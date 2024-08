"La asignatura pendiente es dar más presencia a los asturamericanos en el devenir de Asturias"

Juan Carlos Sánchez Alonso (Oviedo, 1961), acaba de cambiar las playas de Santa Mónica (fue hasta este mismo mes cónsul general de España en Los Ángeles) por un despacho en el Ministerio de Asuntos Exteriores, en Madrid. El diplomático, con raíces familiares en Villamayor (Piloña), estudió Derecho en la Universidad de Oviedo e ingresó en el Servicio Exterior en 1991. Venezuela, Argentina, Chile y Perú, donde fue embajador, son algunos de los países por los que ha pasado este hombre afable, con varias condecoraciones en su haber, entre las que siempre destaca por encima de todas, su condición de asturiano. En estos últimos años ha tenido ocasión de tratar con muchos famosos residentes en Los Ángeles, como el golfista Jon Rahm o el cantante Ricky Martin, sin dejar de lado al mundo del cine, siempre presente en la ciudad, con visitantes habituales como el director de cine Pedro Almodóvar. El cargo le ha permitido estrechar lazos con conocidos políticos de la zona, como la gobernadora de Arizona, la demócrata Katie Hobbs, y la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass.

-Misión cumplida en Los Ángeles. ¿Satisfecho?

-Se trata de un área muy vinculada a España en lo económico y comercial; también con un gran desarrollo agrícola y tecnológico. He tratado de estar cerca de los españoles que han necesitado nuestra atención.

Juan Carlos Sánchez, derecha, con el director de cine Pedro Almodóvar / .

-¿Qué se trae de regreso en su maleta personal?

-La defensa y promoción de nuestro legado histórico, decisivo para la formación de Estados Unidos, ha sido parte fundamental de mi dedicación. Aunque lo más importante para una oficina consular siempre es procurar la mejor atención y un servicio público de buen nivel para los cerca de 40.000 españoles residentes en la demarcación y para los norteamericanos y otros extranjeros que viven en Estados Unidos y que desean visitarnos o residir en España con nosotros. El pasado año tramitamos más de 7.000 visados para estudiantes y norteamericanos que se trasladaron a estudiar o residir en nuestro país.

-Ha pasado muchos años en Iberoamérica y eso le confiere una visión privilegiada de la relación de Asturias con la otra orilla del Atlántico…

-De mis 33 años en la Carrera Diplomática, he pasado más de la mitad destinado en países iberoamericanos: Venezuela, Argentina, Perú y Chile. Con la salvedad de Perú, en los otros tres existen importantes colectividades asturianas. La Asturias americana vive con naturalidad ese sentimiento de doble pertenencia afectiva a la tierra de sus padres y abuelos, y a las naciones que les acogieron desde finales del siglo XIX. La cultura y las tradiciones asturianas están muy presentes en la vida de esas colectividades.

Juan Carlos Sánchez Alonso, en el Gran Cañón / .

-¿Qué falta para acercarlos más a la región?

-La asignatura pendiente es lograr una mayor presencia de los astur-americanos en el devenir de nuestra región, convirtiéndoles en actores más destacados para el futuro. La relación privilegiada entre España y América, entre Asturias y América, debería plasmarse en unos flujos de ida y vuelta continuos entre ambas orillas del Atlántico, protagonizadas por españoles e iberoamericanos que decidan armar su proyecto de vida en cualesquiera de las dos orillas, ya sea por interés o decisión personal, pero no huyendo de un conflicto o por sufrir persecución, como tristemente ha sucedido en el pasado y por desgracia todavía sigue sucediendo.

-¿Alguna vez quiso ser otra cosa aparte de diplomático?

-Hasta llegar a la Universidad de Oviedo, no empecé a plantearme seriamente mi futuro. Estudié Derecho, pero no con la idea de ejercer la profesión de abogado. Al principio de mis estudios, aparecían en mi horizonte oposiciones clásicas como Judicatura o Notaría.

-¿Qué le hizo descubrir la vocación al servicio exterior?

-La Carrera Diplomática se presentó en el tercer año, al cursar Derecho Internacional Público. Las cátedras de Derecho Internacional de la Universidad de Oviedo eran ya entonces de primera categoría académica, seguramente las mejores de España. Siempre estaré en deuda con mis profesores, sobre todo con Luis Ignacio Sánchez Rodríguez. Gracias a ellos pude descubrir una profesión que ha sido mi vida, sobre la que siempre ha habido y todavía hay bastante desconocimiento. Los profesores de la llamada “Escuela de Oviedo” formaban parte con regularidad de los Tribunales de Oposición de la Carrera y supieron despertar en algunos alumnos como yo el interés por el servicio exterior.

Juan Carlos Sánchez con la demócrata Kate Hobbs, gobernadora de Arizona / .

-¿Qué cualidades debe poseer un diplomático?

-Como el buen asturiano, un diplomático debe tener un espíritu siempre abierto para poder encajar de la mejor manera en sociedades distintas y distantes. Y los que se dedican al apartado consular, que tienen que lidiar en no pocas ocasiones con casos humanitarios muy complejos, deben tener un acendrado sentido de la solidaridad y empatía con los vulnerables.

-¿Se ha considerado, de algún modo, emigrante?

-Aunque en un grado muy diferente a los que se vieron obligados a marchar de España o de Asturias, el diplomático vive su particular emigración. Lo más duro de la profesión es tener que desarrollarla lejos de los tuyos y de tu país.

-Le habrán pasado miles de cosas curiosas e interesantes…

-Ahora que estamos en un verano olímpico, lleno de eventos deportivos en los que a España le fue muy bien, recuerdo que en 2012, cuando era Embajador en Perú, reunimos a más de 1.500 personas, la mayor parte españoles, en la Residencia diplomática para ver la Final del Europeo de Fútbol de aquel año. España ganó a Italia. Los triunfos y los momentos buenos de tu país y de tu gente tienen otra vivencia, otro sabor mucho más grato y se disfrutan más fuera de España.

-¿Existe un lado oscuro en su profesión?

-No todo es glamour en la vida diplomática, aunque muchos piensen lo contrario. Nunca puedes olvidar esas ocasiones en las que como embajador o cónsul tienes que llamar a un compatriota para comunicarle el fallecimiento de un familiar en el extranjero. No hay Escuela Diplomática que te prepare para decirle a un padre o a una madre que un hijo suyo no va a volver a casa.

-¿Cómo se divisa a España desde los Estados Unidos?

-Quizás porque mi trabajo es promover la imagen y los intereses de España, no me cuesta identificar nuestros puntos fuertes como país y como sociedad. Eso no quiere decir que ignore los desafíos que tenemos por delante, vinculados a un mundo que está sufriendo cambios acelerados, aunque en ocasiones todavía no esté muy bien identificado el rumbo en algunas de esas transformaciones.

Juan Carlos Sanchez, con el cantante Ricky Martín / .

-¿Y bien?

-España es una sociedad mucho más potente, fértil, solidaria, laboriosa y comprometida de lo que creen muchos españoles. Los más de 80 millones de turistas que nos visitan cada año y que nos han convertido en líderes mundiales valoran la oferta de un país que no sólo tiene playas, miles de monumentos o una gastronomía excelsa, sino también un sistema sanitario de los mejores del mundo; comunicaciones de primer orden o una de las menores tasas de criminalidad y violencia en Europa. Esas son también las razones que llevan a millones de extranjeros, incluidos casi 100.000 estadounidenses, a residir en España de forma permanente. “Algo tiene el agua cuando la bendicen…”

-Estados Unidos vive momentos políticos intensos. ¿Se esperaba la retirada de Biden de la carrera por la reelección?

-La Constitución estadounidense establece que los candidatos presidenciales deberán ser ciudadanos nacidos en territorio norteamericano, con al menos 14 años de residencia en el país y mayores de 35 años de edad. No hay ninguna limitación de edad para presentarse. Y esa es una circunstancia que no sólo afecta a Biden, cuya edad ya fue motivo de comentarios y debates en la elección anterior, sino también a Donald Trump, que tiene 78 años, y a otros miembros de la política norteamericana, como el líder republicano del Senado, Mitch McConnell, de 83 años, o la ex Presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, todavía en activo a sus 85 años.

-Los rumores sobre una salud debilitada perseguían al Presidente desde hace años, pero se dispararon tras el debate con Trump…

-En los últimos meses habían circulado muchos rumores de movimientos en el Partido Demócrata, encaminados a relevar a Biden que cometía errores en sus intervenciones públicas y parecía sufrir lapsos de memoria, pero la campaña seguía adelante y el Presidente tenía garantizada su nominación. El factor que lo cambió todo y aceleró su decisión de retirarse fue el debate con Trump. Los rumores pasaron a ser una catarata de declaraciones de connotados demócratas pidiendo al Presidente que diese un paso a un lado.

-Y en estas llegó Kamala Harris.

-Haciendo de la necesidad virtud y con las encuestas en contra, Biden apoyó a la vicepresidenta y lo que parecía ser un cambio arriesgado a estas alturas, está funcionando bien. Harris no gozaba de gran popularidad.

-¿La ve ganadora?

Está sorprendiendo a los suyos y también a los republicanos, que todavía no le han encontrado la vuelta. Y ya circulan encuestas señalando que la elección de Trump no va a ser el paseo tranquilo que el ex presidente y su equipo vendieron tras el debate.

-Las relaciones internacionales en los últimos tiempos están cambiando, ¿va todo demasiado rápido?

-En realidad, son muchas las transformaciones que se están operando al mismo tiempo y por ello son también numerosos los debates que están teniendo lugar, con posiciones muy distintas y a veces muy enfrentadas. Movimientos migratorios, cambio climático que afecta a la agenda energética, la irrupción de la inteligencia artificial…la pandemia también nos demostró, de forma muy dramática, lo vulnerables que somos y que sólo a través del entendimiento y la cooperación podemos enfrentar los desafíos que ya tenemos frente a nosotros y los que vendrán.

-Si pudiera elegir ahora una embajada…

Llevo muchos años fuera y mi deseo ahora es trabajar en España por un tiempo y disfrutar de la familia y los amigos, por lo que no quiero plantearme esa pregunta ni de forma hipotética. Quizás también porque los destinos que más me gustan, que son los americanos, quedan muy lejos geográficamente y esa sensación de lejanía se hace más grande con los años. Como decía Vivien Leigh (Escarlata O'Hara) en “Lo que el viento se llevó: ”Ya lo pensaré mañana”.

-¿La carrera diplomática le ha dado lo que usted esperaba?

-Me ha dado incluso más de lo que yo esperaba, porque cuando decidí apostar por esta profesión no podía llegar a imaginarme lo versátil y multiforme que es la función diplomática, un auténtico “multiverso” como dicen ahora en las películas de ciencia-ficción, llena de oportunidades y desafíos.

-Usted es una persona muy familiar. ¿La familia ha sido su gran pilar en estos años?

-Yo no hubiese sido capaz de disfrutar de mi carrera como lo he hecho, si no hubiese tenido el respaldo de los míos. Al principio, de mis padres. Aunque no era un mal estudiante, preparar la oposición en Madrid suponía un gasto sustancial para los que veníamos de otras provincias. Y luego el acompañamiento y la ayuda permanente de mi esposa Gloria, también asturiana, de Navia, que supo crear en todos los países y lugares donde vivimos el hogar que necesitábamos mis hijos, Juan y Nacho, y yo. Una labor que no es sencilla, porque el diplomático asume voluntariamente las cargas de su oficio que supone la expatriación, pero esa no tiene por qué ser, y de hecho no lo es, la elección del cónyuge y de los hijos.

-¿Dónde ha sentido más la presencia de Asturias y de los asturianos?

-Pérez de Ayala decía que “donde está un asturiano está Asturias entera”, cualquiera puede imaginarse qué sentimientos pueden aflorar cuando en el extranjero te ves rodeado de asturianos, hijos y nietos de la emigración. Esos sentimientos, mezcla de alegría y nostalgia, los he vivido en mis países de destino con la ingente colectividad asturiana, en los Centros Asturianos de Buenos Aires, de Caracas, de Santiago de Chile o de Valparaíso, auténtico semillero de asturianía de la buena.

-Tendrá muchos recuerdos inolvidables.

-Recuerdo la emoción que sentí el primer Día de Asturias y de la Santina al que asistí, un 8 de septiembre de 1995, como diplomático recién llegado a Venezuela, en el Centro Asturiano de Baruta. Es una impresionante instalación desde la que se domina todo el valle caraqueño, con una piscina olímpica. Un monumento al empuje y la laboriosidad de los asturianos de Venezuela. Les deseo de corazón todo lo mejor en este tiempo tan complicado que atraviesa el país.