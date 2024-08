Los asturianos que iluminan la fe de México: decenas de millones de velas salen de la fábrica de José Miguel Fernández

En el Día de Muertos, el 1 de noviembre, la tradición en México manda que en un altar decorado con flores de cempasúchil, calaveritas de azúcar y pan de muerto, y donde están las fotografías de los seres queridos fallecidos, se encienda también una vela. Esa luz, que ilumina el camino entre el otro mundo y éste, esa vela que es una invitación al regreso a casa, suele ser en la mayoría de las ocasiones una de las veladoras de color rosa de la marca Farolito, que fabrica la empresa Profina, regentada por asturianos originarios de Caravia. En el país donde, aparte de esta tradición del Día de Muertos, la fe se vive siempre acompañada del encendido de una llama para invocar protección divina sobre los seres amados, esta compañía asturiana que nació hace más de cuatro décadas en Texcoco copa hoy el 38% del mercado nacional de velas y da empleo a unas 400 personas.

“En piezas, no te sabría decir cuántas vendemos al año. Pero nosotros vendemos alrededor de 5 millones de cajas al año. Pero ten en cuenta hay cajas de 100 farolitos, hay cajas de 24, hay cajas de 40... Depende de la presentación y el producto. Nosotros producimos 120 toneladas de parafina diarias y las convertimos en velas todos los días”, quien habla es José Miguel Fernández Rodríguez, de 51 años, la segunda generación al frente de una empresa que fundó su padre, Miguel Fernández Carús -emigrante de Caravia- en sociedad con su primo Manuel Alfonso, también de Caravia. “Así que ahora tengo dos primos, que son actualmente mis socios”, detalla José Miguel. Este empresario vive en México de la luz de la devoción, pero en Asturias ha invertido en agua: es uno de los dos socios quereflotaron Aguas de Fuensanta tras su concurso de acreedores.

Así cuenta José Miguel Fernández cómo surgió la empresa que lleva décadas iluminando la fe de todo México, cuyos productos son ya icónicos: “Toda mi familia es originaria de Caravia. Mi abuela muere joven y mi padre, Miguel Fernández Carús, que nació en 1935, se va joven a México, con 14 años. Los tíos Carús, que habían sido los primeros de la familia en irse, ya tenían negocios allí: una fábrica de velas en Ciudad de México y hoteles en Veracruz. De hecho, eran los hoteles a donde llegaba toda la emigración, los primeros que acogían a los españoles que llegaban en barco a México. La primera parada era el Hotel Digilencias y el Hotel Veracruz. Mi papá, de hecho, cuando llegó, vivía en el hotel. Ahora esos hoteles ya no son de la familia, aunque los estuvieron trabajando muchos años en alquiler”.

“Luego mi padre ya se va a Ciudad de México a trabajar en la fábrica de velas de los tíos. Y ahí arranca toda su aventura empresarial. Llevaba las empresas de los tíos. Creció, creció y creció. Y cuando muere el tío Laureano, que era el patriarca o el líder de los Carús, ya siendo socio, mi padre decide separarse y montar su propia fábrica de velas”.

“Farolito es el producto líder que tenemos”, explica José Miguel Fernández. “Es una veladora, un cono de repuesto para meter las velas. Allí se utiliza mucho para prenderle a la Virgen y al Cristo. Usaban un vaso relleno de parafina: quemaban la vela y luego se quedaban con el vaso. Pero, ¿hicimos nosotros? Nos preguntamos: ¿para qué querían tanto vaso? Entonces hicimos un siempre repuesto de vela para que lo metan en el vaso. Farolito fue el gran desarrollo. Como marca fue un boom y eso nos ha permitido crecer y desarrollar”.

Un pack de veladoras "Farolito" / Blog Profina

Encontraron el terreno abonado: “Sin ser México el país con más católicos en el mundo, porque hasta donde yo sé es Brasil, en México existe la tradición de encender mucho las velas. Se las encienden las mujeres a la Virgen por el hijo, por el marido, por el padre que está enfermo, por la madre, por todos”.

Es un negocio relativamente estable, pero muy vinculado a las esperanzas y temores de los clientes. “Durante el covid creció la venta. Pero creció por lo contrario de lo que todo el mundo piensa. Todos pensaban que vendíamos más velas por la cantidad de muertos que había. Y no es eso. Era por el miedo que tenía la gente. La gente rezaba y encendía una vela para que no se contagiase nadie de su familia, o si ya tenías el covid para que no te murieras”. Añade: “El detonante era el factor miedo. Nosotros crecimos alrededor de un diez por ciento en los años de covid. Cuando las cosas van más o menos bien, se reza menos. Y se venden menos velas. Pero cuando las cosas van más o menos mal, se reza más. Y se venden más velas”.

La parafina es la parte fundamental de su negocio, pero José Miguel también ha invertido en Asturias para reflotar la empresa Aguas de Fuensanta. Su socio en Fuensanta es José Luis Fernández Martín-Caro, presidente de la compañía embotelladora. “A José Luis lo conocí en los veranos en Asturias. Empezamos a llevarnos de maravilla. Está casado con mi prima Esther Cueli. Nos hicimos grandes amigos. Un día me llama y me dice: oye, está en concurso mercantil Fuensanta, si te animas... ¡Anímate! La verdad es me lo pensé mucho. Pero luego dije, venga, va, es una oportunidad, vamos a ver qué conseguimos”. Y este es el balance: “Nos va bien. El covid nos apretó durísimo. Mantenemos el barco a flote y con nuevos desarrollos, nuevos proyectos. Acabamos de sacar la cerveza 'cero cero'. Estamos impulsándolo todo lo que podemos. Ya exporto todos los meses el agua y empezaremos a exportar la cerveza, Santa. Seguimos reinvirtiéndolo todo. Pero tenemos buenas perspectivas”.

“El sector empresarial e industrial en España es muy complicado, creo que se lo ponen muy difícil a los empresarios. En cuestión de impuestos, en cuestiones sindicales…”, apunta José Miguel Fernández. “La aventura empresarial me gustó en Asturias por ser Asturias, por el cariño que yo le tenía a Asturias. Ahora, que no te lo ponen fácil. Pero seguimos. La prueba está en que seguimos invirtiendo. Si yo tuviese que vivir de Fuensanta, lo tenía claro. Pero el proyecto me da ilusión y me hace sentir orgulloso de que aporto algo a mi tierra, que le devuelvo algo a Asturias de lo mucho que a mí me dio en mi infancia”.

José Miguel es y se siente muy asturiano. Nació en Oviedo. Con menos de un año lo llevaron para México. Su madre, Esther Rodríguez, nacida en México de padres de Pimiango, quiso venir a Asturias a tener a todos sus hijos aquí. José Miguel tiene una hermana mayor y otra gemela. Está casado con Susana Carrera, una mexicana de abuelos asturianos de Niembro a la que conoció casualmente en Acapulco. Acaba de sacar la nacionalidad española. Tiene tres hijos.

“Yo me crie en México D.F. Estudié allí y empecé a trabajar allí. Pero todos los veranos de nuestra vida vinimos a Asturias. Tenemos casa en Caravia. Cuando éramos niños, el día que salíamos del colegio, ese mismo día, teníamos los billetes de avión y veníamos para Asturias. Y volvíamos tres o cuatro días después de que hubiera empezado el colegio. Pasábamos dos meses y pico en Caravia. Te digo: los recuerdos más bonitos de mi vida. Me encantaba el campo, me encantaban las vacas. Me encantaba todo. Me acuerdo de que estaba la puerta de casa cerrada y yo escapaba por la ventana para irme con los del pueblo a la hierba, a convivir, a jugar. En México no podía tener esa libertad. Luego, con mis hijos llegábamos a Caravia y yo dejaba la puerta abierta y ellos daban un brinco: ¿Papá, dejas abierta a la puerta de casa? Sí, claro”.

-¿Mexicano o español?

-Siempre me considero español. Nací en Asturias y los momentos más felices me pasaron aquí. Sin embargo, estoy infinitamente agradecido a México por lo que tengo y porque vivo como vivo gracias a México. Pero yo me siento español. En un partido entre México y España, tiro por España. Aunque mi mujer tira por México, ella se siente mexicana. México es un gran país, es un país que tiene oportunidades y al cual estaré infinitamente agradecido toda mi vida. Yo quiero jubilarme y retirarme aquí. La tierra tira y tira mucho”.