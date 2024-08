1924, desembarco americano en Avilés: aquí puedes ver integra la primera película que se rodó en la Villa del Adelantado

La delegación estadounidense de San Agustín de La Florida que acudió este verano a Avilés intentó recrear escrupulosamente la visita que, en 1924, hicieron algunos de sus compatriotas para asistir a los actos de homenaje a Pedro Menéndez, avilesino nombrado por Felipe II Adelantado de la Florida y considerado fundador de esta ciudad de Estados Unidos que hoy tiene 15.000 habitantes y forma parte del Condado de San Juan, uno de los 67 que componen el estado de Florida. Los visitantes hermanados con Avilés intentaron dormir en el mismo Gran Hotel donde se alojaron sus antecesores. Pero los tiempos han cambiado: hoy acoge al Banco de Santander y varias viviendas particulares. Aquello fastos de hace un siglo, no obstante, han quedado fijados y pueden reproducirse gracias a un invento llamado cinematógrafo: con motivo de la celebración de 1924, la empresa madrileña Vilaseca y Ledesma se desplazó a la Villa del Adelantado para grabar una película de aquel acontecimiento que hoy está considerada la primera profesional que se rodó en Avilés.

En la actual exposición sobre el centenario del reencuentro entre San Agustín de La Florida y Avilés se ofrece un enlace a ese filme, que los lectores de La Nueva España pueden ver aquí:

LNE

Fueron cuatro días de celebración en Avilés del 7 al 10 de agosto de 1924. Y lo que se celebraba era el traslado de los restos del Adelantado, un movimiento que tuvo más de simbólico que de real pues fueron sacados de la antigua iglesia de San Nicolás de Bari (hoy iglesia de los Padres), donde permanecían desde 1591, para ser devueltos a una nueva ubicación, el actual mausoleo, pero dentro de la misma iglesia. Entre medias, sus restos se llevaron en procesión solemne “con bandas militares, tropa y caballería” por la ciudad.

Mientras tanto, Vilsaseca y Ledesma, rodaban. El resultado fueron 30 minutos de metraje que fueron sonorizados en 2019 en un proyecto comandado por el exdirector de la Filmoteca de Asturias, Juan Bonifacio Lorenzo, y que se proyectaron así por vez primera la Factoría Cultural como parte del programa del Avilés Acción Film Festival.

"Avilés, agosto de 1924", este es el título, ofrece un recorrido por una ciudad en la que los coches se abren paso entre el barro de las calles aún sin asfaltar y que sólo parece reconocible por algunos de sus edificios más icónicos, como el Gran Hotel de la calle Emile Robin; la iglesia nueva de Sabugo, por aquel entonces más nueva que nunca; o el Ayuntamiento, donde tuvieron lugar los actos oficiales con la delegación estadounidense, con el senador A. M. Taylor a la cabeza.

También se ven otros enclaves de la comarca por los que se llevó de excursión a los americanos: Soto del Barco, con El Castillo y el puente de La Portilla al fondo; Arnao y las instalaciones de la Real Compañía de Minas, visitadas por la comitiva; o la playa de Salinas con su antiguo Club Náutico, donde se celebró un baile en honor a los visitantes.

Los avilesinos de entonces, ellas con sus mejores vestidos y ellos con relucientes trajes, bailan al ritmo de "Charly my Boy" mientras saludan a la cámara. Lorenzo explicó que esta escena "no podíamos meter un swing, porque apareció una década después. Tampoco un charlestón, pues comenzaron a sonar justo un año después. Al final dimos con este tema que iba perfecto". Hicieron un trabajo "minucioso" para sonorizar el filme. Lo que no se escucha, pero sí se sabe por lo publicado por los periódicos de aquellos días es que participó la banda de música del Regimiento del Príncipe y que tocó el himno de Estados Unidos. La banda municipal de Avilés hizo lo propio con el himno de España, la Marcha Real.