Hasta ahora sólo puedo hacer degustaciones. Cada fin de semana, cada viernes y cada sábado organizo catas. Cuando alguien quiere comprar sidra yo le digo: sí, pero antes tienes que probarla. Porque es tan distinta al sabor de la que encuentran por aquí…” Se refiere a la sidra que fabrican multinacionales como Heineken o Carlsberg. Charlotte asegura que no vende sidra asturiana si antes el cliente no la prueba.

Pero hay otros que ya vienen con ella probada de casa. “Aquí viven muchos asturianos y muchos son clientes míos. Uno de ellos me dijo casi llorando: ‘Mi vida en Dinamarca es muchísimo mejor después de saber que, cuando me dé la gana, puedo comprar una botella y escanciarla aquí’”. Ahora Charlotte también está tratando de ampliar su carta de productos asturianos: “Estoy en trámite de empezar importar hidromiel Zángana y, si tengo suerte, el vermut Picofino y algún tipo de conservas de pescado o frutos de mar”.

La Tienda CPH se ha convertido en un pequeño centro asturiano regentado por una danesa: “La verdad que es he hecho amistad con muchos asturianos y muchos me dicen: es que pareces nuestra madre, nuestra abuela. La verdad es que no sé de dónde surgió esta conexión mía con Asturias, pero para mí es un hecho”. Y, por supuesto, en la tienda de Charlotte –y próximamente en el chigre de Charlotte, el primero y único que habrá en Copenhague- cada 8 de septiembre, día de Asturias, se escancia sidra.

Un detalle de las estanterías de La Tienda CPH / .

La tienda está en “en una zona muy bonita” de Copenhague, apunta su dueña. “Este barrio ha cambiado mucho, antes era el barrio rojo, cerca de la estación. Pero hoy hay muchos hípsters, que fueron más o menos los primeros en interesarse por esta bebida nueva. Venían y probaban y luego seguían con algo más.

Si usted no tiene nada que hacer, acérquese a Copenhague a lo de Charlotte a tomar un culetín o una copa. Calle Flensborggade 11. Todos los viernes, de 16 a 20 horas, hay cata de sidra. También los sábados, de 11 a 16 horas.