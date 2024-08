El legado del exilio republicano en México que salvó la asturiana Leonor Sarmiento: un recorrido por el Ateneo Español

Juan Luis Bonilla Rius, librero y editor de profesión, es el presidente del Ateneo Español de México, la institución guardiana del legado de los exiliados republicanos españoles que llegaron al país azteca tras la derrota en la Guerra Civil y fueron muy bien acogidos por el presidente Lázaro Cárdenas. Bonilla Rius analiza en esta entrevista la situación y la evolución de la institución que preside, a la que hizo una importantísima contribución una asturiana de Corao (Cangas de Onís) Leonor Sarmiento, hija de un diputado y líder agrario de la II República. Sarmiento, exiliada primero a Francia y luego a México, falleció en 2021 y presidió esta institución durante 17 años. La cogió en un delicado momento, la reflotó, ordenó sus fondos y abrió a investigadores su valioso archivo y biblioteca.

-¿Cómo es la situación actual del Ateneo?

-Durante el Gobierno del presidente Peña Nieto, el Ateneo recibió unos apoyos anuales, cosa que ya no con el de López Obrador. Se suspendieron, lo cual nos ha colocado una situación no de alarma pero estamos teniendo muy en cuenta nuestros gastos. Estamos buscando distintas alternativas para resolver la financiación. Pero como decimos en México: ahí vamos. Hemos hecho muchas cosas y se siguen haciendo. El Ateneo vive un momento importante con muchas actividades, con mucha interacción con el resto de la sociedad mexicana. Estamos pasando una temporada muy activa, positiva.

-¿Y en cuanto a socios? La generación fundadora ha desaparecido

-De los socios originales no hay ni uno. Eran gente nacida alrededor de 1920. Pero sí contamos con algunos socios, una veintena, que nacieron en España y que llegaron muy niños a México. La institución ha cambiado ya de generación. La primera generación de exiliados le dejó a una segunda la administración del Ateneo ya en los años 80. Ahora ya estamos los de la tercera generación del exilio encargándonos del Ateneo.

-¿Usted es nieto de exiliados?

-Hijo y nieto. Mi madre salió de España a los 9 años. En 1936. mi abuelo, Luis Rius, era gobernador civil de Jaén y tuvo que salir al exilio. Primero estuvieron en Francia. Mi abuelo, al final de su vida, ya en México, se dedicó a recuperar el folclor de su pueblo, Tarancón, en Cuenca. Hizo una labor muy importante sobre la recuperación del folclor. De joven fue maestro de labradores, enseñaba a leer y a escribir a los labradores y ellos le enseñaban las canciones. Mi abuelo salió de España con 35 años de edad y se murió a los 72. Toda su vida recordó esas canciones. Y él mismo se dedicó a hacer música. Eso por el lado de mi madre.

-¿Y por el lado paterno?

-Mi padre, Manuel Bonilla, valenciano, era un poco mayor que mi madre, 8 años. Era comunista. Al final de la Guerra Civil trata de tomar un barco inglés que iba a llegar a Alicante y se queda atrapado por los italianos. Lo meten en el campo de Los Almendros. Tuvo la suerte que no lo mataran porque un vecino lo reconoció y lo mandó a casa. Mi padre tendría 18 años al final de la guerra y no puede salir de España hasta 1947. Sus hermanas ya estaban en México y se viene con ellas. Él y toda la familia de mi padre eran comunistas.

-Y su padre fundó la librería que usted ahora regenta en DF…

-Sí. Era un tipo con una intensidad muy fuerte, con mucha personalidad, muy avispado. Llegó en 1947 se puso a trabajar sin un centavo y logró poner la librería, que le desarrolló muy bien. Con eso pudimos estudiar y vivir.

-¿Cómo se desarrolló su vinculación con el Ateneo?

-Me invitaron a entrar hace varios años porque necesitaban apoyo en el área editorial. Querían hacer publicaciones. Luego se generó una editorial del Ateneo. Con aquella colaboración, me fui dando cuenta de la trascendencia del Ateneo, de la relevancia de mantener la memoria histórica del exilio. En lo relativo a la memoria histórica y, luego, a la memoria democrática el Ateneo se ha convertido en un interlocutor con el gobierno de España y con el gobierno de México. Es un lugar que requería mayor institucionalización, porque estaba manejado de manera muy doméstica. Yo trabajaba muy a gusto con Ernesto Casanova Caloto, el presidente anterior. Él cumplió su período de seis años y me dijo: hay que hacer una renovación, y me sugirió que lo tomara.

-¿Qué actividades desarrolla el Ateneo Español de México?

-El Ateneo español de México originalmente fue creado como un centro cultural, de discusión un centro de divulgación de ideas. Pero también como un centro social donde se encontraban los exiliados y también los mexicanos. Hubo muchos mexicanos relacionados en la fundación como Alfonso Reyes, Juan Rulfo o Torres Baudet, Gunther Guerzso, un importantísimo pintor mexicano la segunda mitad del siglo XX. Era un centro cultural y era un centro de ideas. Con el paso del tiempo, el Ateneo se convirtió también en un lugar donde se hacían muchas tertulias, reuniones de discusiones políticas.... En la actualidad esto ha cambiado. La sede que ocupamos en este momento pertenece a la UNED y la UNED tiene ciertas características donde no podemos tener la puerta abierta todo el tiempo. Solamente podemos estar organizando actos con un horario especial, con una programación previa. Pero estamos muy contentos. Desde que nosotros tomamos la mesa directiva hemos intentado subir el nivel de las actividades. Estamos teniendo menos presentaciones de libro y muchas más conferencias, muchas más discusiones, conversatorios sobre temas concretos. Recientemente celebramos un evento con la ACNUR, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados, para estudiar los movimientos migratorios están pasando en este momento por la ciudad de México. México tiene una situación migratoria muy compleja, hay muchísima migración de Centroamérica, de Caribe hacia Estados Unidos. En estos años ha habido cerca de 120.000 refugiados que se han registrado en México. A partir de esta nueva sede y de la promulgación de las leyes de memoria histórica y memoria democrática el ateneo ha desarrollado un acervo, un archivo y una biblioteca muy importante sobre el exilio y se ha convertido también en un lugar que resguarda la memoria histórica de este movimiento migratorio. En febrero la UNESCO nos reconoció como Memoria del Mundo y ahora el gobierno de España nos reconoce como Lugar de Memoria. El primer Lugar de Memoria fuera de España.

-Ahora que la inmigración se ha convertido en un problema para tantos países, ¿debería reivindicarse el ejemplo que dio México al acoger a los exiliados españoles de la Guerra Civil?

-Eso se oye muy bonito, pero es un poco idílico lo que usted está diciendo. La verdad es que los movimientos migratorios son muy complejos. México vivía un momento postrevolucionario muy particular. El presidente Lázaro Cárdenas era una figura muy especial. Tenga en cuenta que el presidente Cárdenas fue el único que aceptó a León Trotsky en México, que no era un asunto menor. Hay que entender la dimensión que tenía aquello. Tampoco podemos ser naif y pensar que aquello se puede repetir con facilidad. México en ese momento era un país de 20 millones de habitantes y hoy tiene 130 millones. México era un país, después de la revolución, que estaba construyendo su modernidad, generando su infraestructura nacional, generando universidades, carreteras, generando la industria petrolera, la industria eléctrica... Por supuesto que el exilio español fue muy importante en ese proceso de modernización. Llegó en un momento muy particular. Creo que México ha repetido esa acción en tres ocasiones más, con el exilio argentino en 1976, con el exilio chileno en 1973 y con el exilio uruguayo. Los exiliados españoles se calculan que fueron algo más de 20.000 personas y solamente en estos últimos años ya que han registrado más de 120.000 personas. Si revisas los datos que nosotros tenemos en el archivo del Ateneo, si bien la mayoría de los españoles que llegaron no eran intelectuales, sino que eran trabajadores, maestros, campesinos... lo que era muy notable es que el índice del alfabetismo era mínimo. Y esto no suceda así ahora. Era gente que tenía herramientas,con un nivel educativo. Las migraciones que están pasando por México ahora están pidiendo en la calle. México no tiene la capacidad de darles trabajo, de colocarlos. No hay comparación posible entre ambas situaciones, pero entiendo lo que dice y me parece que sí, de alguna manera se tendría que tener un espíritu más abierto.

-¿En su familia, en qué medida les marcó emocionalmente el exilio?

-El exilio español estuvo muy cerrado durante mucho tiempo porque tenían siempre la esperanza de volver, de que Franco cayera pronto. Entonces se mantuvo la primera estrategia: mantenerse muy unidos. Eso generó que las familias transmitieran a las siguientes generaciones ciertos valores que, indiscutiblemente, se siguen se siguen manteniendo. En mi casa, una de las cosas que le podría decir es que había una tensión constante. Eso generó el exilio. Mi abuelo a los 35 años, cuando llegó a México, no pudo desempeñar ningún puesto público. Su carrera como político se acabó y su preparación era sobre las leyes españolas. Mi padre siempre decía: hay que guardar un poco de dinero por si nos tenemos que ir en cualquier momento o hay algún problema. Siempre estaba la maleta echa al fondo del del armario. Mi madre murió con 94 años y aunque llegó a los 12 años murió hablando como española.

-¿Son ustedes el reflejo de un ideal que fracasó en España, el de la II República?

-Cuando vienen los españoles se extrañan porque en el Ateneo no tenemos la bandera actual de España, tenemos la bandera de la República y se cantan las canciones de la Cuerra Civil, se cantan las canciones de Lorca. El Ateneo Español es un lugar se ha convertido en un lugar, digamos, un poco alienado. También tenemos que buscar una nueva identidad que nos relacione por supuesto con el México actual, con la España que ya no es y con la España que es actualmente.

-El acto reciente de reconocimiento como Lugar de Memoria, el primero fuera de España, ¿ayuda a qué?

-Estamos agradecidísimos por ser considerados el primer Lugar de la Memoria fuera de España, pero nosotros siempre lo hemos sido. A final de cuentas esto es parte de un proceso que España ha retrasado mucho tiempo, la revisión de su memoria histórica; un proceso que tiene que hacer, como ha hecho cualquier país. Es un proceso sanador. Estamos muy agradecidos por la consideración que ha tenido el Gobierno y nosotros seguiremos haciendo lo que hemos hecho siempre: resguardar lo que estamos resguardando. Es España la que se tiene que dar cuenta de la enorme riqueza que tiene en el exilio español en México. En España se estudia a León Felipe o Pedro Salinas, por ejemplo, pero hay toda una generación posterior de autores, que eran niños de la guerra, que se sentían española y un patrimonio cultural que nos pertenece a ambos países y que España no ha podido integrar todavía en su riqueza. Una riqueza también de España

-¿Qué importancia tuvo Leonor Sarmiento en la historia de la institución?

-Desde el inicio, el Ateneo empezó a generar una biblioteca. Y con el paso de los años los socios se iban muriendo y empezaron a donar al Ateneo, que ahora tiene un archivo realmente importantísimo, que acaba de ser reconocido como Memoria del Mundo por la UNESCO. Leonor Sarmiento desempeñó un papel clave cuando el Ateneo pasaba a una segunda generación. Aunque ella llegó de joven, no de niña, a fin de cuentas forma parte de una segunda generación de exilio. Ella no toma la decisión de salir de España, la toman sus padres. Cuando llega a México, ella se encarga del Ateneo en un momento de un cambio generacional muy complejo, donde no había recursos económicos. Pero Eulalio Ferrer, un santanderino que hace una carrera muy brillante en México, uno de los principales publicistas del país, la apoya para mantener la institución. A lo largo de casi dos décadas hace una labor importantísica, gracias a ella la institución se mantiene todavía. Tenemos investigadores que todavía la recuerdan por el buen trato que les daba.

-¿Cómo ve el futuro del Ateneo?

-Hay que trabajar, hay que echarle ganas, como se dice en México. Es una institución que tiene mucha razón de ser. Sirvió para resguardar este este archivo que ofrece una cantidad de información muy importante a los descendientes, que siguen llegando a consultar. Recibimos un montón de cartas. Pero los ideales de la II República, los ideales del exilio español, también nos dan materia en la que tenemos que trabajar.