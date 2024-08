Álvaro Pérez, el ovetense que se convirtió en maestro de periodistas en Uruguay

El periodista y profesor Álvaro Pérez Álvarez (Oviedo, 1984) entendió “rápida y perfectamente” el carácter uruguayo nada más aterrizar por primera vez en el aeropuerto de Carrasco, el 8 de julio de 2014. “La Universidad de Montevideo envió a una persona a recogerme. Nada más verme, lo primero que me preguntó fue: ‘¿Todo tranquilo?’. El valor supremo para el uruguayo es estar tranquilo. Con esa pregunta ya aprendí lo que era el Uruguay”, recuerda Pérez.

Este ovetense, benjamín de cinco hermanos, educado en el colegio Los Robles y licenciado en Filosofía y Periodismo por la Universidad de Navarra, lleva diez años trabajando en el pequeño país latinoamericano, siete de ellos como decano de la Facultad de Comunicación de la citada universidad. Y allí continúa Álvaro Pérez, tranquilo, como le sugirió aquel primer anfitrión. “Estoy encantado aquí, aunque sin duda también extraño España y Asturias”, asegura. Su habla ya la decoran coletillas y palabras de su país adoptivo como “che”, “bo”, “boludo” o “mina” (chica).

Fueron dos periodistas como él los que llevaron a Pérez a la otra orilla del Atlántico. El primero fue el legendario reportero sevillano Manuel Chaves Nogales (1897-1944), autor de varias obras que se han popularizado en los últimos años. El ovetense hizo su tesis doctoral en Navarra sobre su estilo literario, en especial el de su biografía "Juan Belmonte, matador de toros". Aquel doctorado le facultaba para ejercer como profesor de Periodismo. Poco antes de depositar el trabajo académico, a mediados de 2014, Pérez fue contactado por otro periodista asturiano, también ex alumno de Navarra: el gijonés Luis Melgar, actualmente infografista de "The Washington Post" y por entonces coordinador del área de Periodismo de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Montevideo (perteneciente, como la de Navarra, al Opus Dei). “Luis se iba a trasladar a Miami y me ofreció la plaza que él dejaba. Aquello suponía continuar la tradición de la Facultad, desde su creación en 2002, de tener siempre un profesor español de Periodismo”, relata Pérez.

La oferta le encajó. La docencia no le era ajena, pues en Pamplona ya había dado clases como profesor auxiliar. Y en ambas ramas de su familia, originarias de Boal, había antecedentes de emigración a aquellas latitudes: “Tengo muchos primos segundos tanto en Uruguay como en Argentina que venían mucho a Asturias cuando yo era pequeño, y yo he ido a verlos estos años”.

Así que allí se marchó el ovetense, que se adaptó con facilidad a la sociedad charrúa. Álvaro explica que Uruguay, con 3 millones de habitantes, “siempre ha sido el país más estable de América Latina. Ejerce como tapón entre dos monstruos como Brasil y Argentina, normalmente agitados política y socialmente”. “Es un país con mucha institucionalidad, se respeta mucho al Estado, y económicamente no sufre grandes oscilaciones”, explica.

En el trabajo universitario se desempeñó con solvencia, dando clases de redacción periodística, periodismo literario y periodismo de opinión, así como coordinando los trabajos de fin de grado. “La Universidad de Montevideo es un muy buen lugar para trabajar, tiene mucho prestigio y la gente está comprometida con el proyecto”, sostiene. En muchas ocasiones, su labor ha ido más allá de lo puramente académico, ayudando a los estudiantes en facetas más personales. “Por usar un término actual, es una labor casi de ‘coaching’”. Pérez compatibilizó la docencia con colaboraciones con medios uruguayos, como el diario "El País" o "Radiomundo".

Desde el punto de vista social tampoco tuvo problemas, haciendo enseguida un grupo de amigos uruguayos. Ahí jugó un papel clave un fenómeno de masas que hermana a España con toda América Latina: el fútbol. En compañía de sus nuevas amistades, Pérez visitó la “cancha” (estadio) del Club Nacional de Football de Montevideo, y al poco se hizo socio. Había otro motivo, relacionado con el oviedismo acérrimo en el que Álvaro ha militado desde su infancia: “En ese equipo había jugado una dupla delantera formada por Juanchi González y Dely Valdés, que luego jugarían el Real Oviedo a finales de los años 90”. De hecho, pese a los 10.000 kilómetros de distancia, el periodista no ha dejado en ningún momento de seguir al detalle la trayectoria del equipo azul: “El 4 de febrero de 2018 alargué mis vacaciones en España para ver el primer derbi asturiano que se jugaba en el Tartiere después de 15 años”. De aquel encuentro conserva una foto con Santi Cazorla. El Oviedo, por cierto, ganó 2-1.

Álvaro Pérez, derecha, con el jugador de fútbol Santi Cazorla / .

A finales de 2017, el equipo directivo de la Universidad, convencido de su buen hacer, le nombró decano de la Facultad de Comunicación. Álvaro tenía 33 años. “Eso también indica que Uruguay es un país pequeño donde es más fácil llegar a puestos de dirección que otros países más grandes. No obstante, existe una importante competencia en la educación universitaria, ya que hay otras tres universidades: la Universidad de la República (la histórica y más grande, totalmente pública y gratuita); la ORT, vinculada a la comunidad judía; y la Universidad Católica de Uruguay”, precisa Pérez.

El chico que aterrizó en Montevideo con 30 años ahora no es sólo decano universitario, sino padre de familia. Curiosamente, no se emparejó con una uruguaya. En sus idas y venidas de España acabó casándose con Ana, una pamplonesa a cuya familia conocía de su etapa universitaria. Tienen dos hijos: Álvaro, de casi tres años, y María Guadalupe, de año y medio.

En el primer semestre del inminente curso, Álvaro podrá estar más cerca de su familia (sus padres y cuatro hermanos residen en Asturias), puesto que realizará una estancia académica en España, en la Universidad Rey Juan Carlos, para investigar sobre el relato periodístico de las victorias del Real Madrid. “Es uno de los mejores géneros de la prensa española”, asegura.