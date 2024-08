«Los asturianos en América se anticiparon a la creación del Estado social»

El ovetense Santiago González Romero dirige desde su creación, en 1987, la Fundación Archivo de Indianos-Museo de la Emigración, situado en la Quinta Guadalupe de Colombres. Esta institución celebró el pasado día 3 su VI Encuentro Iberoamericano, que congregó a muchos de los emigrantes asturianos, todos ellos grandes empresarios, que están contribuyendo al sostenimiento y mejora de una institución que vela por la preservación, difusión e investigación de un legado sobre el que Romero reflexiona en esta entrevista.

–Trescientas mil personas emigraron de Asturias a América entre finales del XIX y principios del XX. ¿Qué huella ha quedado?

–En primer lugar, le diría que es la huella de una ausencia. Cuando se hizo el Archivo Indianos, y nos remontamos a hace ya 30 años, lo que había de la emigración era una auténtica ausencia. Se hablaba de los indianos, pero realmente no se conocía mucho de las comunidades asturianas fuera Asturias.

–Finales de los años ochenta.

–Hablamos del año 1987, cuando se fundó el Archivo de Indianos. En 1989, cuando empezó a andar, había habido un viaje del presidente Pedro de Silva y luego hubo otro del presidente Rodríguez-Vigil. Pero en realidad no había contacto con estas sociedades, muchas de las cuales desde entonces hasta ahora desaparecieron. Por eso digo que es la huella de una ausencia, que es lo que trata de rellenar la Fundación Archivo de Indianos.

–¿Y en qué medida hemos llenado esa ausencia?

–En la medida en que hemos recuperado fondos documentales de los establecimientos más importantes de la emigración asturiana en América. La Sociedad de Beneficencia Asturiana en La Habana, el Centro Asturiano de La Habana, el Centro Asturiano de Tampa, el Centro Asturiano de Buenos Aires… Y junto con estos centros, importantes en el sentido de que representan una realidad territorial completa como es Asturias, también había muchísimas sociedades de base parroquial, municipal.

–¿Y qué imagen teníamos, o tenemos, de esas entidades?

–Las hemos visualizado desde el tópico. El discurso que oías en los años 80 era algo así como: vosotros, que habéis conservado la identidad; vosotros, que mantenéis la asturianía; vosotros, que todavía hacéis que bailes regionales… Y resulta que no es eso.

–¿Entonces, qué?

–Cuando empecé a entrar en el estudio de las documentaciones de estas sociedades vi que la identidad es el motivo, pero el móvil es la solidaridad. Esto no es ninguna tontería. El Centro Asturiano de la Habana se fundó en 1886, la Sociedad de Beneficencia bastante antes… Es decir, si miramos el tiempo, el último tercio del siglo XIX, y vemos esas realizaciones y las proyectamos sobre la realidad social y cultural de España de aquel momento, nos podemos dar cuenta que casi anticipan lo que podíamos llamar el Estado Social. El seguro obligatorio de vejez, de invalidez, en España comienza en 1919, pero no para todo el mundo. A finales del XIX cuando aparece la Junta de Reformas Sociales para acometer esa situación terrible que se llamó «la cuestión social» eso ya estaba solucionado en La Habana. Nos encontramos con que todas estas cuestiones relacionadas con la previsión social comienzan en estas sociedades. Comienza la enseñanza a los emigrantes, comienza la solidaridad con los territorios de procedencia. Anticipan muchas de las cosas que aquí se produjeron después. Utilizaron los mecanismos asociativos para establecer sociedades de socorros mutuos, para hacer una labor solidaria, asistencial, comunitaria, una labor de autoayuda. Eso era de una ejemplaridad asombrosa. En su tiempo, eran equiparables a las actividades que las sociedades filantrópicas más avanzadas que podía haber en Estados Unidos. El Centro Asturiano de La Habana tenía en Cuba uno de los hospitales más importantes del mundo entre finales del XIX y la primera mitad del XX. La Quinta Covadonga era comparable con la Clínica Mayo o un hospital de Suiza de aquel momento.

–También adoptaron modelos de gestión empresarial muy avanzados, que tardaron daños en llegar a España.

–En el tema del comercio, en cómo traen la innovaciones, ahí nos podría contar muchas cosas, su colega Javier Cuartas (periodista de LA NUEVA ESPAÑA y autor de la monografía de referencia sobre los emigrantes asturianos que crearon El Corte Inglés). Lo que quiero decir es que, sin negar que la identidad es importante, los centros asturianos no son solo gaita y tambor. Desarrollaron una labor absolutamente asombrosa en el campo sociocultural que queda registrada a través de la producción documental de esos centros, en cuya recuperación nos hemos centrado para conocer realmente la historia de la presencia institucional asturiana en América.

Santiago González Romero en el Archivo de Indianos, en Colombres / E. L.

–¿Cuándo nos empezamos a desconectar de esas comunidades en América?

–A partir de los años 30 y 40 del siglo XX estas sociedades hacen ya un camino un poco separado de Asturias. No hay una relación intensa desde el punto de vista institucional, al margen de que pudiera haber simbólicamente algún congreso o que hubiese una Oficina de América. Asturias y los centros asturianos han vivido separados mucho tiempo. También es cierto que el movimiento social importante es en el XIX y la primera mitad del XX, luego los países a donde emigraron ya fueron evolucionando, iban teniendo sus propias estructuras hospitalarias, sus mecanismos de beneficencia, sus legislaciones en el campo de la seguridad social. Entonces, los centros asturianos ya adquieren otro tono, si se quiere más cultural, más como los hemos querido ver: de reductos de identidad.

–¿En esa desconexión hay también un olvido de las grandes empresas que pusieron en pie los asturianos del otro lado del mar; y eso en una región que invocaba, durante la reconversión, la aparición del espíritu emprendedor?

–¿Por qué todo eso que hicieron allá no lo surgió aquí? Habría que hacer un análisis sociológico y antropológico de intensidad, pero yo creo que, simplemente, aquí no se daban las condiciones. Y en América se daban en todos los sentidos. Pero luego hay otro aspecto interesante en esos emigrantes.

–¿Cuál?

–No solo anticipan el estado social, por decirlo de alguna manera. La emigración asturiana, y esto es extensible a la emigración española, es un ejemplo de integración. No es un tema baladí. Cuando se emigra, y según los países, pueden darse varios fenómenos relativos a cómo se articula la emigración en esas sociedades de destino. Pueden darse fenómenos de asimilación. Eso lo tienes en el modelo francés colonial en África y en otras latitudes. O en el modelo estadounidense, cuya imagen más característica es el ver a los emigrantes en un estadio o una gran nave jurando todos a la vez los principios de EE UU. Son políticas y procesos asimiladores que conllevan también fenómenos de aculturación, de pérdida de la identidad propia para asumir la identidad exclusiva del país al que se migra.

–¿Y la emigración española en América?

–Es enculturadora. Tiene un proceso de integración perfecto en el cual ni se despoja de su cultura ni se apodera de la cultura del lugar a donde migra. Los centros asturianos no son un reducto identitario, están abiertos a la sociedad de acogida. Se produce de forma muy natural un fenómeno de transculturación, como definía muy bien Fernando Ortiz, el gran antropólogo cubano. Un fenómeno de ‘transculturación’ en el que nos enriquecemos con la cultura que recibimos, asumimos la cultura de los espacios geográficos que nos acogen, pero, a la vez, transmitimos y mantenemos nuestra cultura. Puede parecer una tontería esto de compartir las culturas, pero una de las características de las emigraciones actuales es que se reprocha a los emigrantes que vienen a vivir sus países pero en nuestros países. Y lo viven de tal manera que se ‘guetizan’. Realmente ahora puedes vivir tu cultura en otros espacios geográficos.

–¿Cómo es hoy en día esa vinculación de Asturias con América?

–Para mí no ha sido lo mismo trabajar en las décadas de los 80, la etapa final de los responsables de las sociedades asturianas o sociedades españolas con las que colaboramos en la presentación de nuestro proyecto, que ya con los descendientes. Los descendientes lo ven todo de otra manera. No quiero ser pesimista. Los centros asturianos ya tienen bastante más de siglo de vida y el reto es que, en razón a ese nombre y a lo que ha sido un pasado identitario, deben mantener la relación con la región de referencia. Es un reto por ambas partes. Porque el olvido llega. Es natural. Una persona normalmente es capaz de decirte el nombre de sus tíos y el nombre de los abuelos. Pero ya hay quien no sabe decir el nombre de los cuatro abuelos. Cuando pasan a los bisabuelos es raro que te puedan mentar un nombre. El pasado lo olvidamos, nos queda en forma de ecos. En los centros asturianos existen los ecos de Asturias y cada vez hay menos gente con referencias directas de haber estado aquí. Es difícil mantener estas instituciones como las concebimos hasta ahora. Pero yo no sé cuál es la solución para mantener lazos estrechos e intensos con esos nietos que se han hecho argentinos, mexicanos…

–La «ley de nietos» está causando una avalancha de peticiones de nacionalización.

–Pero pensemos que las nacionalizaciones tienen un aspecto funcional, no solo emocional. Con lo que sí veo un acercamiento es gracias a las nuevas tecnologías de la comunicación. Si no fuese por ese espacio virtual que se ha abierto, de comunicación directa, probablemente los lazos relacionales con los espacios étnicos asturianos estarían más disueltos y perdidos. Estas posibilidades de las tecnologías de comunicación abren o rejuvenecen las relaciones con América, reintensifican el interés de las nuevas generaciones ya plenamente mexicanas, argentinas o norteamericanas en mirar hacia lo que fue la tierra de sus padres o abuelos.…

–En 2015 casi cierra el Archivo de Indianos...

–Creo que ya había desaparecido a Caja de Asturias, que era una parte importante de la Fundación para sostener este sitio cultural. En el Principado hubo una constricción presupuestaria importante a raíz de la crisis de 2008 y las aportaciones a la Fundación Archivo de Indianos cayeron en picado. El Archivo tenía muy pocos recursos, 40.000 euros apenas para salir adelante. Se vio que sin una ayuda externa era imposible sostener esta fundación. Y entonces se acudió a América. Es decir, esta fundación sufrió en sus propias carnes el peregrinaje de tantos y tantos asturianos. Hubo que emigrar y buscar. Y se encontró a una serie de asturianos inquietos, todos conocían a la Fundación. Porque esta fundación tiene una proyección grande en América. Gente como Antonio del Valle, Monchita Pando, José Antonio Carbajal… Entonces eligieron de coordinador a Antonio Suárez, al que todo el mundo tiene como un gran líder, como un impulsor, como una persona que cuando asume una iniciativa persevera y lleva el empeño hasta el final. Ha sido una persona crucial en un momento de la Fundación que implicaba o desaparecer o continuar. Y Antonio Suárez logró que continuase.

–¿Y en qué se notó el respaldo de este grupo?

–La quinta Guadalupe, que es la sede de la Fundación, ha recibido una atención extraordinaria por parte de la Asociación de Amigos del Archivo de Indianos. Las mejoras son innúmeras, se han hecho muchas inversiones. Se ha mejorado la museografía de las salas, se están implementando las nuevas tecnologías… Se han incrementado los contenidos documentales y, sobre todo, se ha iniciado un trabajo muy importante: la digitalización de los fondos que han venido de América. Hay ya en un volumen muy importante, se pueden consultar online en la página web de la Fundación. Así que toda esa ausencia de la que hablábamos ahora mismo es ha accesible vía internet. Llevamos ya más de 4 años con este proyecto, invito a todos a que conozcan el Archivo a través de la web institucional, unos fondos que están siendo de una utilidad enorme para los investigadores, sobre todo del asociacionismo de la emigración.

–El futuro del Archivo de Indianos, ¿cómo lo ve?

–Siempre digo que perseverar es la virtud complementaria de fundar. No hay que perder de vista el objetivo fundacional: seguir conformando un gran archivo documental que significa la recuperación de puentes para investigar el fenómeno de la emigración española en América. Tanto en el campo –recuperar el mayor número posible de biografías– como, todavía más importante, recuperar o el mayor número de fondos documentales de las sociedades de emigrantes que, aún hoy, se están perdiendo en América. Tengo confianza en que la fundación renueve los apoyos institucionales del Principado y de la entidad Abanca. Hay que internacionalizar la Asociación de Amigos, que hasta ahora era Asociación de Amigos de México y ya empieza a tenerlos de Colombia, de Guatemala… Y ahora hay que abrirse a otros espacios geográficos.