"He redescubierto mis raíces en Asturias: saber de dónde vienes te permite tener claro a dónde vas"

El cineasta Alberto Amieva Leyva, con raíces familiares en Llanes, nació en Ciudad de México hace 40 años, aunque está afincado desde hace bastantes en Costa Rica. Lleva casi 20 años trabajando en el sector audiovisual. En junio presentó en la Antigua Escuela de Comercio, en Gijón, en un acto organizado por el Ateneo Obrero de Gijón la película «El año que nací», de la que es codirector junto a Daniel González. Esta es la sinopsis del filme: "Pedro es un profesor de historia de 36 años que viene desde Chile a Centroamérica por primera vez en su vida. Estas no son vacaciones para él. En una casa de San José de Costa Rica, Gustavo cuida a Gerardo, su padre, un exprofesor de artes de ochenta años cuya salud empeora cada día. Ninguno de ellos está preparado para lo que se avecina en las próximas cuarenta y ocho horas, lo único cierto es que sus vidas están a punto de cambiar".

–¿Su primera película?

–Esta es mi ópera prima como director. Normalmente me desempeño como director de fotografía.

–¿Como conoció sus raíces asturianas?

–El año pasado vine a España al Festival de Málaga. Después del Festival quería seguir estando acá y recordé que mi padre me había dicho que su padre era de Oviedo. Me tomé un tren, vine a Oviedo, le mandé una foto de que estaba acá, se emocionó. Se puso en contacto con familiares, éstos con otros, y al día siguiente me estaban escribiendo por whatsapp unas tías que viven en Gijón, que ni yo sabía que existían ni ellas sabían que yo existía. Y gracias a ellas se ha proyectado mi película en Gijón.

–¿Cómo fue aquel primer contacto con Asturias?

–Vine a descubrir raíces, terminé encontrando tumbas de ancestros en el concejo de Llanes, que es donde están los orígenes familiares por parte de mi padre. Yo conocía a gran parte de la familia de mi madre, que es toda mexicana. Pero de parte de mi padre siempre había tenido muy poca información. Saber de donde vienes te ayuda a tener más claro a dónde vas.

–¿Era como se lo imaginaba?

–Nunca había imaginado nada, porque ni siquiera tenía claro dónde estaba Oviedo hasta que llegué acá. Creo que parte de lo que me hizo emigrar a Costa Rica es que ya no logré lidiar tanto con el día a día de una ciudad grande, necesitaba un poco más de acercamiento a lo verde, a la naturaleza. Y cuando venía en el tren y empiezo a entrar en Asturias, con sus respectivos cambios de lugar, pero le encuentro una similitud a Costa Rica en ese sentido y me dije ‘bueno, mira, algo me hizo migrar a Costa Rica y puede ser que sea este origen asturiano».

–¿Esta es su segunda vez en Asturias?

–Sí. Lo de Málaga fue lo que me hizo venir a España y ahora toda una serie de eventos que me están llamando para acá.

–¿Por qué había emigrado su abuelo a México?

–Me parece que todavía por las reminiscencias del franquismo y la falta de oportunidades. Emigraron cuatro de los cinco hermanos que eran. Los demás volvieron, justo mi abuelo nunca más volvió para acá. Creo, hasta donde entiendo, que tenía resentimiento con la situación que vivió en el país. De hecho, toda mi familia que he encontrado acá tiene muy poca información de mi abuelo porque no volvió más. Yo a mi abuelo no lo conocía y mi padre se independizó muy joven y por su parte tuve muy poca información de mi abuelo y las raíces.

–¿En qué zona de Llanes?

–Estuve en la casa en la que vivió mi abuelo, pero no recuerdo el nombre. Muy cerca de la costa, de hecho estuve en las playas a las que iban todos los hermanos a bañarse. Me llevaron mis tías. Asturias es un lugar que me gusta mucho. Me gusta mucho la comida, en especial el cachopo y las cazuelas de marisco, y me fascina el tema de la sidra, todo lo cultural que hay alrededor de ella. Le encuentro mucho encanto.

–¿Cómo ha llegó a presentar en Gijón su ópera prima?

–Una de mis tías, con la que más relación he hecho, conoce a Luis Pascual, presidente del Ateneo Obrero, nos puso en contacto, le hablé de la película, se la mandé, le gustó mucho y él se la mandó al Festival de Cine de Gijón. No entró, porque ya la habíamos estrenado en Málaga. Me propuso hacer una presentación aparte, así que feliz de la vida. Ha sido muy bonito que gracias a encontrar a esta familia haya sucedido este evento.

–¿Cómo ha sido su trayectoria en el mundo audiovisual?

–Empecé trabajando como mensajero y chófer para una productora. Todavía se filmaba en cine y ese mundo me cautivó inmediatamente. Yo estaba estudiando la carrera de Comunicación y Periodismo, que no me interesaba, y empecé a tener más acercamiento con el mundo audiovisual, en especial en el área de edición. Vi que era lo mío y me volqué por completo. Trabajé muchos años como editor en Costa Rica, como montajista. Edité algunos largometrajes como «Puerto padre», «Río sucio», una película dominicana que se llama «Primero de enero», varios cortometrajes. Aunque, sobre todo, mi día a día fue en publicidad.

–¿Cómo fue la evolución?

–A la vez que estaba editando, me acercaba mucho al mundo de la cámara. Empecé manejando el camión de luces como eléctrico, después pasé al departamento de cámara y de unos diez años para acá empecé a ser director de fotografía. Desempeñándome sobre todo en publicidad, que es lo que me ha permitido financiarme proyectos cinematográficos, que es lo que me gusta.

–¿Cuál era esa labor?

–El director de fotografía es la persona encargada en un rodaje de todo lo que tiene que ver con la captura de la imagen. Es decir, tanto la operación de la cámara, su movimiento, el encuadre, la iluminación de las escenas. Para mí el cine lo define la cámara, y por eso es una figura que me parece el punto medular de una filmación.

–¿Llegar hasta aquí le ha resultado fácil?

–No. Me ha costado mucho trabajo incursionar, porque al no haber estudiado cine, no logré hacer esas relaciones que yo veo ahora que cuando salen de la escuela ya tienen. Y el entorno donde crecí está muy alejado del medio artístico y cultural. Ha sido un poco complicado, muy artesanal, pero a su vez muy satisfactorio y me llena de orgullo. En el Festival de Málaga inauguramos con esta primera película, que no es aleatorio. Y fue muy bien recibida.

–¿Se ha distribuido comercialmente?

–En Costa Rica tuvimos una temporada en cines comerciales. Para las características de la película tuvo éxito, aunque hubo salas con pocas personas, con una sala al lado de Avengers y otra de Ridley Scott. Compites con tu peliculita y aún así tuvo buena aceptación. En otros países se exhibió meramente en festivales.

–¿El salto a dirigir que ha supuesto?

–A mí me da un poco de miedo a hablar con la gente. Detrás de la cámara hablas con un par de personas, pero como director tienes que relacionarte con los actores y todo el equipo. A nivel personal me ha ayudado a poder exponerme un poquito más, porque soy muy tímido. Pero no ha sido un paso complicado, fue más el pasar de editor a director de fotografía, lo que conseguí porque alguno que venía a ver mis montajes me dio un poco de cancha. Sigo haciendo la dirección de foto en todos los proyectos que he dirigido hasta el momento.

–¿Qué proyectos tiene para el futuro?

–Un guión convencional que en su superficie es sobre el boxeo y, en sus capas, aborda lo difícil que es enfrentarse al mundo. Luego tengo otro guión para hacer por el mismo método que «El año que nací», que se grabó en tiempo real, sin ensayos, en 48 horas, con el guión estableciendo unos hitos temporales, pero sin establecer los diálogos. Todo lo que se ve en la película son tomas únicas con diálogos y planos improvisados. Preparamos durante dos meses los personajes, pero el tratamiento de la cámara es como documental. Las indicaciones a los actores eran sobre ritmo e intensidad en las escenas. Es cine guerrilla, de autor, cine independiente por completo. Los festivales en los que se ha exhibido me permiten ahora aspirar a fondos a los que antes no.