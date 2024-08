Frodo Álvarez, el ovetense que pintó el mundo con luz, retrata ahora el verano asturiano

El ovetense Frodo Álvarez, residente en Madrid, es un maestro del "lightpainting", la "pintura con luz", una técnica fotográfica que combina el uso de dispositivos similares a linternas con una larga exposición para crear imágenes espectaculares que, efectivamente, parecen pintadas con luz. Álvarez, que ha recorrido el mundo pintándolo de luz, vuelve a Asturias este verano con una experienca que combina, en un mismo set, la música del DJ David Longoria y un photocall para que cualquier pueda llevarse como recuerdo una de las fotografías de Frodo Álvarez, que son auténticas obras de arte.

El chiringuito Bamba Ballota en Llanes acogerá este viernes 16, a las 19 horas, las primera de estas experiancias musicales y fotográficas en el verano en Asturias. Seguirán las previstar para el 22 de agosto, de nuevo en Llanes; el 29 en Infiesto y el 8 de septiembre en Oviedo, coincidiendo con el Día de Asturias. El ovetense es un amante de la luz y la fotografía, lo que le ha llevado a recorrer el mundo creando impresionantes escenas con las esperanza de "compartir la luz con la gente". Álvarez augura que su gira veraniega por Asturias "será una experiencia diferente que gustará y sorprenderá a muchos". Cualquiera que se acerque podrá llevarse su recuerdo amenizado con "buena música y compañía".

Retratos de un photocall de Frodo Álvarez en China / Frodo Álvarez

Su carrera comenzó "de casualidad", con el descubrimiento en 2008 de los grafitis de luz: "Ví un artículo que mezclaba grafiti y fotografía, y algo despertó en mí. Supe que era lo que quería hacer". Empezó casi jugando pero, poco a poco se profesionalizó. El lightpainting se convirtió su pasión. "Yo era matemático, trabajaba como programador, y el light painting lo tomaba más como un hobby, hasta que llegó un punto en que supe que me quería dedicar a eso". Desde entonces, sus actuaciones y eventos le llevaron a recorrer gran parte del globo, desde China a América Latina, y se convirtió en uno de los referentes mundiales de esta disciplina artística.

Para Álvarez, sus recorridos por el planeta le han regalado un montón de recuerdos. Destaca con cariño sus travesías por tierras finlandesas y los divertidos choques culturales que encontró: "Cuando tuvimos un evento en Finlandia lo hicimos en un sitio donde a los niños no se les llegaba a ver del todo, así que usamos cajas de madera. Yo colocaba a los niños para que se les viese, pero ahí debe ser muy chocante el contacto físico, son personas más frías", explica el ovetense. También recuerda la ocasión en la que encontró paisanos asturianos en Kuwait: "Se me acercaron dos que eran de Asturias, yo no me lo podía creer, y me pidieron que crease una imagen de luz de una botella de sidra escandiándose, fue un momento chulo". Un trotamundos como "Frodo" ha tenido la oportunidad de viajar a trabajar a lugares como China y "realizar obras de luz gigantes con decenas y decenas de personas". El asturiano asegura que, vaya a donde vaya, la gente "flipa con las experiencias con luz, sobre todo en países orientales y asiáticos", donde sus eventos tienen mucho éxito.

Sus actuaciones tienen un gran trabajo de fondo: "Es un asunto de prueba y error, de contrastar luz, fondo, color...", confiesa Álvarez. De fondo está siempre "la gran satisfacción de que salga bien un trabajo". De todos modos, hay algo que a Frodo le llena por encima de todo: "En los eventos participativos, cuando la gente pinta con luz se olvida de todo lo demás". "Todos son iguales en el light painting, no hay jerarquías, solo gente que disfruta por igual y sonríe con la cara iluminada por miles de colores". Eso tiene "un valor incalculable". Su trabajo y su esfuerzo le llevó a conseguir el premio a "Mejor evento cultural 2020", con una "performance en Santander, con restricciones por la pandemia, pero que fue muy especial por el momento que se vivía en el planeta", añade el artista.

Los eventos en los que participa son muy variados. Los hay para empresas, fiestas destacadas, por contrato... Todos llevan mucho trabajo detrás: "Diseñamos y creamos experiencias para la gente, es un trabajo artesano con la luz, y nos esforzamos para asegurar una experiencia única a cualquiera que se acerque". Hay eventos que suponen mayor complejidad, aunque Frodo se las apaña para sacar adelante cada evento: "La gente flipa cuando en un edificio que ven todos los días creamos espectáculos de luz, y me gusta innovar e imaginar cosas nuevas cada día". Aun así, en su trabajo no es todo de luz y colores: "El lightpainting es un estilo que no deja de ser menos conocido, y estoy yo solo batallando contra todo, y me gustaría tener un mejor equipo o alguna ayuda, porque viviendo en Madrid y al ser artista autónomo a veces no es fácil seguir el día a día". El asturiano, a pesar de las dificultades augura unas actuaciones este verano en las que "habrá mucho de qué hablar, con la emoción de ser, encima, en Asturias".