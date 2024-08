Eduardo sueña con poder volver a Asturias pero echa en falta apoyos: “El estudiante tiene que saber que tiene una región detrás y no se frenarán sus sueños”

La materia prima existe. El talento está. También hay una ligazón sentimental con la tierra que probablemente esté anudada con más fuerza aquí “que en ninguna otra región española”. Lo que le falta a Asturias para terminar de abrir los caminos del retorno es atención, “apoyo” y aliento, que el estudiante perciba “que tiene detrás una comunidad autónoma y que no se le va a frenar un proyecto, o un sueño, por falta de dinero… Acabar la carrera con 23 o 24 años y saber de antemano que muy probablemente te tendrás que ir es muy triste”. El que habla de los sueños del emigrante es Eduardo Escaf (Oviedo, 1982), odontopediatra residente en La Haya, y antes en Estados Unidos e Inglaterra, que tiene en algún lugar del subconsciente “el sueño” permanente de abrir una clínica de odontopediatría en su ciudad natal y en la cabeza la certeza de que en el corto plazo no va a poder.

No le igualarán las condiciones de Holanda y es verdad que en su caso muy concreto influye un sistema sanitario más acogedor para su especialidad, pero no habla sólo de sí mismo cuando asegura que una parte de la emigración se va “por dinero”, o que la traducción en retornos del poder de la nostalgia y el “corazón fuerte” que singularizan a los asturianos expatriados necesita una motivación económica además de aquella atmósfera amable y protectora de la que hablaba y que debe hacerles sentir el aliento colectivo de sus instituciones. “A una persona que ha trabajado en cuatro países y habla cinco idiomas no le puedes pagar 1.500 euros al mes… Es de pura lógica”. Cuando también habla de las trabas administrativas y burocráticas que percibió cuando se decidió a explorar la posibilidad de establecerse en Oviedo está dando voz de algún modo a una opinión colectiva que se expande por la “nueva emigración” asturiana: según una encuesta reciente de la plataforma Compromiso Asturias XXI, a ocho de cada diez consultados le gustaría volver, pero siete de cada diez no perciben “una oportunidad laboral competitiva…”

Detrás de todo emigrante hay una historia que contar, y lo sabe mejor que nadie un hijo de padre expatriado que ha vivido en cuatro países. Eduardo está escribiendo de otro modo la de su progenitor, Safwan Escaf, un urólogo que llegó a Oviedo desde Siria en 1973. Eduardo, hijo de Safwan y de Concepción Robles, una médica de familia “muy española, muy de Oviedo”, estudió entre Oviedo, Madrid y Los Ángeles y después de vivir en Estados Unidos e Inglaterra ha puesto su línea de llegada en Delft, una ciudad vecina de La Haya de aproximadamente la mitad de la población de Oviedo, y en una clínica odontológica exclusiva para niños que trata a unos 7.500 pacientes. Los holandeses están obligados a tener un seguro médico privado, cada cual según su necesidad, y los niños a acudir al dentista tres veces al año… Se refiere a esas peculiaridades del sistema sanitario, entre otras, cuando dice que España no podría igualar las condiciones en las que trabaja actualmente en los Países Bajos, donde una clínica como la suya recibe el grueso de su financiación de las aseguradoras.

Escaf, que ha empezado un doctorado a distancia en la Universidad de Oviedo, que trabaja cuatro días a la semana y a partir de este septiembre aprovechará el quinto para dar clases en la Universidad de Ámsterdam, ha aprendido a echar de menos Asturias desde varios puntos del planeta. Después de especializarse en Odontopediatría estudiando entre Madrid y Oviedo, y de completar sus estudios en la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), su primera experiencia laboral fue una clínica privada de la ciudad californiana, pero “veía a mis padres tres o cuatro días al año” y volvió. Regresó a Europa para comprobar que no se adaptaba a la vida en Hull, al norte de Inglaterra. Ni a la vida, ni a la gente, ni al clima…

Era 2015 y, de vuelta a España, la oportunidad de Holanda se le dibujó casi por casualidad a través de un contacto de Instagram que le habló de un hospital público en Ámsterdam. “Bien, pero no voy gastar un euro”, contestó. “Si me lo pagan, voy… Y me pagaron los billetes y la estancia” durante un mes. Fue bien, pasó por una clínica privada y sin nada que perder, un poco “a la aventura”, para el paso siguiente “elegí La Haya por la playa. Si sale mal, me vuelvo a Oviedo”, pensó. Pero no salió mal, sigue allí y se va a casar con una holandesa, pero en el hotel de la Reconquista, en “mi calle favorita de Oviedo”.