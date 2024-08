La última investigación sobre el genocidio que cometió un asturiano: 4.000 indios masacrados en Tierra del Fuego

José Luis Alonso Marchante nació en Gijón en 1971 pero su familia es somedana, del pueblo de Arbeyales. Se crio en Zaragoza, a donde su padre emigró a trabajar en una fábrica. Reside en Madrid desde hace 26 años y trabaja como economista. Su pasión es la historia. Su primer libro aborda la guerra civil en Somiedo (“Muerte en Somiedo”, 2007) y, tras su matrimonio con una mujer argentina, descubrió la historia de José Menéndez (1846-1918), el llamado rey de la Patagonia, un emigrante que partió de Miranda (Avilés) y que levantó un imperio económico a partir de la cría de ovejas. Sus descendientes, la familia Menéndez Braun, se han multiplicado y convertido en una de las sagas más poderosas de la Argentina actual, financiando por ejemplo el ascenso de Javier Milei a la presidencia del país. En el origen de este poderío económico está, sin embargo, un pecado original: el genocidio de los indios selk’nan que mandó ejecutar Menéndez en alianza con su yerno Mauricio Braun. Su primer libro sobre ese emigrante (“Menéndez, rey de la Patagonia”) es en un best-seller en Argentina y Chile, con más de 30.000 ejemplares vendidos. Recientemente se publicó en España, en la editorial Txalaparta, “Selk’nam, genocidio y resistencia”, otro gran éxito editorial al otro lado del océano. La misma historia pero con el foco puesto en las víctimas.

Cazadores de guanaco selk'nam / .

-¿Cómo llegó a la figura de José Menéndez?

-Mi mujer es argentina, entonces tenemos la suerte de poder viajar a Argentina prácticamente cada año y medio. Y en esos viajes siempre he hecho trabajos de historia. Conocí la historia del rey de la Patagonia en el centro asturiano de Buenos Aires. Tienen un busto del rey de la Patagonia. cuando me lo muestran, me dicen una frase muy sencilla que se me quedó grabada: que él viajó desde Asturias a América en las bodegas de tercera clase de un barco, pero que cuando murió era dueño de toda una flota de barcos que empezaban por “A” en homenaje a Asturias. Inmediatamente el personaje me atrapa. Entonces no se conocía prácticamente nada de su historia y es cuando empiezo a investigar. Sobre 2009. Hace ya hace 15 años, viajo por primera vez a la Tierra del Fuego.

-Hablemos del genocidio que desató un asturiano en la Patagonia.

-Yo también soy asturiano. Igual de asturiano que Menéndez. De hecho, nacimos a 30 kilómetros uno del otro pero con 125 años de diferencia. "Selk’nams, genocidio y resistencia", llega después del anterior libro, de haber puesto el foco en esos grandes terratenientes, Menéndez y Braun, sobre todo, en cómo construyeron sus imperios económicos a partir de la ganadería ovina, y cómo reinvierten los beneficios en bancos, compañías de seguros, de navegación, establecimientos comerciales… Le dediqué trescientas y pico páginas a cómo construyeron esas fortunas, pero dejé de lado a los que ya llevaban viviendo allí miles de años, que eran los pueblos originarios, las primeras naciones, hay muchas maneras de definirlos.

-¿Quiénes son?

En Tierra del Fuego, desde hace 12.000 años, habitan tres pueblos. Dos que son canoeros, se movían tradicionalmente en canoas, los kawésqar y los yaganes. Y en el interior de la isla grande de Tierra del Fuego, viven los selk’nams, nómadas terrestres. Ellos no conocían la navegación.

Indios selk'nam / .

-¿Por qué le atraen los selk’nams?

-Porque ellos fueron uno de los últimos pueblos nativos que consiguieron retrasar el contacto con la civilización, dicho entre comillas. Los otros pueblos, como los barcos cruzaban el Estrecho de Magallanes en el siglo XIX con muchísima habitualidad, con barcos que venían de Liverpool y iban a las costas del Perú, enseguida tuvieron desagradables encuentros con los marineros, gentes llevaban meses y meses en alta mar sin haber visto a una mujer. Calcule lo que pasaba cuando encontraban una canoa con tres o cuatro muchachas kawésqar. Y los yaganes van a tener un contacto con los loberos norteamericanos y británicos que cazaban lo que llamaban focas, lobos marinos, para la piel. Los lobos marinos eran el principal alimento de los yaganes. Los cazadores se podían llevar en una campaña 10.000 pieles. Eran 10.000 animales que desaparecían del lugar y entonces abocaban al hambre a los yaganes. Pero los selknam van a mantener en el interior de la Tierra del Fuego su modo de vida tradicional durante muchísimo tiempo. Ellos vieron a Magallanes en 1520, cuando pasó por allí, pero Magallanes no llegó a verlos a ellos, solo vio las hogueras que hacían. Eran hogueras que lhacían los selk’nams para avisarse de que algo raro iba a suceder. Y aunque en las costas tuvieron algún esporádico encuentro desagradable con navegantes de distintas naciones, desde de 1520 a 1886, estamos hablando de 360 años, no van a tener contacto con los occidentales. Mantienen su modo de vida tradicional hasta finales del siglo XIX.

-¿Quiénes son los selk’nams?

-Se les ha llamado la cultura del guanaco. Igual que a los inuit se les llamó la cultura del reno. Buena parte de su organización era alrededor del guanaco, un camelido muy parecido a la llama, a la alpaca. Hay varios animales en América con esa fisonomía. Los selk’nams habían desarrollado unas estrategias de caza, que era muy costosa. Los guanacos son animales muy inteligentes, muy ágiles, muy esquivos. Cazaban con arco y flecha, en grupo y en solitario. Una vez que conseguían abatir a un animal, obviamente la carne les servía de alimento, pero también utilizaban la piel como ropa para cubrirse. Las temperaturas de Tierra del Fuego son muy bajas, aunque a ellos apenas parecía importarles. Los primeros antropólogos que viajan allí se sorprenden de verlos practicamente desnudos en la nieve. Eran nómadas. Iban moviéndose por la isla grande de Tierra del Fuego en función de los ciclos de los animales. Tenían un sistema con el que hacían quemas para crear una hierba que sirviera de alimento al guanaco, que luego iban a cazar. Había una posición de igualdad entre hombres y mujeres. Cada uno tenía un papel esencial para la supervivencia del grupo. Cuando la caza escaseaba, ellas eran recolectoras y podían proveerse de frutos. Sabían los que servían para comer y los que servían para curarse. Pescar también lo hacían sin meterse en canoas, con redes de pesca en la costa.

Un grupo de undio selk'nam / .

-Entoces llega la oveja y cambia el destino de ese territorio de selk’nams y guanacos.

-Tierra de Fuego era un lugar sin ningún interés para nadie hasta que llega la ganadería ovina. El ovino viene desde las Islas Malvinas, donde en 1880 había 600.000 ovejas en pie, no cabía ni una más. La compañía malvinera de explotación de ovejas va a hacer las primeras aclimataciones en el territorio, tanto en Chile como en Argentina. Primero, se hacen en el territorio continental. Entonces, se dan cuenta de que las ovejas, para lana, responden mejor en la Patagonia, donde las condiciones son más extremas.

-¿Y cómo llega José Menéndez a ese negocio?

-Cuando los capitales británicos se dan cuenta de que el negocio es muy floreciente, van a poner en marcha unas explotaciones ganaderas enormes. Gran Bretaña ya tenía producción ovina en Australia, en Nueva Zelanda o en Sudáfrica. Pero eso eran colonias y las colonias, para esa época de finales del siglo XIX, resultaban costosísimas. Había que tener gobernadores, ejércitos... Y aquí lo que hacen es colonizar también, pero solo desde el punto de vista económico, no van a conquistar ni Argentina ni Chile. Como Punta Arenas, en aquella época, era la única localidad importante del territorio, van a contactar con los grandes comerciantes de la época, José Menéndez, Mauricio Braun, José Nogueira, Rudolf Stubenrauch….El papel de esos grandes comerciantes va a ser conseguir las tierras. Y es un papel muy importante. Las leyes chilenas y argentinas limitaban a unas 20.000 hectáreas por persona, familia o sociedad, el máximo que podían tener. El legislador pretendía en aquella época que fueran a la zona con muchos miles de pequeños agricultores o ganaderos. Pero lo que se consiguió fue lo contrario, porque Mauricio Braun y José Menendez llegaron a tener 4 millones de hectáreas en su propiedad.

-Y eso, ¿cómo se consigue?

-Ahí están las cartas, recogidas en mis libros. Lo hicieron sobornando a los gobernadores, poniendo en nómina a los diputados, entrevistándose con los presidentes de Chile y de Argentina. Así es como lo consiguen. Utilizando ‘palos blancos’, que se llamaban. Para conseguir 200.000 hectáreas en Tierra del Fuego Menéndez utiliza a 10 personas que eran empleados suyos o nombres falsos. Lo que está pasando hoy en día en la sociedad ya pasaba antes. La manera en la que se hicieron con esas tierras fue completamente ilegal. Braun decía que solo hace falta un poco de aceite aquí y allá para que las ruedas marchen. El hijo de José Menéndez, Alejandro Menéndez Beheti, escribía: ya tengo el OK de los diputados y la ley la van a hacer como nosotros les hemos pedido. Ese tipo de cosas.

-El negocio, en menos manos, se controlaba mejor, ¿no?

-Los británicos no querían veinte mil pequeños propietarios, querían tres o cuatro. Además, estas familias van a estar unidas entre ellas, no compiten entre sí. Porque Mauricio Braun, el que tenía junto con Menéndez la mayor proporción de tierras era, además, su yerno.

La portada del último libro de José Luis Alonso Marchante / .

-Pero esas tierras tenían propietarios, las poblaciones indígenas.

-La oveja necesita tranquilidad y calma, amplias extensiones, así que cercan esas hectáreas, para que allí paste libremente la oveja. Solamente se necesita una vez al año que vengan trabajadores para esquilarlas. Eran trabajadores “golondrina”, los traían y se los volvían a llevar, no se quedan en el territorio. Allí pone Menéndez un millón de ovejas. Con la llegada de las ovejas, el guanaco, que era la especie principal de la zona, empieza a refugiarse en las partes más inaccesibles de la isla. Se le dispara al guanaco igual que se hizo con los bisontes desde los trenes en Norteamérica. En el libro vuelco cartas donde se dice que algo habrá que hacer para exterminar al guanaco, porque compite con la oveja y come como dos ovejas.

-¿Y a los selk'nam?

-Los selk’nams van trazar toda una estrategia de resistencia y de ahí el título del libro. Porque al principio se pensaba que se comían las ovejas porque no sabían de quién eran. Se decía: aparece una oveja y se la comen porque son pueblos muy incultos. Pero después, los historiadores se han dado cuenta de que los ataques a los piños de ovejas tenían por finalidad causar el mayor daño posible. Había rotura de alambradas y enfrentamientos con los empleados de las sociedades ganaderas de Menéndez y de Braun. La idea era lanzar un mensaje muy claro: llevaos las ovejas de aquí. Pero la respuesta fue justo lo contrario. Y es aquí cuando empiezan la violencia contra los selk’nams que se va a transformar en genocidio.

-¿Cómo se ejecuta ese genocidio?

-Son partidas que atacan a la población. Lo primero que hacen es organizan cuadrillas de cazadores de indios. Están perfectamente documentadas. Uno de los principales cazadores de indios, de los más siniestros y violentos, se llamaba Alexander MacLennan, era escocés. Trabajaba en una de las estancias de José Menéndez. El papel de los Menéndez y los Braun era conseguir las tierras, pero de Gran Bretaña venían los ovejeros como Mac Lennan: escoceses, galeses, neozelandeses. De allí venían las ovejas, los perros ovejeros y las libras esterlinas. Toda la venta de la lana, Menéndez la cobraba en libras esterlinas. Él se quedaba con las libras y a sus trabajadores les pagaba en vales o en fichas. Todo se firmaba en Londres. Los británicos ponían todo y la lana era para la industria textil británica. En Tierra de Fuego no se creó ningún tipo de industria, ninguna. Todo eran barcos que se cargaban y se entregaban en Gran Bretaña. Toda la riqueza se fue a la metrópoli. Eso sí, aquellos que controlaban en negocio en la zona se hicieron inmensamente ricos.

-¿Cuántos selk’nams había?

-No había censos, evidentemente, porque eran pueblos indígenas que vivían en comunidad y en el interior de la isla, pero se calcula que los selk’nams podían ser unas 4.500 personas. Y en 15 años solamente van a quedar unos cientos. El genocidio no significa de ninguna manera extinción. Los selk’nams consiguieron sobrevivir y tienen una línea ininterrumpida hasta la actualidad. Yo he estado con las comunidades selk’nams en Tierra de Fuego.

-Volvamos a los cazadores de indios.

-Eran neozelandeses, galeses, escoceses… Armados con rifles de repetición, salían a hacer expediciones de castigo contra los selk’nams de los alrededores. Al lado de la estancia de Menéndez, había una misión salesiana y fui a estudiar los archivos salesianos, que están en Buenos Aires y en Roma. Y ahí los salesianos llevan diarios. En varias entradas ponían cosas como “los hombres de Menéndez mataron a tres indios y nos trajeron a las mujeres y a los niños”, o “hoy han venido una mujer y un niño que estaban deambulando por ahí”. O encontraban restos humanos por los alrededores.

-¿Mataban solo a los hombres?

-Mataban a todos los que se resistían. Primero formaron esas cuadrillas organizadas un poco de aquella manera, pero luego hay una segunda fase. El genocidio ya se organiza más en serio y hay deportaciones de centenares de selk’nams. Los llevan a Punta Arenas. Los periodistas, y esto también está volcado en el libro, se dan cuenta de que la mayoría son mujeres y niños. ¿Dónde están los hombres? Y ya sabe dónde están los hombres. A los hombres los ha matado. Muchos de los exploradores que pasaban por Tierra del Fuego, en esa época se está produciendo también la carrera antártica, iban recogiendo los restos humanos con orificios de bala que están hoy en museos de Europa.

-¿Nadie reaccionó?

-La primera fase del genocidio, como es una fase muy violenta, empieza a desatar escándalos. No todo el mundo estaba de acuerdo con eso. La primera fase se produce desde que se crean las primeras estancias. Estamos hablando de 1890. En 1895 se produce un juicio a los cazadores de indios y las autoridades, la prensa, la ciudadanía en general, empieza a protestar por este tipo de matanzas indiscriminadas. En el juicio tuvieron que testificar muchos de los cazadores de Indios. Pero que, al final, terminó sobreseído por este poder que tenían Menéndez y compañía.

-¿Y luego qué pasó?

-Una vez que pasa esto, ya se decide una solución final. El paralelismo con lo que hicieron los nazis en la Segunda Guerra Mundial es claro. No en el número de víctimas, obviamente, pero en cuanto al porcentaje del pueblo exterminado es mucho peor. Ahí se sientan los grandes terratenientes y dicen: algo hay que hacer. Hay que sacar a esta gente fuera de aquí, por las buenas o por las malas. Y entonces, con la complacencia de las autoridades chilenas y argentinas, y con los salesianos ponen en marcha la misión de Isla Dawson, a donde van a deportar en masa a la mayor parte de la población selk’nams. La deportación es forzosa, se hace en los mismos barcos de las compañías ganaderas que traían las ovejas.

-¿Qué ocurre en Isla Dawson?

-Los selk’nams eran un pueblo nómada terrestre. Si los metes en una isla, no pueden escapar. En Isla Dawson, el porcentaje de fallecimientos prematuros va a alcanzar el 99% porque ya desde las misiones jesuitas, 300 años antes, se sabía perfectamente que cuando tú coges un pueblo indígena, le cambias las costumbres, lo conviertes en sedentario a la fuerza, le cambias la alimentación, los vistes con ropas occidentales, les quita sus nombres, les prohíbes sus ritos, las enfermedades se desarrollan en ese ambiente con una velocidad atroz. Nada más que desembarcaban en la isla los niños morían en masa. Luego la viruela, el sarampión, la tisis, afectaba a todos.

-¿Y los salesianos, qué hacían?

-No tenían ni siquiera un médico. No hablan la lengua selk’nams, no entendían nada. Su única obsesión era bautizarlos y darles la extrema unción para que, cuando murieran fueran al paraíso. Solo hay unos pocos sobrevivientes cuando se cierra la misión en 1918. Otros son llevados a Punta Arenas o a Chubut y se van a mezclar con la población local, trabajando en la situación más baja que te puedas imaginar. Los que se quedaron en Tierra del Fuego llegaron incluso a trabajar en las estancias de Menéndez. Fueron, con el tiempo, muy buenos esquiladores, domadores… Era la gente acostumbrada a la naturaleza, gente muy fuerte, muy ruda, perfectos para estar allí. Al final, los supervivientes, unos cientos, acabaron mimetizándose con el nuevo entorno.

-¿Qué memoria queda de ese genocidio entre los propios indígenas?

-Los selk’nams tienen clara cuál es su línea genealógica. Yo hablé con gente que sabe que en sus ancestros hay un cazador de selk’nams, porque esas mujeres que llevaban a las misiones muchas veces las amancebaban. Por ejemplo, hay un explorador argentino que en 1902 recorre la Tierra del Fuego y, al llegar al puesto de policía rural en medio de la nada, cuenta que hay ocho mujeres viviendo con los policías a la fuerza. Entonces, ellos saben incluso que en sus ancestros tienen una chamán, pero también a un cazador de indios. En los últimos años, ha habido una reivindicación de lo indígena. Hoy se muestran muy orgullosos de sus orígenes. Hoy son abogados, conductores, desempleados, artistas… como los demás.

- ¿Y cómo se reconoció el genocidio?

-José Menéndez, junto con su yerno Mauricio Braun creó una dinastía de la nada. Ese labrador pobre que había viajado en las bodegas de tercera clase de un barco, ese candidato a la fortuna incierta que se fue a Cuba, luego a Buenos Aires, luego a Punta Arenas, cuando se muere, a pesar de las barrasasadas que le hicieron sus hijos en los últimos días de su vida, crea esa dinastía de la nada. Y la historia oficial la escriben dos grandes ramas relacionadas con ella. Una, los historiadores salesianos. Los principales donantes de las escuelas salesianas en la Patagonia son los Menéndez y los Braun. Encontré cartas en las que los salesianos dicen entre ellos que los asesinatos de los indios son verdad pero no pueden nombrarlos. Y la otra rama, eran dos historiadores de la propia familia. Uno en Argentina, Armando Braun Menéndez. Y otro en Chile, Enrique Campos Menéndez. Para que tengas una idea, este último le escribía los discursos a Pinochet cuando la dictadura. O sea, que durante décadas nadie se atrevió a contestar ni una sola línea de la historia oficial. Cuando yo viajo a Punta Arenas en 2011, la primera vez, la gente era muy ajena a esos personajes que estaban en las calles, en los palacios, en los monumentos, pero hoy en día nadie duda de cómo se hicieron esos negocios. Nadie ha podido contestar ni una sola línea de mi libro. La imagen de Menéndez hoy en día ha cambiado de manera radical. Como dato, le diré que antes se juntaban en Punta Arenas una vez al año todos los Menéndez y Braun y han dejado de hacerlo. Ahora la historia del genocidio de los selk’nams ya se cuenta en propio museo regional de la Patagonia, se cuenta esta historia en su página oficial. En septiembre del año pasado, por ejemplo, el genocidio fue reconocido por el Congreso Chileno como tal, con la implicación jurídica que tiene.

-Y derribaron un busto de José Menéndez en 2019, ¿no?

-Estaba en la Plaza de Armas de Punta Arenas y cuando echaron abajo muchas estatuas, en muchas partes del mundo, no solamente en Chile, sino en Estados Unidos, esclavistas, generales sudistas, reyes como el Leopoldo II de Bélgica, el busto de Menéndez también cayó, lo retiraron y no se han atrevido a ponerlo todavía. Yo no estoy de acuerdo para nada en la destrucción de los monumentos, pero sí que estoy conforme en que se sepa quién lo ha puesto ahí.