Adiós al asturiano de la NASA Carlos González Pintado, el primer hombre que recibió la noticia de la llegada a la Luna

La noche en que Armstrong pisó la luna, la misión de García Pintado consistía en mantener el receptor de la estación de Fresnedillas en buen estado para que no se perdiese la señal con la nave en la que se encontraba Armstrong junto a Michael Collins y Buzz Aldrin. La responsabilidad mutó en angustia durante un instante que duró una eternidad. "Para iniciar la maniobra de descenso a la superficie lunar, el módulo debía cambiar de postura para detener el motor y frenar. Pues bien, en ese momento perdimos la señal en Fresnedillas. Se me paró el corazón. Me dije: ¡Dios mío! Lo primero que pensé es que había ocurrido una catástrofe, que los tres habían muerto, ¡menos mal que no tardamos en restablecer la comunicación!", evocaba el año pasado para LA NUEVA ESPAÑA más de medio de siglo después, con el reprís del que sigue con el susto metido en el cuerpo.

Sin embargo, esa no iba a ser la única jornada histórica de la que fue partícipe; le tocó vivir muy de cerca un episodio tan aciago que aún hoy le revuelve las tripas: la muerte a bordo del transbordador espacial “Challenger” de siete personas. Como en la misión del Apolo 11. Su cometido era recibir la señal de la nave. Tantos años después, recordarlo le sigue poniendo la carne de gallina: "Estaba sentado en la mesa de operaciones, escuchándolos hablar entre ellos y con la central, cuando, de repente, se hizo un silencio atronador. Llamé a Houston y una vez lacónica me dijo: Madrid, ha ocurrido un hecho excepcional. En ese momento, entraron en la sala los miembros del equipo que estaban viendo por la televisión el despegue y me confirmaron la tragedia".

Más feliz resultó enviar una canción de los Beatles ("Across the Universe") al Espacio. La NASA decidió conmemorar así el cincuenta aniversario de la red del espacio profundo, y fue Carlos quien disparó, en dirección a la Estrella Polar, la canción desde la estación de Robledo. "Aún le quedan unos miles de años para llegar, no creo estar vivo para entonces", vaticina entre risas. Cuando se jubiló, en 2011, la NASA le condecoró con la medalla al Servicio Público Excepcional. Tras una trayectoria siendo testigo de la historia, la terrenal y la galáctica, asegura que, si naciera otra vez, "volvería a hacer lo mismo, porque disfruté cada segundo", decía el año pasado a LA NUEVA ESPAÑA. Seguro que algo así pensó mientras apuraba, la noche del primer alunizaje, aquel cigarrillo después de hablar con Houston, aunque hace tiempo que ha dejado de fumar.