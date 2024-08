Eliana Álvarez, una llanisca en Nueva York que rueda series documentales de prestigio internacional

La vida puede cambiar radicalmente por un “sí” o un “no”. Eliana dijo “no”. Era 2008, antes de que el sistema financiero internacional quebrase (el ‘big bang’ fue el colapso del banco Lehman Brothers en septiembre). Era aún el tiempo en el que el horizonte existencial de cualquier humano de Occidente desembocaba en una nueva casa. O en dos. Porque, virtualmente, las regalaba el banco. Pero Eliana dijo no: “Me entró el agobio. Creo que, de aquella, me pedían 140.000 euros por un apartamento con una habitación en La Calzada. Y yo pensaba en cuarenta años, cuarenta años pagando aquello, cuarenta años atada al trabajo que estaba haciendo”. Así que, contra lo que hacía la mayoría, Eliana Álvarez dijo que no a la hipoteca.

“No sé si fue suerte o visión, pero cogí la pasta y la usé para estudiar”. Tenía 28 años y tomó el avión a Nueva York con la idea de formarse en cinematografía. Lleva allí desde entonces. Ya es ciudadana estadounidense. Sigue viviendo en la Gran Manzana. Eliana Álvarez es hoy una reputada directora de fotografía que recorre el mundo participando en documentales de todo tipo. Uno de sus trabajos -uno de los más queridos- la llevó a Sudán del Sur. Allí vivió un mes con la tribu de los mundari. Fue un trabajo para la serie “Voices of Earth”, de la productora vasca Gariza, propiedad de Lara Izaguirre, la misma productora del filme “20.000 especies de abejas”, una de las películas del año, premiada en la Berlinale y con tres “Goya”. “Fue un proyecto precioso, una mirada antropológica a la relación entre los humanos y los animales. Si te contara cada episodio, fliparías. Es impresionante lo poco que nos damos cuenta de la relación que podemos tener con los animales para ayudarnos mutuamente”, apunta Eliana Álvarez.

Aquella decisión -piso, no- le ha dado la vida que lleva y disfruta ahora: recorrer el mundo, que es lo que le gusta a esta asturiana que se define de culo inquieto y que se considera a la vez gijonesas y llanisca de Celorio. Su primer trabajo lo tuvo vendiendo periódicos con 14 años en el quiosco de su madre, Seny Martínez, en esta última localidad. A partir de ahí, empezó a volar. Saltar de un país a otro no era algo nuevo en su familia. De hecho, Eliana nació en Caracas. Sus padres, ambos de Celorio, habían emigrado a Venezuela. Cuando Eliana tenía once años, retornaron a Asturias. “Cuando marché a Nueva York mi madre me decía que cómo marchaba tan lejos. Y yo le decía: ¿Y entonces tú qué: con 16 años marchaste a hacer un curso de peluquería a París desde Celorio? Qué quieres, mamé de pequeña”.

Llegó a Nueva York a estudiar y luego le ofrecieron dar clase en la escuela donde se había formado. Se convirtió en profesora de la New York Film Academy. Empezó enseñando en los cursos de ficción y pasó a las asignaturas de documental, su ámbito de trabajo preferido. “Me dejaron cambiar el curriculum de la asignatura. Eran los tiempos en los que se pensaba que el documental daba un poco igual. Pero, no, el documental también se puede ver como una película de ficción”. Después de seis años, como cada día se le complicaba más compaginar la enseñanza con los rodajes que le iban saliendo, dejó las clases. Lo peor fue contenerse, “estarme quieta”: aprender a esperar a que llegase una nueva oferta para salir a rodar, a sabiendas de que económicamente al final le compensaría. Menos día de trabajo, pero mejor retribuidos.

Ahora trabaja como autónoma. Como directora de fotografía, ha participado en el equipo de series numerosas emitidas en los canales de documentales más prestigiosos, aunque también ha desarrollado su propia obra, como es el documental “Spirit of Discovery” sobre la figura de Walter Munk, un oceanógrafo de referencia fallecido en 2019 con 101 años y que, entre otras muchas cosas, hizo predicciones sobre las condiciones del oleaje. Sus informar fueron claves en los desembarcos aliados en la II Guerra Mundial, como el de Normandía. Aquel proyecto le llevó cinco años llevarlo adelante. Ahora Eliana está buscando “algo que realmente me inspire. Estoy como en búsqueda de algo, pero todavía no sé qué”.

Mientras tanto, seguirá viviendo en Nueva York porque, dice, es una buena base para poder trabajar recorriendo el mundo documentando lo que pasa. Eliana pasa temporadas en Asturias, pero su madre también va a visitarla. La pandemia de 2020 la pilló en la capital del mundo, convertida por el virus en una ciudad fantasmal. “Me recordaba esas películas apocalípticas. Como esa de Will Smith (‘Soy leyenda’) en la que lo veías caminar solo por Nueva York. A ver, Nueva York sigue siendo Nueva York, pero al tiempo creo que ha cambiado muchísimo tras la pandemia. Mira, lo estoy contando y se me están poniendo los pelos de punta. No vamos a volver a ver Nueva York así, a no ser que pase otra desgracia como la que tuvimos con la pandemia”.

Y hablando de desgracias. En noviembre Eliana, como ciudadana estadounidense que es, podrá votar en las elecciones presidenciales. Lo hará en un estado tradicionalmente demócrata, su voto no será decisivo. Pero votará y no será precisamente por Trump. “No quiero tener otros cuatro años a ese loco en el país. Ni yo ni nadie de mi entorno lo queremos”.