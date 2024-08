Laura Díaz golea en Hong Kong: una futbolista avilesina en Asia que estudia relaciones internacionales (y hasta ganó 'El Picu')

La avilesina Laura González tiene 23 años, pero da la impresión de que ya lo ha hecho todo en la vida. Hace surf, skate, escalada, fue cuarta de España en lucha sambo, socorrista, canta de lujo, se graduó en Derecho y ADE, fue futbolista de primera división femenina y hasta ganó junto a su mejor amigo, Víctor Suárez, el concurso televisivo «El Picu·», de la TPA después de ocho largos meses escalando respuesta a respuesta. Ahora ha sumado otro escalón en el ascenso de una joven que en el futuro le gustaría verse en el Cuerpo Diplomático o en el Servicio Europeo de Acción Exterior. Hace una semana se incorporó al equipo de fútbol femenino de la Universidad de Hong Kong, donde está becada para estudiar un máster en Relaciones Internacionales en uno de las instituciones universitarias mejor clasificadas del mundo.

Los estudios le gustan, y se aplica, pero confiesa que su vida es el fútbol. «Mi madre me dice que daba patadas al balón hasta en la barriga. Empecé a caminar y ya estaba dándole al balón». El fútbol le ha permitido embarcarse en esta aventura universitaria. Pero más cosas: «El fútbol es un estilo de vida. Te acostumbras a tener disciplina para tus entrenamientos y tus horarios con los estudios: te sirve para tener la cabeza mega ordenada porque tienes que sacar tiempo para estudiar y para entrenar. Y tienes que tener una buena alimentación…»

Laura, con el trofeo de máxima goleadora y mejor jugadora del campeonato junto a Achille Patrizi, uno de los dirigentes de Università degli Studi di Link, "que fue como un padre para mí allí", dice la jugadora avilesina / .

Hija de dos periodistas radiofónicos de la COPE, Menchu González y Fernando Díaz, Laura estudió en los salesianos, el colegio Santo Ángel de Avilés. «Y futbolísticamente hablando, empecé en la cantera del Bosco, el equipo del colegio. Luego ya pasé al Femiastur, el primer equipo femenino Avilés. Después fiché por el Llanera y dejé el fútbol un par de años porque tuve un accidente con el skate y me rompí el cruzado. Me saturé y decidí darme un descanso. Pero el año pasado, cuando había dejado de competir, me fui de Erasmus a Roma y fiché por la Roma. Estuve entrenando con ellas. Con una chica que conocí allí fui a las pruebas de la Roma y dije: bueno, voy porque te dan la camiseta y me hago una foto. Pero me cogieron. Estuve entrenando con ellas hasta Navidades y luego me fichó una universidad italiana, la Link Campus University. Terminé el Erasmus en febrero y ellos me pagaban los vuelos todas las semanas para que siguiera jugando. Entrenaba en Avilés, volaba el miércoles de noche, jugaba el jueves y volvía. Ganamos el campeonato. Fui la máxima goleadora y la mejor jugadora del campeonato. Y me dije: ‘Meca, no se me olvidó jugar al fútbol”.

–¿Qué tipo de jugadora es usted?

–Mi característica clave sería la interpretación del partido o la visión del juego. Soy centrocampista y me gusta llevar los tiempos del partido, entender si el momento pide calma o una marcha más.

Lleva poco más de una semana en Hong Kong. «Con el chino todavía estoy en ello. De momento mi nivel es para pedir un café y presentarme a las compañeras». Es la única internacional del equipo. La exótica. Era rubia, con pelazo: «El otro día me paró un chico por la calle, pensé que me estaba pidiendo que le hiciera una foto, pero quería hacerse una foto conmigo». Se ríe.

Laura Díaz, con la copa que ganó con el equipo de la Universidad de Link / .

Laura representa, como otras muchas jugadoras, el buen momento que vive el fútbol femenino. Pero, pese a su juventud, recuerda los tiempos en los que el balón es privativo de los hombres. «Cuando empecé era la única chica, me tenían que dejar un vestuario para mí sola, porque obviamente no me iba a cambiar con los compañeros. Hasta los nueve años jugué con niños. En el Femiastur, ya pasé a jugar con chicas. Hicimos una temporada buenísima. Jugábamos contra niños y llegué a escuchar a los entrenadores decir a los niños: ‘Es que sois maricones, porque estáis perdiendo con niñas’. O a padres decirnos que nos fuéramos a planchar o a fregar. Éramos niñas de 10, de 11 años y nos decían eso. Está muy bien que el fútbol femenino tenga más visibilidad de los últimos cinco años acá. Porque aún hoy hay muchas niñas que no juegan porque sus padres no les dejan. Porque dicen que no es femenino, que no es un deporte para chicas. Tengo amigas que me lo dicen: siempre quise jugar al fútbol, pero mi padre decía que no era para niñas. Crecí sin referentes femeninos en el fútbol. De pequeña no podía ver ningún partido de la selección femenina. Por eso me encanta ver ahora a los niños con camisetas de la selección, pero en vez de llevar a Morata, llevan a Jennifer Hermoso o a Putellas».

–¿De qué equipo es usted?

–Del Oviedo cerradísima. Desde que empezó la Liga vuelvo a ver los partidos pero, claro, con la diferencia horaria. Aquí son a las tres o las cuatro de la mañana…

–Vaya final de la temporada anterior: tocaron el ascenso.

–No me lo recuerde, que todavía me duele el corazón. Madre mía...