Julio Viñuela, un gijonés a la conquista de la escena teatral madrileña con compañía propia

El Teatro Lara, una de las referencias de calidad de la escena madrileña, acogerá el próximo día 28 de diciembre el estreno de “El lapso”, una obra escrita por el gijonés Julio Viñuela Gavela y dirigida por Diego Da Costa, que está ambientada en Asturias. Pero descarten cualquier enfoque paradísíaco para turistas. La Asturias que aparece como trasfondo en esta obra es efectivamente el lugar ideal a que sus protagonistas, una pareja de escritores madrileños de éxito, se trasladan. Pero las cosas no resultan como esperaban. “Después de mostrar la rutina de su convivencia, tiene lugar durante la noche un destello muy fuerte, tiembla la casa y él desaparece. Ella inicia una búsqueda, con la ayuda de la Guardia Civil del pueblo más cercano, que es Infiesto”, explica Julio Viñuela.

Después de la desaparición, la trama de “El lapso” se va complicando para componer un “thriller sobrenatural”, un viaje a lo desconocido, indica que Viñuela, que junto a Diego Da Costa encabeza la compañía "La joie de la colina", un proyecto empresarial y teatral que llevan tres años impulsando. “Esta será nuestra tercera producción. La segunda, que se llama ‘El barrio´, también la hemos estrenado en el Teatro Lara y llevamos nueve meses con ella. La primera, titulada ‘Ayer intenté suicidarme’, que estrenamos en La Sala Teatro, de Madrid, abordaba el tema del suicidio”, detalla Viñuela.

“El Lapso” tiene lugaren la España rural de los años 90 y está protagonizada por Laura Mayo, Chema Coloma, Alfonso Muñoz y Pablo Blanco. La obra, según sus autores, “plantea cómo el ser humano actúa ante hechos que se salen de la lógica y de lo que cada persona cree conocer. A través de personajes llenos de preguntas y misterios, se invita al público a sumergirse en una aventura de respuestas que van generando más preguntas y en una historia en la que nada es lo que parece”. Viñuela apunta que con la obra pretendía explorar el género del misterio y de lo sobrenatural, “que es uno de mis referentes principales desde mi niñez”. Ha trasladado ese interés al teatro, donde este género “no se ha explorado demasiado”.

Julio Viñuela aporta, además del texto, la banda sonora. “A la que se le da mucha importancia y es algo muy cuidado, con mucha artesanía”. No en vano, Julio se formó como pianista en el Conservatorio Superior de Oviedo y luego completó sus estudios en la Universidad Autónoma de Madrid. Trabajó como pianista profesional y hoy, además de ser profesor de Música en educación secundaria, da clases particulares de preparación a jóvenes pianistas. Pero la compañía teatral es el gran proyecto personal de Viñuela y Diego Da Costa. “Lo hemos iniciado con nuestro bolsillo, no hemos recibido subvención alguna, hemos salido adelante con las recaudaciones de taquilla. Siempre apostando desde la dificultad de no tener a nadie detrás que nos apoye”, apunta. “Ahora estamos en la primera etapa, en la que hay que apostar más, por así decirlo; en la que tenemos que poner toda la carne en el asador”, añade este gijonés. De momentos las cosas van bien: “Estamos obteniendo buenas críticas de muchos medios especializados y también tenemos suerte con los actores con los que estamos trabajando, que son unos grandes profesionales. Esto nos anima a continuar con la aventura”